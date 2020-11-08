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АрмАрмия оставила Шушу, а отступать некуда...
23:01 09.11.2020

Армения проигрывает последний бой за Карабах
Азербайджанский флаг над городом Шуши

9 ноября 2020, Евгений Крутиков
Судя по всему, Азербайджан взял стратегическую позицию в ходе своего наступления на Карабах – город Шуша. В непосредственной близости от Шуши находится столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. И НКР, и Армения находятся на грани национальной катастрофы. Что еще может спасти их?

Азербайджан заявил об установлении контроля над Шушой – ключевым городом для войны в Нагорном Карабахе (НКР). В качестве доказательство был предъявлен видеоролик, в котором демонстрируется абсолютно пустой город, похожий на Шушу, с государственными флагами Азербайджана над административными зданиями и почетный караул.

Пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян на своей странице в "Фейсбуке" также заявил, что город Шуша находится вне контроля армянских сил. "Сегодня, к сожалению, нужно признать, что нас пока сопровождает череда неудач и город Шуши полностью вне нашего контроля. Все обнадеживающие и вдохновляющие пропагандистские тезисы ничего, кроме отрыва от чувства реальности, нам не дают", – написал Погосян. По данным Погосяна, бои уже идут на подступах к столице непризнанной республики, Степанакерту.

Ваграм Погосян находится в Ереване, и пока что никаких других подтверждений оставления армянами Шуши не поступало. Последние на данный момент сведения свидетельствуют об установлении контроля азербайджанской пехоты за развилкой единственной дороги, ведущей из Степанакерта в Шушу и, возможно, нескольких кварталов города. Контроль над дорогой к северу от Шуши вызвал прерывание связи с городом, в котором сохраняются очаги сопротивления. Такая ситуация дает возможность обеим сторонам говорить о контроле над городом. "Бои на подступах к Степанакерту" – это как раз ситуация у северной развилки дороги. До Степанакерта там действительно минут десять езды.

В опубликованном азербайджанской стороной видеоролике бросается в глаза минимальное разрушение строений. Даже в здании городской администрации все окна целы. Это косвенно свидетельствует о том, что за эту часть города или в принципе не было боев, или она была просто оставлена армянскими частями, которые пытались таким образом избежать окружения, а не "устраивать Сталинград". Но пока нет реальной возможности оценить степень достоверности информации с обеих сторон.

Распространяется очень много фальшивых фото- и видеоматериалов, которые либо сняты в другое время, либо другие населенные пункты выдаются за Шушу. Все это или "туман войны", или пропаганда. На данный момент с Шушой отсутствует какая бы то ни было связь. Неясно даже, какую часть города могут контролировать азербайджанцы (утром в понедельник речь могла идти об историческом районе на севере города). Непонятно и то, каким образом город могло покинуть практически все мирное население до последнего человека, если развилка дороги уже двое суток контролировалась азербайджанской пехотой.

Шуша – критически важный пункт для войны за Карабах. Эта скала возвышается прямо над столицей НКР – Степанакертом, и обладание ею означает фактическую победу Азербайджана во всей кампании. В начале 1990-х годов в Шуше стояли азербайджанские "Грады", которые сверху прямой наводкой били по Степанакерту. Повторение этой истории будет означать гибель Карабаха.

Кроме того, Шуша – исторический и культурный центр Карабаха, бывшая столица и главный символ. Понятно, что азербайджанская сторона стремилась пробиться к Шуше как можно быстрее, возможно, даже к неким знаковым датам (например, 31 октября – день первой победы Ильхама Алиева на президентских выборах).

Сутки назад президент Азербайджана Ильхам Алиев уже объявлял о занятии Шуши, но тогда он явно поторопился. То ли его так информировали собственные военные, то ли это был элемент пропагандистской войны. В конце концов, он человек восточный, а там принято опережать события и выдавать желаемое за действительное. За последний месяц боев вокруг Карабаха такое случалось неоднократно. Особо вопиющей была история с Гадрутом, когда президент Алиев объявил о занятии этого населенного пункта за неделю до того, как это реально произошло.

В ночь с субботы на воскресенье азербайджанская пехота при поддержке БПЛА попыталась войти в Шушу. Продвижение шло с северной стороны скалы прямо из ущелья у развилки дороги на Степанакерт. Это историческая часть Шуши, там расположен музейный комплекс – средневековая крепость и бывший дворец карабахских ханов.

Ближний бой длился примерно до трех часов ночи, после чего азербайджанская пехота скатилась обратно в ущелье, понеся большие потери. Серьезные потери есть и у армянской стороны. Армяне теряют критично много бронетехники, поскольку азербайджанские БЛПА полностью господствуют в воздухе.

Тем не менее, в Шуше к середине дня понедельника оставался армянский гарнизон, а азербайджанские силы, прорвавшиеся к городу, были недостаточны для того, чтобы его штурмовать. К Шуше через ущелье Авератаноц прорвалась ограниченная в ресурсах азербайджанская пехотная группа, в возможности которой входил лишь огневой контроль за трассой из Лачина на Степанакерт. Еще вчера расстояние между линиями критично сократилось, и кое-где речь шла чуть ли не о рукопашной. Баку же срочно требовалось каким-то образом доставить под Шушу подкрепление, иначе весь прорыв к Шуше стал бы бесполезной тратой ресурсов. Если в такой ситуации армянское командование приняло решение без ближнего боя эвакуировать город, то это выглядит как минимум странно, а как максимум похоже на панику пополам с истерикой.

Показательно, что после провала ночного штурма бои вокруг Шуши практически прекратились. Многие эксперты ожидали, что азербайджанцы попробуют повторить штурм в ночь с воскресенья на понедельник, но этого не случилось. Более того, почти по всему фронту прекратились артиллерийские дуэли, хотя по Степанакерту было выпущено несколько ракет. Пришел в движение и северный корпус азербайджанской группировки, но это, возможно, лишь отвлекающий маневр, чтобы не позволить армянам перегруппироваться и ввести под Шушу свежие силы с севера.

Если азербайджанской стороне действительно удалось только пехотными частями при поддержке БПЛА войти в город, то это могло произойти только при полном непротивлении армянской стороны.

Точно известно, что еще в середине дня армяне пытались контратаковать у Каринтака западнее Шуши и очень успешно накрыли огнем РЗСО колонну азербайджанской пехоты. Единственной реальной целью контратак было освобождение дороги.

При этом дополнительных сил из Армении на помощь не поступает. Расчетная численность армянской армии – около 50 тысяч человек, из которых 30 тысяч уже в Карабахе. Резервов больше нет. А оборона Шуши уже несколько дней испытывала нехватку снабжения. Простого перекрытия единственной дороги, связывающей Шушу со Степанакертом, могло быть достаточно для того, чтобы бои за Шушу превратились в аналог средневековой осады замка. Подождем, пока у них патроны кончатся. Но, возможно, события могли пойти по иному сценарию.

Особое внимание привлекает фронт южнее скалы – от Красного базара до Мартуни. Это линия обороны армян по кромке гор, которую неделю назад азербайджанский спецназ просто обошел с фланга. Сейчас армянские части на кромке гор находятся в полуокружении, и только от их стойкости зависит дальнейшее развитие событий под Шушой. Если эта линия обороны дрогнет или будет перемолота артиллерией и БПЛА, то азербайджанцы смогут беспрепятственно доставить под Шушу и далее на Степанакерт столько войск, сколько требуется. По факту армянский фронт на этом участке начинает разваливаться, и прогноз тут неблагоприятный.

Если же азербайджанской стороне действительно удастся в ближайшие сутки полностью поставить под контроль Шушу, то и удержание всего южного фронта становится бессмысленным. Теперь последним фронтом обороны Карабаха снова станет Лачин, который чудом удалось удержать неделю назад.

Остается последний шанс на то, что армяне смогут напрячься и уничтожить прорвавшуюся к Шуше группу. Для армянской стороны это последний бой. Другое дело, что сам рельеф местности не позволяет использовать там крупные силы и бронетехнику.

Критически важным сейчас стал вопрос морального состояния армянских сил. Бесконечные потери и отступления, полная потеря воздуха – все это не способствует поднятию боевого духа. И чем сложнее обстановка на фронте, тем больше вопросов возникает к политическому руководству Армении и Нагорного Карабаха. Это не просто какая-то разовая ошибка, это тотальный провал, близкий к национальной катастрофе. И героизм 18-летних резервистов только более выпукло демонстрирует безвольность и непрофессионализм правительств в Ереване и Степанакерте.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604952060
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