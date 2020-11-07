 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 09.11.2020
16:19  Садыр Жапаров признал Джо Байдена президентом США
16:18  Brent подорожала более чем на 9% на новостях о вакцине
16:11  Шушу удерживают армяне, - свидетельствуют росвоенкоры
16:01  Г.Илеуова: Казахстанский Центр теряет управление регионами
15:57  Альянс молочного чая: новый формат протестного движения в Азии, - Л.Савин
15:55  США по итогам выборов: расколотая страна и разделенная Церковь, - С.Стремидловский
15:53  БРИКС задохнулся от коронавируса, - А.Иванов

15:52  Финансовые пирамиды обманули казахстанцев на 21 млрд тенге
15:47  Казахстанка Аиша Каипова стала вице-чемпионкой мира по бодибилдингу
15:46  На какое государство работают государственные СМИ в России?
15:42  Кто и зачем громит Центральное Алматинское кладбище? - "Э-К"
15:41  Чего ждать от Байдена, который не любит Путина? - А.Сивцова
15:37  В честь В.Жириновского "переименовали" мусорный бак в Алма-Ате
14:43  Наследником японского престола объявлен брат императора - усач, битломан и орнитолог Фумихито
14:02  Совет директоров "Казтрангаза" возглавил многоопытный Адильбек Джаксыбеков, правление - К.Шарипбаев (сожитель Дариги Нурсултановны)
14:01  На "строгий карантин" закрывают и Западно-Казахстанскую область
13:21  Держава и красота. Китай сумел использовать очередной мировой кризис себе во благо, - Д.Косырев
12:04  На Камчатке два медведя проникли на атомную подводную лодку. Бахнем! Обязательно бахнем!
11:01  Кыргызстан ожидает замедление экономической активности и рост безработицы, - "ВБ"
10:27  Путин переформатировал Росправительство. Минэнерго стал мутно известный в ЦА экс-глава "РусГидро" Шульгинов
09:11  Пахнет жареным. Трамп специально спровоцировал демократов на фальсификации,- Михаил Хазин
09:06  Казахстанская вакцина от коронавируса получила название - NARUVAX C-19
08:52  В Узбекистане могут ввести изучение китайского языка с детского сада, - министр Шин
07:01  Госпереворот в США: деменционный демократ Байден объявил себя избранным президентом, - А.Иванов
01:14  Армения категорически опровергает падение Шуши. Бои продолжаются
00:50  Почему Сталин отдал Восточный Туркестан Китаю?
00:17  Соединенные Штаты берут под крыло уйгурских боевиков. Госдепартамент разыгрывает исламскую карту против Китая, - В.Скосырев
00:05  Единственная Ордынская берестяная грамота. О чем она?
Воскресенье, 08.11.2020
23:39  Хаос в Грузии. Оппозиция штурмует здание Центризбиркома, их гонят водометами
23:31  Горит Орто-Сайский рынок Бишкека (видео)
23:14  Подал в отставку Министр финансов Турции Албайрак (старший зять Эрдогана)
21:15  Тегеран ожидает возвращения Белого дома к ядерной сделке, - "НГ"
18:47  Эрдоган уволил главу ТуркЦентробанка. За обвал лиры
15:16  Ханкенди покидают последние остававшиеся там армяне (видео)
13:56  "С древних времен кыргызы были цивилизованным народом", - обращение Жапарова
13:52  Сидящий в каталажке вождь кыргызского племени саяков Мотуев тоже будет баллотироваться в Президенты
13:37  Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: Ты свободна, родная Шуша!
12:36  Хоким Андижанской области предложил провести обязательный медосмотр населения - вши? глисты? паразиты?
10:03  В боях на Донбассфронте погиб комбат армии ДНР Андрей Панькин
09:23  Неизвестность на выборах в США продлится до 14 декабря, и их исход неминуемо расколет страну, - Дм.Минин
02:27  Успеть лизнуть первым. Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах президента США
01:29  Подрыв китайского посольства в Бишкеке: непричастные за решеткой, организаторы на свободе? - Дмитрий Верхотуров
01:12  Шушунская битва - решается исход Карабахской войны, - Дм.Кузнец
00:54  "Газмяс". Тренер и владельцы клуба отдубасили андижанских футболистов за плохую игру
00:50  Почему либеральная оппозиция и все прогрессивные блогеры - это туфта, - Захар Прилепин
00:48  Корона жмет: российскую вакцину от COVID-19 хотят купить в 50 странах
00:47  Европейские ценности и Русская мечта, - Борис Марцинкевич
00:24  Таиланд сотрясают жаркие волны народного протеста из-за запрета... PornHub
00:05  Погоня за кислородом: почему Украина бьет рекорды по коронавирусу, - И.Кармазин
Суббота, 07.11.2020
23:51  Второй озорной старик Байден тоже провозгласил себя победившим президентом США
20:19  Ильхам Алиев отчитался об "освобождении" еще 16 "населенных пунктов". Сколько в Карабахе деревень?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Альянс молочного чая: новый формат протестного движения в Азии, - Л.Савин
15:57 09.11.2020

Альянс молочного чая: новый формат протестного движения в Азии
Активисты на Тайване призвали "построить пан-азиатскую солидарность против тирании" – атака ведется на КНР

Леонид Савин

Британское издание The Economist c осуждением пишет, что король Таиланда Маха Вачиралонгкорн хочет реставрировать абсолютную монархию. В публикации говорится о том, что в далеком 1932 году революционеры провозгласили конец абсолютной монархии Таиланда, в честь чего был установлен памятник, но в декабре 2018 года памятник демонтировали. В августе активисты установили мемориальную доску в центре королевского района Бангкока в знак протеста. "Народ выразил намерение, чтобы эта страна принадлежала народу, а не королю" – гласила надпись. Через день мемориальная доска исчезла. Переходя к текущим политическим событиям, автор статьи в The Economist отмечает, что после нескольких месяцев тлеющих протестов они переросли в массовые манифестации по всей стране. Несмотря на многочисленные аресты лидеров и издание специального указа о запрете собираться более пяти человек в общественных местах, акции продолжаются. В ответ власти применяют водометы, слезоточивый газ и взялись за прессу.

Другое британское издание The Guardian оповещает о том, что на борьбу с тиранией вышла молодежь Южной Азии. Отмечается, что события в Таиланде напоминают процессы, происходившие в Гонконге с июня 2019 года.

Тактика, заимствованная из опыта демонстраций в Гонконге, помогла движению протеста не рассеяться после ареста лидеров и попыток премьер-министра Таиланда Прают Чан-оча запретить массовые мероприятия. Несмотря на то, что критиковать тайскую королевскую семью является противозаконным, студенты все равно идут на риск. Король Вачиралонгкорн большую часть года проживает в Германии и подвергается критике за свое безразличие к "последствиям пандемии" (коронавирус и здесь используется в политических целях) и углублению экономического кризиса в Таиланде.

События показывают, что протесты перерастают в нечто странное. Так, в акциях протеста 25 октября были использованы флаги уйгурских сепаратистов, которые в 2015 г. устроили в Бангкоке террористическую атаку, в результате которой погибло 20 человек.

Не остается в стороне Тайвань. Группы активистов из Гонконга, Тайваня и Таиланда сформировали международное движение под названием "Альянс молочного чая". Хештег #MilkTeaAlliance набрал популярность в соцсетях еще в апреле 2020 г. Хештег стал продуктом виртуальной войны между интернет-пользователями из КНР и в основном тайской молодежью, защищавшей известного тайского актера. Все началось с ретвита этого актера, звезды популярного шоу 2gether Вачиравита "Брайта" Чиваари, в котором Гонконг был назван "страной". Актер извинился, но пользователи из КНР не были удовлетворены и переключились на подружку актера. Когда один из пользователей похвалил ее за то, что она выглядит как "китайская девушка", она написала в ответ: "Тайваньская девушка." Для пользователей из КНР это прозвучало оскорблением, а после того, как девица разместила пост, где говорилось о том, что COVID-19, возможно, возник в китайской лаборатории, критика переросла в яростные атаки. Актер и его подруга нашли поддержку в других странах Юго-Восточной Азии.

Дебаты о Китае перекинулись на тематику поддержки демократических движений в Азии вообще. Гневные ответы пользователей из КНР позволили противоборствующему лагерю превратить обычный хештег в нечто вроде политического движения.

Гонконгцы быстро присоединились к движению в поддержку тайцев. Дебаты в социальных сетях стали еще более широкими, когда гонконгский активист-демократ Джошуа Вонг выступил в "Твиттере" в поддержку тайских протестующих. Он упомянул, что был занесен в черный список и задержан тайскими властями в 2016 году, когда ездил в Бангкок, чтобы выступить с лекциями в университетах. В конце лета Джошуа Вонг снова написал в "Твиттере": "Поскольку ситуация в Таиланде становится критической, я надеюсь, что все свободолюбивые люди смогут встать на сторону Таиланда."

А на Тайване появился Альянс за тайскую демократию. Активисты Альянса в своих выступлениях демонстрируют историю политических репрессий в Таиланде с 1932 года до наших дней; обсуждают положение тайских политических диссидентов, живущих в эмиграции. Протестующие на Тайване предъявили требования тайскому правительству: распустить парламент, разработать новую демократическую конституцию (участие в ее написании военных исключается), прекратить преследование критиков правительства.

Тайбэй выразил солидарность и с протестующими в Гонконге, обвинив руководство Гонконга в систематическом подрыве свободы слова и собраний. Тайваньские активисты заявили, что надеются "построить паназиатскую солидарность против тирании во всем регионе". Одновременно стал распространяться хештег #StandWithThailand, активно используемый в Гонконге и Тайване.

Начавшийся процесс могут поддержать в ряде соседних стран. Уже появился аккаунт Philippine Milk Tea Alliance.

Пользователи из Индии также стали проявлять интерес к Альянсу молочного чая. Для многих индийцев Альянс привлекателен, прежде всего, тем, что он имеет антикитайскую направленность. Критике со стороны активистов Альянса стало подвергаться все, что напоминает о Китае и хоть как-то соотносится с китайской культурой. В сентябре активисты Альянса призвали к бойкоту фильма "Мулан", вбрасывая в Интернет новый хештег #BoycottMulan, хотя фильм снимала студия Диснея в США, а не китайские режиссеры.

Под влиянием этих выступлений синофобия в некоторых странах Юго-Восточной Азии начинает принимать размеры эпидемии. В такой обстановке манипулировать общественным мнением особенно легко. И "Голос Америки", финансируемый государственными властями Соединенных Штатов, представляет Альянс молочного чая как движение солидарности, которое "с помощью юмора" ведет борьбу за демократию и права человека.

Источник - Geoполитика.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604926620
Новости Казахстана
- Рабочий график первого президента
- Необходима эффективная реализация Стратегии экономического развития СНГ – А. Мамин
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в Мангистауской области
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил стабилизировать ситуацию с COVID-19 в Восточно-Казахстанской области
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2020 года №717
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №721
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №727
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2020 года №733
- Сенат обсудил вызовы и проблемы водной безопасности Казахстана
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  