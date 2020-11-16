 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 09.11.2020
16:19  Садыр Жапаров признал Джо Байдена президентом США
16:18  Brent подорожала более чем на 9% на новостях о вакцине
16:11  Шушу удерживают армяне, - свидетельствуют росвоенкоры
16:01  Г.Илеуова: Казахстанский Центр теряет управление регионами
15:57  Альянс молочного чая: новый формат протестного движения в Азии, - Л.Савин
15:55  США по итогам выборов: расколотая страна и разделенная Церковь, - С.Стремидловский
15:53  БРИКС задохнулся от коронавируса, - А.Иванов

15:52  Финансовые пирамиды обманули казахстанцев на 21 млрд тенге
15:47  Казахстанка Аиша Каипова стала вице-чемпионкой мира по бодибилдингу
15:46  На какое государство работают государственные СМИ в России?
15:42  Кто и зачем громит Центральное Алматинское кладбище? - "Э-К"
15:41  Чего ждать от Байдена, который не любит Путина? - А.Сивцова
15:37  В честь В.Жириновского "переименовали" мусорный бак в Алма-Ате
14:43  Наследником японского престола объявлен брат императора - усач, битломан и орнитолог Фумихито
14:02  Совет директоров "Казтрангаза" возглавил многоопытный Адильбек Джаксыбеков, правление - К.Шарипбаев (сожитель Дариги Нурсултановны)
14:01  На "строгий карантин" закрывают и Западно-Казахстанскую область
13:21  Держава и красота. Китай сумел использовать очередной мировой кризис себе во благо, - Д.Косырев
12:04  На Камчатке два медведя проникли на атомную подводную лодку. Бахнем! Обязательно бахнем!
11:01  Кыргызстан ожидает замедление экономической активности и рост безработицы, - "ВБ"
10:27  Путин переформатировал Росправительство. Минэнерго стал мутно известный в ЦА экс-глава "РусГидро" Шульгинов
09:11  Пахнет жареным. Трамп специально спровоцировал демократов на фальсификации,- Михаил Хазин
09:06  Казахстанская вакцина от коронавируса получила название - NARUVAX C-19
08:52  В Узбекистане могут ввести изучение китайского языка с детского сада, - министр Шин
07:01  Госпереворот в США: деменционный демократ Байден объявил себя избранным президентом, - А.Иванов
01:14  Армения категорически опровергает падение Шуши. Бои продолжаются
00:50  Почему Сталин отдал Восточный Туркестан Китаю?
00:17  Соединенные Штаты берут под крыло уйгурских боевиков. Госдепартамент разыгрывает исламскую карту против Китая, - В.Скосырев
00:05  Единственная Ордынская берестяная грамота. О чем она?
Воскресенье, 08.11.2020
23:39  Хаос в Грузии. Оппозиция штурмует здание Центризбиркома, их гонят водометами
23:31  Горит Орто-Сайский рынок Бишкека (видео)
23:14  Подал в отставку Министр финансов Турции Албайрак (старший зять Эрдогана)
21:15  Тегеран ожидает возвращения Белого дома к ядерной сделке, - "НГ"
18:47  Эрдоган уволил главу ТуркЦентробанка. За обвал лиры
15:16  Ханкенди покидают последние остававшиеся там армяне (видео)
13:56  "С древних времен кыргызы были цивилизованным народом", - обращение Жапарова
13:52  Сидящий в каталажке вождь кыргызского племени саяков Мотуев тоже будет баллотироваться в Президенты
13:37  Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: Ты свободна, родная Шуша!
12:36  Хоким Андижанской области предложил провести обязательный медосмотр населения - вши? глисты? паразиты?
10:03  В боях на Донбассфронте погиб комбат армии ДНР Андрей Панькин
09:23  Неизвестность на выборах в США продлится до 14 декабря, и их исход неминуемо расколет страну, - Дм.Минин
02:27  Успеть лизнуть первым. Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах президента США
01:29  Подрыв китайского посольства в Бишкеке: непричастные за решеткой, организаторы на свободе? - Дмитрий Верхотуров
01:12  Шушунская битва - решается исход Карабахской войны, - Дм.Кузнец
00:54  "Газмяс". Тренер и владельцы клуба отдубасили андижанских футболистов за плохую игру
00:50  Почему либеральная оппозиция и все прогрессивные блогеры - это туфта, - Захар Прилепин
00:48  Корона жмет: российскую вакцину от COVID-19 хотят купить в 50 странах
00:47  Европейские ценности и Русская мечта, - Борис Марцинкевич
00:24  Таиланд сотрясают жаркие волны народного протеста из-за запрета... PornHub
00:05  Погоня за кислородом: почему Украина бьет рекорды по коронавирусу, - И.Кармазин
Суббота, 07.11.2020
23:51  Второй озорной старик Байден тоже провозгласил себя победившим президентом США
20:19  Ильхам Алиев отчитался об "освобождении" еще 16 "населенных пунктов". Сколько в Карабахе деревень?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В честь В.Жириновского переименовали мусорный бак в Алма-АтеВ честь В.Жириновского "переименовали" мусорный бак в Алма-Ате
15:37 09.11.2020

Именем Жириновского назвали объект в Алматы
Как долго провисит соответствующий баннер, пока неизвестно.

Недавно в интервью российский политик Владимир Жириновский заявил, что мечтает о переименовании улицы Масанчи в свою честь, поскольку всю жизнь прожил в доме №79 на данной улице. Его желание исполнили активисты молодежного объединения "Намыс". Правда, назвали они его именем другой объект в Алматы, передает zakon.kz.

Жириновский родился в Алматы 25 апреля 1946 года, проживал в доме по адресу Масанчи 79 и уехал из Казахстана 3 июля 1964 года . В своих интервью и публичных выступлениях Владимир Вольфович делает неоднозначные заявления в адрес Казахстана и казахстанцев. В 2005 году Министерство иностранных дел Казахстана официально уведомило о принятом решении объявить нежелательным въезд лидера ЛДПР Владимира Жириновского на территорию страны.

Тем не менее, Жириновский в недавнем интервью сказал, что скучает по Алматы и хотел бы, чтобы его имя увековечили в городе, в котором он родился. Активисты молодежного объединения "Намыс" исполнили его желание и присвоили имя Жириновского... мусорному баку во дворе дома по адресу Масанчи 79.

Как долго провисит соответствующий баннер на мусорном баке, пока не известно, однако, таким образом молодежь решила привлечь внимание общественности к высказываниям политика.

Альберт Ахметов

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604925420
Новости Казахстана
- Рабочий график первого президента
- Необходима эффективная реализация Стратегии экономического развития СНГ – А. Мамин
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в Мангистауской области
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил стабилизировать ситуацию с COVID-19 в Восточно-Казахстанской области
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2020 года №717
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №721
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №727
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2020 года №733
- Сенат обсудил вызовы и проблемы водной безопасности Казахстана
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  