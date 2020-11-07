США по итогам выборов: расколотая страна и разделенная Церковь, - С.Стремидловский

15:55 09.11.2020 США по итогам выборов: расколотая страна и разделенная Церковь



Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 2–8 ноября 2020 года стали: папа Франциск молится о жертвах терроризма; Байдена поздравляют с победой; демократы и республиканцы в США сильно преобразились; американские евреи разочаровали Израиль; быть ли альянсу Франциск – Байден; Папский фонд поддержит проект православного священника.



СТАНИСЛАВ СТРЕМИДЛОВСКИЙ, 9 ноября 2020, 08:45 - REGNUM Папа Римский Франциск молится о жертвах терроризма и ненависти, передает Vatican News (Ватикан). "В эти дни, молясь об усопших, мы поминали и продолжаем поминать беспомощных жертв терроризма, который с нарастающей жестокостью распространяется по Европе, - отметил понтифик. - Я имею в виду, в частности, жестокое нападение, совершенное на днях в Ницце в культовом сооружении, и нападение на улицах Вены, которые вызвали тревогу и осуждение среди населения и среди тех, кто заботится о мире и диалоге. Я вверяю трагически погибших Божьему милосердию, выражаю духовную близость их семьям и всем, кто страдает от этих прискорбных событий, стремящихся скомпрометировать братское сотрудничество между религиями посредством насилия и ненависти".



Редакция портала National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) поздравляет с победой Джо Байдена, "второго президента-католика в истории нашей страны". После "четырех лет расизма, женоненавистничества и нарциссизма в Белом доме мы с нетерпением ожидаем достойного честного лидера, который мог бы восстановить уровень уважения к администрации и к нашей нации", заявляет издание. То, что так много католиков не голосовало за Байдена, свидетельствует, что слишком многие церковные лидеры считают, что быть католиком - это означает голосовать за республиканца, руководствуясь единственной позицией, вопросом об абортах. Однако для американцев более насущными стали другие проблемы: пандемия коронавируса, здравоохранение, экономика. "Сейчас настало время содействовать единству и целостности после многих лет страданий для столь многих, - заключает портал. - Мы приносим Байдену наши молитвы в ожидании, когда он запустит процесс, способный начать исцелять душу нации".



Соединенные Штаты оказались сильно поляризованы. Такое мнение в интервью L"Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) высказал профессор Католического университета Святого сердца в Милане Джанлука Пастори. На политическом уровне это началось после того, как рухнули "башни-близнецы", последовала война в Ираке, финансовый кризис 2007 года… Даже избрание Барака Обамы и его каденции подпитывали серьезные разногласия, которые Дональд Трамп использовал для построения своей политической карьеры. Пандемия коронавируса тоже влияет на США - это серьезный, хотя и "непредвиденный" кризис. Трампа и Байдена, похоже, разделяют не партийные разногласия, а интерпретации американской идентичности.



Кто бы ни победил на президентских выборах, но американские левые преобразились, говорится в гостевой колонке главного редактора журнала First Things Мэтью Шмитца, опубликованной Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Еще не так давно левые обвиняли правых в любви к войне и ненависти к бедным. Сегодня левые круги делают это иначе. Они заявляют, что правые являются расистами, фашистами и ксенофобами. Но такие слова говорят не только о том, как левые видят своих оппонентов, но и о том, как они видят самих себя. Меняющийся характер их инвектив отражает изменение политических реалий. Когда левые обвиняли правых в алчности и разжигании войн, они представляли себя партией мира и маленького человека. Но поскольку база избирателей Демократической партии значительно расширилась, а ее риторика стала интервенционистской, ей пришлось подбирать новые термины, чтобы очернить правых. В настоящее время демократы в США представляют 21 из 22 самых богатых избирательных округов. Средний доход в голосующих за демократов округах составляет 61 тысячу долларов по сравнению с 53 тысячью долларов для республиканцев. Учитывая эту реальность, в 2016 году Хиллари Клинтон заявила на предвыборном митинге: "Если мы завтра уничтожим крупные банки - а я это сделаю, если они этого заслуживают, если они представляют системный риск - это положит конец расизму? Положит ли это конец сексизму? Положит ли это конец дискриминации ЛГБТ-сообщества? Заставит ли это людей в одночасье почувствовать себя более приветливыми к иммигрантам?" Демократы и их сторонники в средствах массовой информации обвиняют Трампа в отказе поддерживать наших союзников. Однако Трамп критиковал военное руководство, нападал на военно-промышленный комплекс и ставил под сомнение интервенционистские идеи. Независимо от того, останется ли он на своем посту, левые будут продолжать искать способы дискредитировать правых, которые уже нельзя очернить, как слуг Мамоны и Марса.



National Catholic Register (Айрондэйл, США) анализирует перспективы Республиканской партии. По мнению издания, она имеет беспрецедентную возможность стать местом слияния социального консерватизма и многонационального экономического народничества, двигаясь в сторону большей согласованности с социальным видением Католической церкви. Надежда на такой сдвиг основана на предварительных данных, указывающих на самый высокий уровень поддержки небелыми американцами кандидата в президенты от республиканцев за последние 60 лет. Их доля среди голосующих за Трампа составила 26%. Для сравнения: в последний раз сопоставимую поддержку получил в 1960 году Ричард Никсон, набравший 32% небелых голосов. Особенно ошеломляющим стал рост голосов за Трампа среди латиноамериканцев. Помимо того, президент-республиканец показал положительную динамику среди "синих воротничков", которые исторически голосуют за демократов. Католические комментаторы считают, что причиной его популярности в этих группах является растущее отчуждение от набирающего силы секулярного видения Демократической партии. Голосовали не столько за республиканца, сколько против демократа, партию которого воспринимают враждебной традиционным и религиозным взглядам латиноамериканцев и афроамериканцев. Демократы стали партией пробужденных столичных и городских элит, в то время как республиканцы - многонациональной партией бедных. Враждебность к традиционным и религиозным верованиям будет продолжать разделять американцев, вероятно, подталкивая верующих исторически демократической ориентации к Республиканской партии. Даже если Трамп проиграет президентские выборы, сочетание социального консерватизма и экономического народничества, воцарению которого в Республиканской партии он помог, будет иметь долгосрочный эффект.



Американские евреи на выборах разочаровали Израиль, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). В ходе избирательной кампании в США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тщательно избегал критики демократа Джо Байдена. Но он часто выражал свои симпатии республиканцу Дональду Трампу, тем самым давая понять, кого предпочитает. Ожидаемо, учитывая, что Трамп является президентом, который перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, признал все израильские поселения "законными", побудил некоторые арабские страны подписать мирные договоры с Израилем. Кроме того, Нетаньяху опирался на общественные настроения: согласно опросу телеканала Channel 12, 54% израильтян болели за Трампа и только 21% за Байдена. Поэтому неудивительно, что результаты голосования разочаровали Израиль. Во-первых, американские евреи в очередной раз продемонстрировали свою историческую привязанность к Демократической партии. От 68% до 77% евреев в США проголосовали за Байдена. Некоторые израильские политики заявляют, что это "предательство" американскими евреями "лучшего президента для Израиля". Во-вторых, Байден говорит о готовности восстановить ядерную сделку с Ираном, хотя и "при определенных условиях". Что это за "условия", неизвестно, но ясно, что многие в Израиле испытывают недоверие. Как отметил министр по делам поселений Цахи Ханегби, победа Байдена приведет к "столкновению между Израилем и Ираном".



Crux (Денвер, США) задается вопросом: смогут ли папа Франциск и президент Байден найти друг друга, как Иоанн Павел II и Рональд Рейган? Байден не просто второй президент-католик, он католик в духе левоцентристского папы, гуманиста в широком смысле и глобалиста, а не часть того, что один из ближайших советников Франциска описал "экуменизмом ненависти" между консервативными католиками и евангелистами в США. У новой администрации будут все основания видеть в понтифике друга. В свою очередь Байдену потребуется поддержка триумвирата левоцентристских кардиналов, созданных папой - Блейза Купича в Чикаго, Джозефа Тобина в Ньюарке и Уилтона Грегори в Вашингтоне. Сорок лет назад папа и президент оказались родственными душами, что изменило историю. Иоанн Павел II и Рейган были убеждены в том, что советский коммунизм являлся одновременно политической и моральной мерзостью, вместе они запустили процесс, который привел к падению Берлинской стены. Возможно, что сегодня другой папа и другой президент тоже смогут создать партнерство. С какой "империей зла" станет бороться этот новый тандем? Во-первых, мир сталкивается с экзистенциальной угрозой пандемии коронавируса и ее разрушительным воздействием не только на экономику и систему здравоохранения, но и более широкий круг вопросов, включая отношения Церкви и государства. Во-вторых, идет борьба за геополитическую ориентацию мира. Видение папы - это предпочтение бедных и умаление национальных границ в пользу глобальной солидарности, против чего выступает сильный народнический национализм, рассматривающий мир как арену, где политическая и экономическая борьба за власть требует ставить интересы собственной страны на первое место.



Епископ Иосиф Верт и генеральный консул Польши в России Кшиштоф Свидерек открыли в столице Сибири выставку, посвященную 100-летию со дня рождения святого Иоанна Павла II, информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Следует отметить, что выставка пока проходит в своем "мини-варианте". В будущем на основе имеющихся ныне планшетов будут изготовлены большие стенды, и тогда церемония открытия будет повторена, причем в гораздо более торжественном ракурсе. Свидерек в своем выступлении отметил, что генеральным консульством Польши в Иркутске - а это самое восточное из действующих на сегодняшний день консульств ЕС - подготовлены две тематические выставки, посвященные 100-летию папы. Обе они были торжественно открыты на территории комплекса кафедрального собора Непорочного Сердца Божией Матери в Иркутске, там же был воздвигнут и памятник папе-поляку. А теперь те же выставки совершают свое паломничество по городам Сибири и Дальнего Востока вплоть до далеких Камчатки и Магадана. Их цель - приблизить российским католикам, а также и всем людям доброй воли образ Иоанна Павла II, бывшего одной из крупнейших фигур прошлого столетия. Епископ Верт поделился своими свидетельствами-воспоминаниями о личных контактах со понтификом, которого впервые увидел в Польше в 1991 году. Однажды епископ был приглашен Иоанном Павлом II на ужин. Папа тогда задавал много вопросов о жизни католиков в Советском Союзе, проявляя при этом недюжинную осведомленность о реальном положении дел. Он не задал ни одного "наивного вопроса", чем часто грешат иностранцы, не представляющие себе ситуации в России, все его высказывания были точными и компетентными, показывающими, насколько глубоко он ориентируется в теме.



Папский фонд "Помощь Церкви в беде" поддержит проект православного священника Александра Ткаченко, основавшего в 2003 году первый детский хоспис в России, рассказывает Vatican News (Ватикан). Сообщая о своем намерении и о сборе пожертвований, руководство фонда пояснило, что детский хоспис отца Александра - это пространство плодотворного и конструктивного сотрудничества между Католической церковью и Русской православной церковью, начатое около 30 лет назад и укрепленное после исторической встречи папы Франциска с патриархом Кириллом, которая состоялась в Гаване 12 февраля 2016 года. Чтобы оказать всестороннюю помощь детям на терминальной стадии заболевания, а также их семьям, православный священник основал специализированную структуру, где маленькие пациенты получают возможность прожить, насколько это возможно, такое же детство, как у других детей. Экуменическая рабочая группа продвигает целый ряд проектов и обмен опытом между католиками и православными. После Санкт-Петербурга отец Александр основал подобную структуру и в Москве. В детском хосписе трудятся педагоги, врачи, психологи, социальные работники, священники и волонтеры. "Мы не проповедуем у больничной койки, - цитирует "Помощь Церкви в беде" отца Александра, - но в своих бедах люди приходят к нам с очень глубокими вопросами. Мы, священники, стараемся помочь им обрести внутренний мир". Семьи, которые ухаживают за больными детьми у себя дома, также получают от хосписа медицинскую, психологическую и пастырскую помощь. В настоящий момент Папский фонд намерен собрать 30 тысяч евро, чтобы поддержать проект обновления петербургского хосписа.



В обзоре использованы материалы - официальных СМИ Ватикана Vatican News и L"Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L"Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома "Стражи Святой земли" Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chretienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты "Сибирская католическая газета". Источник - REGNUM

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