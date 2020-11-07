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|В Узбекистане могут ввести изучение китайского языка с детского сада, - министр Шин
08:52 09.11.2020
Также министр дошкольного образования РУз Агриппина Шин и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Ташкенте Цзян Янь задумались о запуске пилотного проекта цифрового детского сада.
ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. В детских садах Узбекистана могут ввести изучение китайского языка как иностранного.
Эту и другие темы обсудили во время онлайн-встречи министр дошкольного образования РУз Агриппина Шин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Ташкенте Цзян Янь.
"Рассмотрена возможность изучения китайского языка как одного из иностранных в государственных ДОО и необходимость организации курсов повышения квалификации для специалистов системы дошкольного образования", - говорится в сообщении ведомства.
Агриппина Шин и Цзян Янь выступили с инициативой запустить пилотный проект цифрового детского сада.
Также стороны обговорили вопросы привлечения инвестиций для организации производства развивающих игрушек, игрового оборудования, дидактических материалов на территории Узбекистана.
Отдельно участники встречи остановились на дальнейшем сотрудничестве с китайским фондом имени Сун Цинлин в рамках улучшения качества образования и условий в специализированных ДОО, а также повышения потенциала работников данных организаций.
"В рамках партнерства намечено проведение второго узбекско-китайского форума "Иновационные подходы к раннему развитию детей" в Китае", - добавили в МДО.