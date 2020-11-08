 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Азербайджан сбил российский Ми-24 над территорией Армении
20:39 09.11.2020

9 ноября 2020, Елизавета Булкина
В связи с возможными провокациями азербайджанскими военными было принято решение открыть огонь на поражение, что привело к крушению российского военного вертолета, подтвердили в МИД Азербайджана. Там добавили, что инцидент "носит характер случайности и не был направлен против российской стороны".

"По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября в 18.30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации", – говорится в сообщении на сайте азербайджанского ведомства.

"В этой связи необходимо подчеркнуть следующее: полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения", – сказано в сообщении.

Также, в азербайджанском минобороны уточнили, что полет российского вертолета "проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО". В сообщении говорится, что ранее вертолеты ВВС России не были замечены в указанном районе.

"В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение", – отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Азербайджан приносит извинения российской стороне и подчеркивает, что инцидент "носит характер случайности и не был направлен против российской стороны".

"Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", – говорится в заявлении.

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Российский МИ-24 сбит из ПЗРК над Арменией

9 ноября 2020, Елизавета Булкина
В результате падения российского вертолета на территории Армении погибли два члена экипажа, один получил травмы, сообщили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.

"Девятого ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", – передает сообщение Минобороны РИА "Новости".

В результате крушения погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Командованием 102-й военной базы России ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по упавшему российскому вертолету.

Нахичеванская автономная республика входит в состав Азербайджана.

Источник - vz.ru
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