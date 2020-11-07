БРИКС задохнулся от коронавируса, - А.Иванов

15:53 09.11.2020

БРИКС задохнулся от коронавируса

Какое место займет Россия в новой архитектуре мира?



Андрей Иванов

Материал комментируют:

Юрий Солозобов



В США продолжается подведение состоявшихся президентских выборов. Каждый из кандидатов заявляет о своей уверенной победе, грозит оппонентам бесчисленными судами. Видно, что политическая система самой могущественной державы мира переживает системный кризис. Однако и надеждам на строительство альтернативной американской глобальной архитектуры на основе союза государств БРИКС, по всей видимости, не суждено сбыться.



Формально объединение продолжает существовать, но вся окружающая действительность говорит о том, что амбициозный проект так и останется простой аббревиатурой из первых букв названия Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Америки.



"СП" много раз освещала деятельность БРИКС. Действительно, вокруг этой организации было много разговоров. Мол, объединились для противостояния западному глобализму 40% человечества. Громадные ресурсы, грандиозные планы, помпезные саммиты, соглашения о координации усилий в трудную минуту. Некоторые до сих пор продолжают в это верить, правда, аргументируют свое мнение больше абстрактными рассуждениями о богатстве таких разных, но богатых культур.



Однако в преддверии XII саммита БРИКС, который должен состояться 17 ноября (по понятным причинам в режиме видеоконференции), в мировой прессе появляется все больше скептических оценок. Интересна, например, статья бывшего члена индийского парламента доктора Субрамамьяна Свами. Профессор открыто пишет, что "Россия не является другом Индии", а всего лишь "младший партнер Китая", который будет выступать против Дели в приграничном споре с Пекином.



Негативно отзывался о БРИКС ранее и президент Бразилии Жаир Болсонару. Дескать, коммунистический Китай не может быть партнером ориентированной на США Бразилии. На прошлогоднем саммите Болсонару немного изменил свою точку зрения, когда китайский лидер пообещал обширные инвестиции. Но опять же, при чем тут Россия?



Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов полагает, что сегодня выстраивается совершенно иная глобальная архитектура, нежели думали совсем недавно:



- Я выскажу личное мнение, которое много раз говорил на международных конференциях. БРИКС - это удачный термин, придуманный Всемирным банком для определения больших рынков развивающихся индустриальных стран. В общем, такое определение имело смысл.



После обрушения биполярного мира образовался вакуум. Были страны "первого" мира, "второго" мира не стало, и все мы сразу провалились в "третий" мир. Это неустойчивая картина, был шанс восстановления "второго" мира путем того, что индустриальные государства полупериферии наверстают и сформируют самостоятельный блок, который будет развиваться и самоподдерживаться.



"СП": - Однако для "второго" мира нужен лидер?



- В свое время таким лидером был Советский Союз. Он поддерживал развивающиеся страны, антиколониальное движение, поставлял партнерам собственные технологии и товары промышленности.



В БРИКС шанс на лидерство никто не использовал. Россия предпочла делать не стратегические, а тактические шаги. Китай занялся своими региональными проектами.



Сейчас происходят и вовсе драматические вещи. Можно посмотреть доклады крупнейших аналитических центров вроде Всемирного банка или Национального совета по разведке США. Там говорится, что есть три мировых центра силы: США, Евросоюз и Китай. Они будут впереди всей планеты, но у других нет никаких шансов их догнать.



Остальные страны становятся лишь тактическими, стратегическими или региональными союзниками лидеров, либо же входят в зону их влияния.



"СП": - При этом пандемия коронавируса показала, что прежние договоренности не работают, каждый выживает, как может.



- Роль сыграла не только эпидемия COVID-19, но и общий мировой экономический кризис. И весь вопрос в том, кто сможет консолидировать вокруг себя большой рынок. Китай фактически господствует в Африке, за США остается Латинская Америка. Что касается Индии, то она может попасть под влияние Великобритании. Сейчас там ведутся разговоры о некоем новом союзе англоязычных государств, куда должны войти как раз Индия и несколько африканских стран.



Евросоюз испытывает внутренние проблемы. Но думаю, с ними справятся. Европа - технологический лидер, он может консолидировать Ближний Восток, часть Африки.



"СП": - Каково же место уготовано России?



- Выбор невелик. Можно примкнуть к Европе. Такой вариант рассматривался, но к настоящему времени потерял актуальность из-за конфликта на Украине, конфликтов и нестабильности по периметру страны.



Остается два пути. Первый - регионы России станут сырьевым придатком более сильных игроков.



Второй путь - присоединиться к китайскому проекту, выстраивания его цифровой империи будущего, где осуществляется повсеместный контроль над людьми.



Через системы связи 5G все данные о нас будут поступать в большой компьютер и там обрабатываться. При этом роль самой РФ внутри такого объединения будет как у одной из китайских провинций.



"СП": - Неужели в России на такое согласятся?



- Мы не заметили многих уже произошедших вещей. QR-коды, которые использовались в Москве для контроля за соблюдением карантина - это китайская технология. Компьютерное оснащение во время эпидемии в наших больницах сделано по китайским лекалам. Внедряемая телемедицина повторяет системы для отсталых китайских районов вроде Тибета или Синьцзян-Уйгурского округа.



Сегодня идет конкурс проекта нового миропорядка. Но строиться он будет не по планам БРИКС.