Финансовые пирамиды обманули казахстанцев на 21 млрд тенге

15:52 09.11.2020

Но их количество растет

Мошенники открывают финансовые пирамиды под видом ломбардов.



В Казахстане от деятельности финансовых организаций пострадали около 17 тыс. казахстанцев, которым причинен ущерб в сумме более 21 млрд тенге. Об этом сообщил начальник отдела за соблюдением финансового законодательства Генпрокуратуры Максат Оракбаев, передает zakon.kz.



По его словам, мошенники открывают финансовые пирамиды под видом ломбардов.



В этой связи по поручению главы государства органами прокуратуры совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведены проверки в деятельности более 350 ломбардов и онлайн-кредиторов. Во всех проверенных организациях выявлены нарушения прав заемщиков в виде установления скрытых комиссий, завышения процентной ставки вознаграждения по микрозаймам и необоснованной реализации предметов залога, - рассказал Максат Оракбаев.



Он отметил, что во время проверок ломбардом выявлены следующие нарушения: это несоблюдение размеров ставок вознаграждения по микрозаймам; нарушения размеров неустойки, порядка реализации предметов залога; скрытые комиссии, а также несоблюдение требований по обеспечению безопасности зданий ломбардов.



В свою очередь начальник управления региональных представителей по Алматы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Салима Джурунова отметила, что все больше граждан попадаются на уловки финансовых пирамид с желанием обогатиться, при этом не думают о последствиях, особенно материальных, которые они понесут.



Так, например, по статистике генпрокуратуры, за 7 месяцев текущего года количество уголовных дел по незаконному созданию финансовых пирамид выросло в 8 раз и ущерб от этих пирамидостроителей составил около 3 млрд тенге. Сегодня службой экономических расследований проводятся мероприятия в отношении руководителей компании "Би ту би", которые под прикрытием инвестиционной компании, создали финансовую пирамиду. Основанием для создания уголовных дел стали обращения граждан, - рассказала представитель агентства.



Она отметила, что мошенники хорошо знают психологию людей и естественное желание обогатиться быстро и без труда и попадают на их уловки.



Человек сразу теряет голову, когда ему обещают доходность выше банковских депозитов – 20-50%, в некоторых случаях 200 и 300%.



Если вас вовлекают в финансовую пирамиду тем каких-то розыгрышей путевок, лотерей и подарков, вы должны понимать, что это сомнительное мероприятие и не идти на поводу у мошенников.Как правило, такие компании собирают деньги наличными или через какие-то интернет-порталы, чтобы не оставить следов и деталей по платежам, - сказала Салима Джурунова.



В общей сложности по итогам проверок в отношении недобросовестных финорганизаций возбуждено 910 дел об административных правонарушениях с наложением штрафа на сумму свыше 70 млн тенге.



Агентством внесено 150 предписаний, по которым заемщикам возвращено более 130 млн тенге.



В настоящее время законодательно установлен запрет на взимание с заемщиков любых платежей и комиссий при выдаче микрокредитов, за исключением вознаграждения и неустойки.



Кроме того с 1 января 2021 года вводится обязательное лицензирование микрофинансовой деятельности.