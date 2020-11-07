Шушу удерживают армяне, - свидетельствуют росвоенкоры

16:11 09.11.2020

Военкор Семен Пегов в Шуши рассказал о боях на окраинах города



Несмотря на невосполнимые потери боевиков Азербайджана на подступах к Шуши, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с той же интенсивностью. Об этом сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов.



Несмотря на очередное заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о захвате города Шуши в Нагорном Карабахе и начала массовых празднований в Баку, город остается под контролем местных жителей, тогда как во время боев на подступах к городу были разбиты все оставшиеся ДРГ Азербайджана:



Военкор Семен Пегов в Шуши рассказал о боях на окраинах города



Он отметил, что бои идут на окраинах города уже несколько дней.



"Проект @wargonzo имел возможность лично в этом убедиться. Ситуация - как качели, инициатива переходит из рук в руки - иногда по несколько раз в час. Какой бы ни была обстановка на данную конкретную секунду - мы убеждены, что ставить точку в этой истории слишком рано и опрометчиво", - сообщил он.

Военкор добавил, что артиллерия защитников Арцаха продолжает "перемалывать азербайджанские колонны в Адском ущелье".



"Диверсионные группы и штурмовые отряда беспрерывно атакуют высоты и подступы к Шуши. Там реально месиво. Просто мрак. Теперь все зависит - от прочности дыхания и выдержки сторон. Выдохлись и те, и другие. Кто сможет сейчас собрать силу и волю своих бойцов в кулак - тот и выиграет битву за Шуши", - рассказал он.

Пегов добавил, что азербайджано-турецкие боевики на Мартунинском направлении отступают, также недалеко от Мартуни был сбит очередной самолет.



Военкор сообщил, что в боях за Шуши активно применяются турецкие РСЗО TR-107. Ракеты также зацепили автомобиль журналистов.