 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп может напоследок отыграться на Пекине. Обвинив его в геноциде, - В.Скосырев
00:02 10.11.2020

Трамп может напоследок отыграться на Пекине
Наблюдатели не исключают, что уходящая администрация обвинит КНР в геноциде

Владимир Скосырев

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин пока не поздравили Джозефа Байдена с победой. Пекин не спешит это делать, так как не ожидает, что политика США по отношению к Китаю радикально изменится. Она, как считают в КНР, останется жесткой, но станет более предсказуемой. Все же американские выборы затмили другие темы в китайских социальных сетях, да и официальных СМИ, которые подчеркивают, что США идут к упадку. А чопорная "Жэньминь жибао", главная газета Компартии, высмеяла твит Дональда Трампа, гласивший, что он избран с большим перевесом.

"Он сделал это! Байден победил!" – воскликнул ведущий китайского ТВ. Сообщение о проигрыше Трампа моментально распространилось в китайских микроблогах, подобных Twitter. "Большое событие для всего мира и особенно для Китая", – пишет китайский пользователь интернета.

"Ты уволен, Трамп. Я рад, что американские избиратели проявили некоторую сообразительность и воспользовались своими так называемыми демократическими правами", – вторит ему другой любитель поделиться своими эмоциями. Ложку дегтя в бочку меда, правда, внес пользователь, написавший: "У них по крайней мере выборы есть".

А руководство страны держит паузу. Как отмечает Financial Times, пока ни МИД КНР, ни Си Цзиньпин не комментировали публично результат выборов. Государственные медиа концентрируют внимание на том, как расколота Америка, а также на том, что Трамп не желает официально признать провал. "Судьба американской демократии находится в руках Трампа", – подчеркивает пресса.

Эксперты, менее связанные указаниями инстанций, не стесняются выступать с прогнозами. "Байден, вероятно, восстановит нечто похожее на нормальность и предсказуемость в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Но это не значит, что Байден будет для Китая лучше, чем Трамп", – говорит Кайзер Ко, сотрудник компании SupChina.

Более мрачные оценки перспективам двусторонних отношений дают комментаторы в Гонконге. Газета South China Morning Post, опросившая экспертов, пишет: "Поскольку Трамп не хочет покинуть пост красиво, бывшие чиновники и эксперты опасаются, что он может сделать разрушительные шаги и связать своему сменщику руки".

Трамп винил Китай в распространении пандемии и экономическом ограблении США, поэтому Китай может стать его первой целью. Одним из способов ухудшить и без того хрупкие отношения США с Китаем может стать провозглашение КНР виновной в геноциде уйгур в Синьцзяне, а также запрет на предоставление виз для въезда в Америку членам Коммунистической партии Китая (КПК). Трамп также может осложнить ситуацию вокруг Тайваня.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Что касается геноцида и виз, то маловероятно, что Трамп пойдет на такие шаги. Уходящему президенту сказать, что в Синьцзяне геноцид и нужно предпринять против Китая карательные меры, – этого недостаточно. Чтобы эта инициатива была реализована, необходимо заручиться поддержкой законодателей. Получить ее будет сложнее, чем прежде. А вопрос о визах для китайцев, которые стремятся попасть в американские университеты или приехать с другими целями, сейчас неактуален. Из-за пандемии в США китайцы туда не рвутся. Самое опасное: если Трамп попытается устроить какую-то демонстративную акцию в Тайваньском проливе или в Южно-Китайском море. Это было бы чревато военным конфликтом".

Проблема пошлин на китайские потребительские товары тоже отошла на второй план. Главное, подчеркнул эксперт, – это технологическая война, стремление США закрыть Китаю доступ к чипам и другим высокотехнологичным продуктам, производимым в США. "Любые уступки со стороны Байдена вряд ли возможны. Тут Байден подвергся бы таким же нападкам, каким подвергался Трамп по поводу возможной договоренности с Россией. Любая мягкость Байдена будет истолкована как свидетельство того, что он "марионетка Пекина", – заключил Ломанов.

Как бы то ни было, несмотря на осторожную реакцию Пекина на выборы, есть много свидетельств того, что Китай жаждет оттепели. Недаром сверхпатриотический таблоид Global Times, издаваемый КПК, пишет: "Итог выборов может открыть возможность для прорыва в контактах на высшем уровне и возобновления взаимного стратегического доверия".

Источник - НГ
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