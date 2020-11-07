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На какое государство работают государственные СМИ в России?
15:46 09.11.2020

Результаты президентских выборов в США стали поводом для подробного анализа будущей информационной стратегии России на внутреннем и внешнем контуре. Скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать серьезные перестановки на всех уровнях исполнительной власти в Соединенных Штатах. И, безусловно, эти изменения коснутся и людей, отвечающих за информационную политику и так называемую "мягкую силу".

Передышка закончилась

Стоит признать, что с приходом Дональда Трампа к власти в 2016 году ситуация изменилась. Давление на Россию в информационном пространстве значительно снизилось. Трамп и его команда сосредоточились на внутренних проблемах, поэтому сегмент американских медиа, завязанный на госаппарат, к информационной войне против России привлекался нечасто и не в полном объеме. Безусловно, СМИ, относящиеся к другой группе американских элит, леволибералам из Демократической партии, не изменили свою редакционную политику, но интенсивность информационных атак однозначно снизилась.

Учитывая, что с большой долей вероятности (если не случится форс-мажор), в Белый дом вновь заходит демократический истеблишмент, России стоит готовиться к новому витку информационного давления. Помимо этого, стоит готовиться и к усилению давления по линии сетей влияния США и союзников внутри России: политических, общественных организаций, некоторых сегментов бизнеса, творческой интеллигенции и, безусловно, журналистов и блогеров. Стоит напомнить, что последняя масштабная попытка организации цветной революции в России была предпринята как раз в годы президентства демократа Барака Обамы: события на Болотной площади зимой 2012 года, т.н. "евроманежка" зимой 2014-го. Во всех эпизодах именно информационная составляющая лежала в основе протеста.

Учитывая, что и думские выборы 2021-го, и президентские выборы 2024-го будут проходить при новой демократической команде во главе США, риски для российской политической элиты значительно возрастают. Стоит готовиться к тому, что надестабилизацию обстановки в России будут брошены все накопленные за это время силы как внутри страны, так и за ее пределами.

Не готовы к обороне

Очевидно, что главным щитом от готовящейся атаки должны стать российские государственные СМИ. Логично предположить, что все это время бюджетные деньги тратились на то, чтобы найти, подготовить и оснастить достойные кадры, которые могли бы дать отпор в грядущей информационной войне. Однако любой специалист, разбирающийся в процессах внутри российских медиа, скажет вам, что мы к этой битве, мягко говоря, не готовы. И в первую очередь - на кадровом уровне.

Федеральные телеканалы и информагентства в большинстве своем укомплектованы людьми, далекими от понимания сути национальных интересов России. Приятные исключения, безусловно, существуют, но они немногочисленны и лишь подтверждают печальное правило: даже государственные российские СМИ и массе своей не являются пророссийскими в глубинном смысле этого слова.

Из недавнего можно вспомнить скандал, связанный с выступлением руководителя отдела по связям с дипломатическими инфраструктурами ТАСС Саадат Кадыровой в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". Напомним, что руководитель одного из подразделений государственного информационного агентства оправдала удары азербайджанской артиллерии по храму в городе Шуши, в результате которого был ранен российский журналист Юрий Котенок. Кадырова тогда сравнила храм с "сортиром", в котором в свое время призывал "мочить террористов" Владимир Путин, чем вызвала шквал критики в свой адрес.

Более того, позиция Саадат Кадыровой еще и идет вразрез с официальной позицией российского МИД, которую по идее должны отстаивать (или хотя бы не торпедировать) сотрудники государственных СМИ, связанные с дипломатической работой. Российское внешнеполитическое ведомство настаивает на мирном разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, так как Москве крайне невыгодна любая дестабилизация на ее южных рубежах. В тот момент, когда национальные интересы Кадыровой столкнулись с ее профессиональным долгом, она отбросила последний. А это значит, что и в случае начала нового, куда более сурового, этапа информационной войны, госпожа Кадырова вряд ли будет отстаивать национальные интересы России, предпочтя им какие-нибудь иные: личные или коллективные.

То же самое можно сказать и о руководителе итальянского представительства ТАСС Ирине Щербаковой, которая регулярно публикует авторские колонки на сайте информационного агентства. Журналистка регулярно критиковала Маттео Сальвини и его партию "Лига", в частности за жесткую позицию политика по нелегальной миграции в его страну. Помимо того, что это весьма странный повод для критики, важно еще и помнить, что Сальвини - пожалуй, единственный крупный итальянский политик, который открыто говорит о необходимости налаживания конструктивного диалога с Россией и отмене санкций. Более того, "Лига" еще весной 2017 года заключила соглашение о сотрудничестве с партией "Единая Россия" - тоже важный маркер. При этом критики откровенно русофобских сил в итальянском политическом истеблишменте за авторством госпожи Щербаковой не наблюдается, что, конечно, наводит на самые тревожные мысли.

При этом сотрудница ТАСС в авторской колонке в весьма положительном ключе отозвалась о высказывании Папы Римского Франциска, поддержавшего идею легализации "гражданских союзов" для однополых пар. Каким образом трансляция этой позиции на российскую аудиторию соответствует целям и задачам государственного информагентства - вопрос во многом риторический.

Ясно одно: российские государственные медиа (что уж брать с частных?) кишат людьми, не разделяющими даже на базовом уровне элементарных принципов соблюдения национальных интересов России. Если так хочется отстаивать протурецкую позицию - пожалуйста, никто не запрещает работать в соответствующих СМИ в том числе и на территории России. Хочется поддержать Ватикан в стремлении навязать новые формы сожительства? Есть в России и такие ресурсы, увы. Почему журналисты занимаются по сути подрывом информационного суверенитета государства на бюджетные деньги? Если на уровне руководителей люди открыто занимаются такими вещами, то что говорить о рядовом составе коллективов наших медиаресурсов? При этом ТАСС - это лишь пример, в других государственных СМИ ситуация немногим лучше, а иногда и хуже.

Плюнем в лицо за ваш счет

Наглядный пример - федеральные телевизионные каналы, получающие колоссальные средства из бюджета. На что они тратятся? В основном - на "шоу" про семейные разборки, измены, сексуальные скандалы. Такого рода информационный продукт - своеобразный наркоз для общества.

В этом плане на первом месте федеральный Первый канал, который, по идее, должен быть лидером в проведении госполитики, образцом патриотизма и хорошего вкуса. Но не тут-то было! Достаточно вспомнить скандалы с конкурсом вокалистов "Голос", программами Ивана Урганта и Владимира Познера. Команда "Вечернего Урганта" аккумулирует вокруг себя "продвинутую" либеральную тусовку, для которой вся жизнь в России - повод для бесконечной иронии. Познер традиционно является рупором прозападной либеральной пропаганды старого образца. Как и положено бывшему парторгу советского телевидения, сегодня он выступает с не просто либеральных, а зачастую с русофобских позиций, не говоря уж об открытой критике государства там, где оно ее не заслуживает…

Видимо, это начали понимать и в Кремле. Недавно влиятельный телеграм-канал "Незыгарь" предрек скорую трансформацию российских медиа, которая ждет как такие онлайн-структуры, как Rambler, URA.RU и Hearst Shkulev, так и государственные СМИ вроде Russia Today, ВГТРК и Первого канала. Если это так, то подтверждается мысль о готовящейся информационной буре. И каждый готовится к ней по-своему. Если в самое ближайшее время ответственные люди не перетряхнут верхушку подавляющего большинства российских медиа, нас ждет настоящая катастрофа. Потому что "с той стороны" уже давно все готово.

Андрей Афанасьев

Источник - eadaily.com
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