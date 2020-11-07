Brent подорожала более чем на 9% на новостях о вакцине

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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16:11  Шушу удерживают армяне, - свидетельствуют росвоенкоры
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15:55  США по итогам выборов: расколотая страна и разделенная Церковь, - С.Стремидловский
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15:46  На какое государство работают государственные СМИ в России?
15:42  Кто и зачем громит Центральное Алматинское кладбище? - "Э-К"
15:41  Чего ждать от Байдена, который не любит Путина? - А.Сивцова
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14:43  Наследником японского престола объявлен брат императора - усач, битломан и орнитолог Фумихито
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14:01  На "строгий карантин" закрывают и Западно-Казахстанскую область
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11:01  Кыргызстан ожидает замедление экономической активности и рост безработицы, - "ВБ"
10:27  Путин переформатировал Росправительство. Минэнерго стал мутно известный в ЦА экс-глава "РусГидро" Шульгинов
09:11  Пахнет жареным. Трамп специально спровоцировал демократов на фальсификации,- Михаил Хазин
09:06  Казахстанская вакцина от коронавируса получила название - NARUVAX C-19
08:52  В Узбекистане могут ввести изучение китайского языка с детского сада, - министр Шин
07:01  Госпереворот в США: деменционный демократ Байден объявил себя избранным президентом, - А.Иванов
01:14  Армения категорически опровергает падение Шуши. Бои продолжаются
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Воскресенье, 08.11.2020
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23:31  Горит Орто-Сайский рынок Бишкека (видео)
23:14  Подал в отставку Министр финансов Турции Албайрак (старший зять Эрдогана)
21:15  Тегеран ожидает возвращения Белого дома к ядерной сделке, - "НГ"
18:47  Эрдоган уволил главу ТуркЦентробанка. За обвал лиры
15:16  Ханкенди покидают последние остававшиеся там армяне (видео)
13:56  "С древних времен кыргызы были цивилизованным народом", - обращение Жапарова
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02:27  Успеть лизнуть первым. Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах президента США
01:29  Подрыв китайского посольства в Бишкеке: непричастные за решеткой, организаторы на свободе? - Дмитрий Верхотуров
01:12  Шушунская битва - решается исход Карабахской войны, - Дм.Кузнец
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Суббота, 07.11.2020
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Brent подорожала более чем на 9% на новостях о вакцине
16:18 09.11.2020

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent впервые с 21 октября превысила $43 за баррель. Она выросла после новостей об успехе вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и Biontech, а также на ожиданиях возможного продления сделки ОПЕК+.

На пике стоимость барреля Brent достигала отметки $43,09, что на 9,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем поднялись на 8,37%, до $40,25 за баррель.

Компания Biontech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer , в ходе испытаний показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения коронавирусом. Заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

Текст подготовила Яна Шебалина

Источник - ru.investing.com
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