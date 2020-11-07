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|Садыр Жапаров признал Джо Байдена президентом США
16:19 09.11.2020
И.о. президента Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщила пресс-служба президента.
"В настоящее время США находятся на историческом этапе своего развития, и я уверен, что под вашим руководством американский народ достигнет новых высот. Кыргызская Республика всегда уделяла особое внимание взаимовыгодному развитию кыргызско-американских отношений. С большим удовлетворением отмечаю, что переговоры по проекту базового соглашения о сотрудничестве продвигаются вперед. Я уверен, что совместные усилия выведут кыргызско-американские отношения на новый качественный уровень на благо обоих народов", - говорится в поздравительной телеграмме.
Садыр Жапаров пожелал Джо Байдену крепкого здоровья и успехов в его начинаниях, а народу США - мира и процветания.