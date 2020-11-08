Азербайджан сбил российский Ми-24 над территорией Армении

20:39 09.11.2020

9 ноября 2020, Елизавета Булкина

В связи с возможными провокациями азербайджанскими военными было принято решение открыть огонь на поражение, что привело к крушению российского военного вертолета, подтвердили в МИД Азербайджана. Там добавили, что инцидент "носит характер случайности и не был направлен против российской стороны".



"По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября в 18.30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации", – говорится в сообщении на сайте азербайджанского ведомства.



"В этой связи необходимо подчеркнуть следующее: полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения", – сказано в сообщении.



Также, в азербайджанском минобороны уточнили, что полет российского вертолета "проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО". В сообщении говорится, что ранее вертолеты ВВС России не были замечены в указанном районе.



"В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение", – отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.



Азербайджан приносит извинения российской стороне и подчеркивает, что инцидент "носит характер случайности и не был направлен против российской стороны".



"Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", – говорится в заявлении.



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Российский МИ-24 сбит из ПЗРК над Арменией



9 ноября 2020, Елизавета Булкина

В результате падения российского вертолета на территории Армении погибли два члена экипажа, один получил травмы, сообщили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.



"Девятого ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", – передает сообщение Минобороны РИА "Новости".



В результате крушения погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.



Командованием 102-й военной базы России ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по упавшему российскому вертолету.



Нахичеванская автономная республика входит в состав Азербайджана.