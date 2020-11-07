Brent подорожала более чем на 9% на новостях о вакцине

16:18 09.11.2020

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent впервые с 21 октября превысила $43 за баррель. Она выросла после новостей об успехе вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и Biontech, а также на ожиданиях возможного продления сделки ОПЕК+.



На пике стоимость барреля Brent достигала отметки $43,09, что на 9,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.



Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем поднялись на 8,37%, до $40,25 за баррель.



Компания Biontech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer , в ходе испытаний показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения коронавирусом. Заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.



Текст подготовила Яна Шебалина