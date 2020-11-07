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Кыргызстан ожидает замедление экономической активности и рост безработицы, - "ВБ"
11:01 09.11.2020

9 ноября 2020 - Екатерина Улитина

Кыргызстан ожидает замедление экономической активности и рост безработицы

В ближайшей перспективе экономическая ситуация в Кыргызстане будет только усугубляться. Об этом говорят и прогнозы ученых. Так, кандидат экономических наук, проректор по науке КЭУ Гульназ Супаева на конференции, организованной Клубом региональных экспертов КР "Пикир" "Перспективы развития инвестиционного рынка в Кыргызстане в условиях новой политической обстановки: прогноз и возможные пути стабилизации социально-экономической ситуации" сообщила, что сейчас крайне сложно прогнозировать экономическую ситуацию в Кыргызстане. Однако по прогнозам, в этом году практически все секторы экономики покажут сокращение на 20-25%.

- К сожалению, в настоящее время экономика нашей страны испытывает очень негативное воздействие, что ведет к масштабному оттоку капитала, структурной безработице, а следовательно, и к увеличению макроэкономических рисков – к сокращению внешнего спроса на наши товары и ресурсы, что в свою очередь негативно скажется на взаимодействии с основными торговыми партнерами Кыргызстана – Россией и Китаем. Произойдет снижение и внутреннего спроса из-за снижения экономической активности, ввиду сокращения притока инвестиций и денежных переводов мигрантов. Т.е. следует ожидать замедления развития экономики, снижения деловой активности и доходов населения, - поделилась прогнозами Гульназ Супаева.

По ее словам, сейчас проблематично спрогнозировать экономику КР. Во-первых, учитывая непредсказуемость ситуации с распространением COVID-19, когда идет активный рост заболеваемости. Во-вторых, ввиду агрессивного влияния не ее состояние политической нестабильности в стране.

- До 2020 года средний ежегодный рост ВВП в Кыргызстане составлял около сорока миллиардов сомов, исходя из этого, по нашим прогнозам, в ближайшие три года ВВП республики должен был достичь 642 миллиардов сомов. В реальности же с января по август этого года разница прогнозного и реального показателей составила 307 миллиардов сомов. В этом году идет спад в производстве золота, как и в других секторах экономики – сфере услуг, строительной отрасли, транспортном секторе и т.д. В каждом из этих секторов мы ожидаем сокращения валовой добавочной стоимости на 20-25 процентов, - сообщила экономист.

По ее словам, при оптимистичном сценарии, предложение рабочей силы, т.е. уровень безработицы в Кыргызстане вырастет на 14 процентов, при пессимистичном – он может подскочить до 21 процента. Повлияло на экономическую ситуацию и поведение курса доллара.

- После значительных колебаний курса доллара в 2016 году, он завис на уровне 65-69 сомов, однако с марта 2020 года доллар снова пошел вверх и достиг отметки 85 сомов, и судя по динамике этот показатель не опустится ниже отметки в 80 сомов. Ожидалось, что дополнительные возможности для фискальных маневров с целью поддержки экономики даст международная финансовая помощь, но пока этого не происходит, в том числе, благодаря политическим процессам, происходящим в КР, - добавила Гульназ Супаева.

Источник - vb.kg
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