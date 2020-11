Альянс молочного чая: новый формат протестного движения в Азии, - Л.Савин

15:57 09.11.2020

Альянс молочного чая: новый формат протестного движения в Азии

Активисты на Тайване призвали "построить пан-азиатскую солидарность против тирании" – атака ведется на КНР



Леонид Савин



Британское издание The Economist c осуждением пишет, что король Таиланда Маха Вачиралонгкорн хочет реставрировать абсолютную монархию. В публикации говорится о том, что в далеком 1932 году революционеры провозгласили конец абсолютной монархии Таиланда, в честь чего был установлен памятник, но в декабре 2018 года памятник демонтировали. В августе активисты установили мемориальную доску в центре королевского района Бангкока в знак протеста. "Народ выразил намерение, чтобы эта страна принадлежала народу, а не королю" – гласила надпись. Через день мемориальная доска исчезла. Переходя к текущим политическим событиям, автор статьи в The Economist отмечает, что после нескольких месяцев тлеющих протестов они переросли в массовые манифестации по всей стране. Несмотря на многочисленные аресты лидеров и издание специального указа о запрете собираться более пяти человек в общественных местах, акции продолжаются. В ответ власти применяют водометы, слезоточивый газ и взялись за прессу.



Другое британское издание The Guardian оповещает о том, что на борьбу с тиранией вышла молодежь Южной Азии. Отмечается, что события в Таиланде напоминают процессы, происходившие в Гонконге с июня 2019 года.



Тактика, заимствованная из опыта демонстраций в Гонконге, помогла движению протеста не рассеяться после ареста лидеров и попыток премьер-министра Таиланда Прают Чан-оча запретить массовые мероприятия. Несмотря на то, что критиковать тайскую королевскую семью является противозаконным, студенты все равно идут на риск. Король Вачиралонгкорн большую часть года проживает в Германии и подвергается критике за свое безразличие к "последствиям пандемии" (коронавирус и здесь используется в политических целях) и углублению экономического кризиса в Таиланде.



События показывают, что протесты перерастают в нечто странное. Так, в акциях протеста 25 октября были использованы флаги уйгурских сепаратистов, которые в 2015 г. устроили в Бангкоке террористическую атаку, в результате которой погибло 20 человек.



Не остается в стороне Тайвань. Группы активистов из Гонконга, Тайваня и Таиланда сформировали международное движение под названием "Альянс молочного чая". Хештег #MilkTeaAlliance набрал популярность в соцсетях еще в апреле 2020 г. Хештег стал продуктом виртуальной войны между интернет-пользователями из КНР и в основном тайской молодежью, защищавшей известного тайского актера. Все началось с ретвита этого актера, звезды популярного шоу 2gether Вачиравита "Брайта" Чиваари, в котором Гонконг был назван "страной". Актер извинился, но пользователи из КНР не были удовлетворены и переключились на подружку актера. Когда один из пользователей похвалил ее за то, что она выглядит как "китайская девушка", она написала в ответ: "Тайваньская девушка." Для пользователей из КНР это прозвучало оскорблением, а после того, как девица разместила пост, где говорилось о том, что COVID-19, возможно, возник в китайской лаборатории, критика переросла в яростные атаки. Актер и его подруга нашли поддержку в других странах Юго-Восточной Азии.



Дебаты о Китае перекинулись на тематику поддержки демократических движений в Азии вообще. Гневные ответы пользователей из КНР позволили противоборствующему лагерю превратить обычный хештег в нечто вроде политического движения.



Гонконгцы быстро присоединились к движению в поддержку тайцев. Дебаты в социальных сетях стали еще более широкими, когда гонконгский активист-демократ Джошуа Вонг выступил в "Твиттере" в поддержку тайских протестующих. Он упомянул, что был занесен в черный список и задержан тайскими властями в 2016 году, когда ездил в Бангкок, чтобы выступить с лекциями в университетах. В конце лета Джошуа Вонг снова написал в "Твиттере": "Поскольку ситуация в Таиланде становится критической, я надеюсь, что все свободолюбивые люди смогут встать на сторону Таиланда."



А на Тайване появился Альянс за тайскую демократию. Активисты Альянса в своих выступлениях демонстрируют историю политических репрессий в Таиланде с 1932 года до наших дней; обсуждают положение тайских политических диссидентов, живущих в эмиграции. Протестующие на Тайване предъявили требования тайскому правительству: распустить парламент, разработать новую демократическую конституцию (участие в ее написании военных исключается), прекратить преследование критиков правительства.



Тайбэй выразил солидарность и с протестующими в Гонконге, обвинив руководство Гонконга в систематическом подрыве свободы слова и собраний. Тайваньские активисты заявили, что надеются "построить паназиатскую солидарность против тирании во всем регионе". Одновременно стал распространяться хештег #StandWithThailand, активно используемый в Гонконге и Тайване.



Начавшийся процесс могут поддержать в ряде соседних стран. Уже появился аккаунт Philippine Milk Tea Alliance.



Пользователи из Индии также стали проявлять интерес к Альянсу молочного чая. Для многих индийцев Альянс привлекателен, прежде всего, тем, что он имеет антикитайскую направленность. Критике со стороны активистов Альянса стало подвергаться все, что напоминает о Китае и хоть как-то соотносится с китайской культурой. В сентябре активисты Альянса призвали к бойкоту фильма "Мулан", вбрасывая в Интернет новый хештег #BoycottMulan, хотя фильм снимала студия Диснея в США, а не китайские режиссеры.



Под влиянием этих выступлений синофобия в некоторых странах Юго-Восточной Азии начинает принимать размеры эпидемии. В такой обстановке манипулировать общественным мнением особенно легко. И "Голос Америки", финансируемый государственными властями Соединенных Штатов, представляет Альянс молочного чая как движение солидарности, которое "с помощью юмора" ведет борьбу за демократию и права человека.