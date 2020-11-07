Наследником японского престола объявлен брат императора - усач, битломан и орнитолог Фумихито

14:43 09.11.2020

Младший брат императора Японии провозглашен его наследником



Наследным принцем императорского двора Японии стал принц Фумихито, младший брат царствующего императора Нарухито.



Согласно японской традиции, на трон может взойти лишь мужчина, а сыновей у императора Нарухито нет.



Когда трон освободится, принц Фумихито станет новым императором.



Церемония инвеституры нового наследника прошла в Токио. Она должна была состояться еще в апреле, но была отложена из-за пандемии коронавируса.



Принцу 54 года, и он всего на шесть лет моложе своего брата.



Его официальные титулы - принц Ая, а также принц Акисино.



Наследником Хризантемового трона он считался с мая 2019 года, хотя официальная церемония состоялась лишь сейчас.



Также как и его дедушка, бывший император Сева (Хирохито), принц Фумихито интересуется орнитологией и даже защитил докторскую диссертацию по этому предмету.



О принце также известно, что он любит играть в теннис, а также что ему нравится музыка "Битлз".



У него трое детей. Если он станет императором, то его наследником будет его сын Хисахито.