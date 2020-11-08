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Пахнет жареным. Трамп специально спровоцировал демократов на фальсификации,- Михаил Хазин
09:11 09.11.2020

Это текст не столько анализ, сколько эмоциональный ответ на те безобразия, которое в США устроили в честь очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. И главный вывод, который я (еще раз повторю, лично) сделал из всего этого: Трамп таки заставил своих врагов, представителей "Западного" глобального проекта, они же международные финансисты, они же финансовые глобалисты, они же либеральные глобалисты (кому как нравится, в зависимости от того акцента, который нужно поставить) раскрыться.

Теперь абсолютно понятно, что многие (почти все крупные) СМИ работают в связке с этими самыми финансовыми глобалистами, что их не интересуют ни законы, ни суды, у них своя реальность, они – члены команды, которая рвется к власти. Ну, точнее реальная власть у этой команды есть (пока), но им нужна и власть формальная, то есть президентский пост. И нужна категорически. Ради этого они готовы на все.

Если исходить из логики моей предыдущей статьи, то Трамп свою задачу выполнил. Я, конечно, не знаток американского образа жизни и образа мысли, но когда какой-то не очень умный и не образованный ведущий прерывает обращение президента страны к нации и начинает объяснять, что президент врет… Тут, как мне кажется, даже совсем близкий к природе человек задумается. Разумеется, идейных сторонников финансовых глобалистов это только порадует, но, все-таки, в большинстве стран таковых не так уж много, большая часть просто оболванена и напугана. С помощью тех же ангажированных СМИ.

И, кстати, обратите внимание, как либеральных глобалистов корежит от простого слова! Они прекрасно понимают, что если хоть кто-то выскажет слова правды, то вся шелуха тотального вранья слетит быстро и на поверхность вылезет все их безобразие! Вообще, почему на такое ведутся люди западные я еще понять могу. Но почему наши люди, которые сказку "Голый король" слышали с детства, этого не понимают? Ну просто послушайте, что говорят трезвые люди! Нет, хотят слушать только лживых болтунов! Такое впечатление, что у нас перестали вообще детей воспитывать!

Впрочем, это было лирическое отступление, возвращаемся к основной теме. Ключевая задача финансистов – задавить идеологической массой и убедить всех, что вопрос решен, сопротивляться бессмысленно. Новая модель "демократии" (на самом деле, старая, она просто станет легальной и публичной) станет нормой. Беда для них одна, есть люди, которых такое развитие событий не устраивает.

В Китае есть Си, в России – Путин (который, впрочем, очень аккуратно ведет игру и не пытается с ходу пробить головой бетонную стену). А в США – Трамп. И этот как раз специалист по боданию бетонных стен. Байден, кстати, человек достаточно умный и тонкий (ну, может быть, не в последнее время, старость – не радость), но – абсолютный конформист. Партия сказала "надо", значит, надо. "Если церковь определила, что вещь, кажущаяся нам белой, черная, мы сразу же должны признать ее черной" (Игнатий Лойола). Обычно это выигрышная стратегия, но не сейчас. В условиях острых кризисов нужны как раз такие, как Трамп.

Есть две поговорки про носорогов:

Первая – вьетнамская. "Когда носорог глядит на Луну, он напрасно тратит цвета своей селезенки". Это – Байден.
Вторая – наблюдение нашего народа: "Носорог очень плохо видит… Но когда он быстро бежит, это не его проблемы!" И это, как понятно, про Трампа.

Так что основной вопрос сегодня, это быстро ли разбежался Трамп? И, к слову, нет никакой уверенности, что стенка перед ним – бетонная. Возможно, что она вообще бумажная, сделанная из газет. А то ее и вообще нет, чистая иллюзия.

Я тут ни на что не претендую, еще раз повторю, это чисто эмоциональный ответ на вчерашние безобразия. Но! Я много раз бывал в США и прекрасно понимаю, что эти люди, в чем-то очень наивные и искренне верующие в величие своего государства, будут очень рассержены, если увидят, что кто-то целенаправленно использует эту веру в коммерческих интересах. И если Трамп подберет эту силу (а пока все его поведение показывает, что он эту силу знает, понимает и делает все, чтобы его поддержали), то либералам мало не покажется.

Я уже писал, что, судя по всему, Трамп понял, что на аппаратно-административном уровне он эту систему купленных либералами чиновников сломать не может, тут нужна волна, цунами, которая их просто смоет. Если выяснится, что он специально спровоцировал демократов (точнее, аппарат Демократической партии США) на такие фальсификации, то я готов снять шляпу! Это непросто выдающаяся операция, это гениальная политическая провокация, уровня Перл-Харбор!

Многие догадываются! И венгры, и поляки, я уж не говорю про Путина с Си. Причем им даже тут не нужны какие-то секретные сведения, ситуация, усилиями Трампа, полностью вскрылась! И вчерашняя игра в гольф стала "вишенкой на торте", Трамп продемонстрировал всем, что капкан уже захлопнулся, ему, собственно, уже ничего не нужно делать, машина закрутится сама, ресурс ей даст само американское общество. В общем, можно только восхищаться!

Впрочем, повторю уже в который раз – это чисто эмоциональная оценка. Не исключено, что в понедельник Трамп заплачет, признает свое поражение и начнет приглашать представителей Байдена на свои совещания. Или даже вообще перестанет проводить совещания. Доказать я ничего не могу, но – уже сегодня все будет понятно. Посмотрим, чем дело закончится.

8.11.20

Источник - khazin.ru
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