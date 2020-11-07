|Наследником японского престола объявлен брат императора - усач, битломан и орнитолог Фумихито
14:43 09.11.2020
Младший брат императора Японии провозглашен его наследником
Наследным принцем императорского двора Японии стал принц Фумихито, младший брат царствующего императора Нарухито.
Согласно японской традиции, на трон может взойти лишь мужчина, а сыновей у императора Нарухито нет.
Когда трон освободится, принц Фумихито станет новым императором.
Церемония инвеституры нового наследника прошла в Токио. Она должна была состояться еще в апреле, но была отложена из-за пандемии коронавируса.
Принцу 54 года, и он всего на шесть лет моложе своего брата.
Его официальные титулы - принц Ая, а также принц Акисино.
Наследником Хризантемового трона он считался с мая 2019 года, хотя официальная церемония состоялась лишь сейчас.
Также как и его дедушка, бывший император Сева (Хирохито), принц Фумихито интересуется орнитологией и даже защитил докторскую диссертацию по этому предмету.
О принце также известно, что он любит играть в теннис, а также что ему нравится музыка "Битлз".
У него трое детей. Если он станет императором, то его наследником будет его сын Хисахито.