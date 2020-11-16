Казахстанка Аиша Каипова стала вице-чемпионкой мира по бодибилдингу

15:47 09.11.2020

Казахстанка стала вице-чемпионкой мира по бодибилдингу



Аиша Каипова в прошлом году уже завоевала титул чемпионки Азии по бодибилдингу среди девушек.



Дочь известного казахстанского дизайнера Айнур Турысбек завоевала титул вице-чемпионки мира по бодибилдингу, об этом она написала у себя в Instagram.



"Спасибо большое нашей федерации @ifbb_official , @ifbbkz , что сделали все возможное, что требуется от нихкак от организации, и устроили такой замечательный праздник для всех спортсменов. Участников было огромное количество из самых разных стран, но мы все дружно, во имя спорта, сплотившись, сделали такое крутое шоу", - написала спортсменка.



Аиша призналась, что подготовка на этот сезон останется в ее памяти навсегда из-за пандемии.



"Помню, как мне было безумно страшно, что ничего не получится... Что просто все отменится и ничего не будет. Меня многие пугали всякими сводками новостей или "достоверной" информацией, которую им сказал их знакомый кто-то, который где-то оттуда, что все перекроют, закроют, ну и так далее", - вспоминает Аиша Каипова.



Аиша Каипова родилась в Алматы. Сейчас учится в университете и хочет стать финансистом. Ее мама– известный казахстанский дизайнер Айнур Турысбек.



Казахстанка занимается бодибилдингом с 2017 года. В 15 лет она начала бороться с лишним весом и достигла значительных результатов.