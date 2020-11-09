Путин переформатировал Росправительство. Минэнерго стал мутно известный в ЦА экс-глава "РусГидро" Шульгинов

10:27 09.11.2020

Путин провел перестановки в правительстве



Число вице-премьеров увеличено с девяти до десяти. Новым вице-премьером Михаил Мишустин предложил назначить главу Минэнерго Александра Новака.

Николай Цуканов освобожден от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УФО).

В отставку отправлен глава Минстроя Владимир Якушев, он назначен новым полпредом в УФО. На его место предложено назначить первого замминистра Ирека Файзуллина.

В отставку отправлен глава Минтранса Евгений Дитрих. На его место предложено назначить главу "Аэрофлота" Виталия Савельева.

В отставку отправлен глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. На его место предложено назначить министра по Арктике Александра Козлова.

Главой Минэнерго предложено назначить руководителя "РусГидро" Николая Шульгинова.

Главой Минвостокразвития предложено назначить главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.

Согласно новому порядку формирования правительства, одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров будет Госдума, а назначать - президент.



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Новым министром энергетики станет Николай Шульгинов

Руководитель "РусГидро" возглавит Минэнерго вместо Александра Новака

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"Коммерсантъ" от 09.11.2020, 11:36

Новым главой Минэнерго вместо Александра Новака станет нынешний глава "РусГидро" Николай Шульгинов. Такую кандидатуру внес на рассмотрение Госдумы премьер Михаил Мишустин. Господин Новак пойдет на повышение на пост вице-премьера, на котором будет курировать ТЭК.



Путин провел перестановки в правительстве

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Новым главой Минэнерго станет Николай Шульгинов, на данный момент возглавляющий госкомпанию "РусГидро". Его кандидатуру внес на утверждение Госдумы премьер Михаил Мишустин. Действующий глава Минэнерго Александр Новак пойдет на повышение в правительство и займет пост вице-премьера по ТЭКу и промышленности.



Господин Новак рассчитывал на это назначение еще в начале текущего года, когда произошла отставка правительства Дмитрия Медведева, но в итоге функционал вице-премьера по промышленности и ТЭКу вместе с кураторством ОПК был передал вице-премьеру Юрию Борисову.

Сейчас же функции снова могут быть разделены, предполагают собеседники "Ъ".



Чем известен Николай Шульгинов

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Срок работы 69-летнего Николая Шульгинова в "РусГидро" в конце сентября был продлен еще на два года вместо стандартного срока в пять лет. "РусГидро" Николай Шульгинов возглавляет с 2015 года. До прихода в "РусГидро" Николай Шульгинов в течение многих лет работал в "Системном операторе" (диспетчер энергосистемы).



Татьяна Дятел



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Чем известен Николай Шульгинов



"Коммерсантъ" от 09.11.2020, 12:27

Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру гендиректора ПАО "РусГидро" Николая Шульгинова на должность главы Минэнерго России. Подробности его биографии - в материале "Ъ".



Шульгинов Николай Григорьевич родился 18 мая 1951 года в селе Саблинское Ставропольского края. Окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности "электроснабжение промышленных предприятий и городов" (1973).



В 1976–1998 годах трудился в "Ставропольэнерго", прошел путь от инженера до начальника центральной диспетчерской службы. Затем перешел в Объединенное диспетчерское управление Северного Кавказа (ОДУ Северного Кавказа, филиал РАО "ЕЭС России"), занимал должность заместителя директора.



С 2002 года - в ОАО "Системный оператор" (СО, диспетчер Единой энергосистемы России). До 2004 года - член правления, директор по техническому аудиту, затем зампред правления, первый зампред правления СО.



В сентябре 2015 года стал председателем правления-гендиректором ОАО "РусГидро" (сейчас - ПАО "РусГидро"). С 2016 года входил в совет директоров ПАО "Россети".



Кандидат технических наук. Имеет почетные звания "Заслуженный энергетик СНГ", "Почетный работник ТЭКа", "Ветеран энергетики" и другие. Награжден орденом Почета за подготовку энергосистемы к Олимпиаде-2014 в Сочи и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.