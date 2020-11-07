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Кто и зачем громит Центральное Алматинское кладбище? - "Э-К"
15:42 09.11.2020

Скульптуры с разбитыми лицами и исчезнувшие могилы. Что происходит на Центральном кладбище Алматы

Автор: Ярослав РАЗУМОВ | Алматы

Алматинский врач Георгий Афонин много лет поднимает проблему сохранения исторических захоронений на Центральном кладбище южной столицы. Это не только вопрос этики, говорит он, но и национальной культуры.

За последнее время произошел ряд новых актов вандализма, – сетует он. – Снесены чугунные ограждения и повреждены плиты на захоронениях профессоров Рощина и Сиразутдинова, академика Шлыгина. На памятнике сыну литературоведа Исмаилова разбито лицо. Очевидно, что это сделано даже не с целью грабежа – чистое варварство. А место захоронения заслуженного деятеля искусств художника Абрама Черкасского, основоположника художественного образования и живописи в Казахстане, я и вовсе не нашел.

Еще раньше были разрушены надгробия генерал-лейтенанта Шракбека Кабылбаева, скульптора Исаака Иткинда, академика Сергея Покровского, актрисы Рахии Койчубаевой. Заброшены захоронения заслуженных деятелей искусств Казахской ССР композиторов Василия Великанова и Сергея Шабельского, заслуженного артиста Александра Курганова. Отсутствие внимания к историческим захоронениям – это печальная тенденция. Они на Центральном кладбище двух типов. Есть погребения, внесенные в официальный список памятников истории и культуры местного значения. Последний раз этот перечень утверждался постановлением акимата в 2010 году. А есть памятники людям, внесшим огромный вклад в историю, науку, культуру южной столицы, Казахстана и всего Советского Союза, но не вошедшие в заветный список, – их гораздо больше. При этом запущены и те, и другие. Можно сказать, что кладбище находится в беспризорном состоянии, говорит Георгий. А где нет порядка, будет хаос.

Повреждение захоронений может быть "экономически мотивировано" – вандалы крадут с монументов ценные металлические детали. Нередко памятники ломают просто так, от избытка молодецкой удали. Но есть еще одна причина, пожалуй, самая противоречивая с точки зрения морали, – использование территории кладбища для повторных захоронений. Эта проблема характерна не только для Казахстана, но и для других постсоветских государств. Но тем, кто приходит искать могилы своих предков, и не находит их, от этого не легче.

Старые захоронения уничтожают и на их месте создают новые, – говорит Георгий Афонин. – Есть тому подтверждения, в том числе и документальные. Например, архивные документы свидетельствуют, что уже к 1939 году вся историческая территория Центрального алматинского кладбища была занята. И, представьте, на этом участке до сих пор продолжаются захоронения! Как это может быть? Не иначе как путем сноса существующих захоронений. Это происходит и с могилами простых смертных, и известных личностей. С центральной аллеи исчезли памятники 1930–1940-х годов, на их месте сейчас новые захоронения или же открытые пока участки. Это уничтожение целого культурного слоя!

Еще одна проблема – это изменение первоначального облика памятников известным людям. Иногда это происходит в ходе ремонта мемориалов после актов вандализма, а случается, и в процессе реставрации, приуроченной к юбилею покойного. Происходит бессмысленное и безвкусное нагромождение разнородных элементов и материалов, не сочетающихся ни между собой, ни с основным материалом памятника. Скульптуры теряют уникальность и художественный смысл. Порой подобные изменения вносятся с согласия… родственников покойного. То есть закон не нарушен. Как быть с этим?

Памятники историческим личностям должны охраняться законом, а реконструкция осуществляться комиссией с участием скульпторов, искусствоведов, краеведов, историков, – уверен Георгий. – И сама комиссия должна руководствоваться нормативно-правовыми актами: законом о погребении и похоронном деле, законом о культурном наследии.

Но именно несовершенство законодательства и лежит в основе всех этих проблем. Юрист Светлана Каторча поднимала эту тему еще много лет назад:

Центральное кладбище хотя бы огорожено, а в области и районах немало неогороженных. Все эти безобразия от того, что в Казахстане нет законов, регулирующих похоронное дело, с тех пор, как утратил силу соответствующий закон времен СССР. До сих пор новый закон не разработан, а раз так, то кто что хочет, тот то и делает. Ни о каком порядке говорить не приходится. Есть санитарное законодательство, но оно не решает очень многих проблем. Это создает широкий доступ к личному обогащению: если родственники покойного платят, то могут хоронить где угодно – места смотрители выделяют по своему желанию, никакого учета не ведут. На могилах можно увидеть свалки, которые не убирают, но могут вывезти, если заплатить рабочим, – это я знаю по личному опыту. Полный беспредел! Хотя директора кладбищ могли бы навести порядок. Ведь люди платят за похороны большие деньги, часть которых могли бы пустить на благоустройство.

С 2014 года Светлана Каторча обращалась с этой проблемой в разные госорганы, в том числе и в парламент, но реакции так и не последовало.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604925720
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