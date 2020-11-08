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Один звук - одна буква. В Казахстане Токаеву презентовали новый вариант казахской "латиницы"
19:08 09.11.2020

Новый вариант казахского алфавита на латинице представили Токаеву

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по переводу казахского алфавита на латинскую графику, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе совещания министр культуры и спорта Актоты Раимкулова и министр образования и науки Асхат Аймагамбетов доложили Главе государства о предложениях, выработанных в ходе работы ученых-лингвистов и экспертов.

Актоты Раимкулова представила научно обоснованный проект алфавита. Усовершенствованный вариант полностью соответствует принципу "один звук - одна буква", закрепленному в традиционной народной письменности, не используются диграфы, то есть обозначения одного звука двумя или более символами. Проект алфавита включает символы, обозначающие все 28 звуков казахского языка.

Глава государства дал ряд поручений по вопросам, рассмотренным на совещании. В частности, Президент отметил необходимость проработать совместно с учеными проект алфавита и внести его на рассмотрение очередного заседания Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику при правительстве Республики Казахстан.

По результатам работы данной комиссии правительство должно внести в Администрацию Президента проект указа об утверждении усовершенствованного алфавита.

"Не стоит забывать, что создание нового алфавита - это непростой вопрос. Разработку новой графики невозможно завершить за один день и даже за один год. Поспешность в этом деле может нанести ущерб всей нашей культуре и исторической идентичности. Проблема заключается не в переходе с кириллицы на латиницу, а в том, что осуществляется масштабная реформа казахского языка. Надо учитывать и финансовую сторону вопроса. Работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно. Можно сказать, что данная графика рассчитана на подрастающее поколение, и именно оно должно в полной мере воспользоваться ее преимуществами. Поэтому этот процесс нужно проводить планомерно, постепенно", – сказал Глава государства.

По данным пресс-службы, Касым-Жомарт Токаев поручил министерствам культуры и спорта, образования и науки, информации и общественного развития провести среди населения комплексную информационно-разъяснительную работу по вопросам внедрения нового алфавита с привлечением ученых, экспертов и представителей интеллигенции.

Источник - tengrinews.kz
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