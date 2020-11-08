Арбалетчиком, убившим московского "колбасного короля", оказался экс-казахстанец Мавриди

00:08 10.11.2020

Выходец из Казахстана задержан по подозрению в убийстве "колбасного короля" России



В Московской области оперативники задержали и арестовали одного из подозреваемых в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова, сообщает "Комсомольская правда".



По данным издания, им оказался уроженец Казахстана 1971 года рождения. Мужчину зовут Александр Мавриди. Ему 49 лет. Он грек по национальности, уже много лет живет в Москве. В настоящее время правоохранители выясняют, кто был соучастником подозреваемого.



Мавриди - знакомый бывшей супруги убитого, Татьяны Маруговой. Подозреваемый отказался от дачи показаний.



54-летний владелец заводов "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимир Маругов был убит ночью 2 ноября в Подмосковье. Преступники проникли в баню на территории частного дома, связали находившихся там бизнесмена и его жену Сабину Газиеву и стали требовать у них деньги. Женщине удалось убежать и вызвать полицию. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что Маругова застрелили из арбалета.



По факту убийства бизнесмена возбуждено уголовное дело. Рассматриваются все версии произошедшего - от ограбления до заказного убийства.



Известно, что у "колбасного короля" были большие долги перед кредиторами, а также немало конфликтов, в том числе с бывшей женой из-за раздела имущества при разводе.



Летом 2019 года трагически погиб 23-летний сын бизнесмена Александр. Выпускник МГИМО попал в аварию на Фрунзенской набережной в Москве. Ехавший на спортивном мотоцикле Александр столкнулся с машиной такси, за рулем которого находился водитель из Кыргызстана. Маругова-младшего доставили в больницу, но спасти не смогли.