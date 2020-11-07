На Камчатке два медведя проникли на атомную подводную лодку. Бахнем! Обязательно бахнем!

12:04 09.11.2020

Медведица и медвежонок проникли на палубу атомной подводной лодки в камчатском поселке Рыбачий, где базируются подводные лодки Тихоокеанского флота. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на отдел информационного обеспечения по ТОФ.



Там рассказали, что животные вели себя агрессивно, и их пришлось застрелить. Отстрел произвел инструктор-охотовед Елизовского района закрытого административно-территориального образования Вилючинск.



В свою очередь портал "Камчатка-Информ" опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как медведи подплывают к подлодке (фото). Человек, снимавший видео, объясняет, что хищников застрелят, так как отогнать их не получится. "Если отогнать, она попадет или в один поселок, или во второй. Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке", - говорит автор ролика.