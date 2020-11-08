Арбалетчиком, убившим московского "колбасного короля", оказался экс-казахстанец Мавриди

|23:01 АрмАрмия оставила Шушу, а отступать некуда...
20:39 Азербайджан сбил российский Ми-24 над территорией Армении
20:31 Энергетическое измерение войны в Нагорном Карабахе, - О.Никифоров
19:08 Один звук - одна буква. В Казахстане Токаеву презентовали новый вариант казахской "латиницы"
16:19 Садыр Жапаров признал Джо Байдена президентом США
16:18 Brent подорожала более чем на 9% на новостях о вакцине
16:11 Шушу удерживают армяне, - свидетельствуют росвоенкоры
16:01 Г.Илеуова: Казахстанский Центр теряет управление регионами
15:57 Альянс молочного чая: новый формат протестного движения в Азии, - Л.Савин
15:55 США по итогам выборов: расколотая страна и разделенная Церковь, - С.Стремидловский
15:53 БРИКС задохнулся от коронавируса, - А.Иванов
15:52 Финансовые пирамиды обманули казахстанцев на 21 млрд тенге
15:47 Казахстанка Аиша Каипова стала вице-чемпионкой мира по бодибилдингу
15:46 На какое государство работают государственные СМИ в России?
15:42 Кто и зачем громит Центральное Алматинское кладбище? - "Э-К"
15:41 Чего ждать от Байдена, который не любит Путина? - А.Сивцова
15:37 В честь В.Жириновского "переименовали" мусорный бак в Алма-Ате
15:03 Скончалась экс-секретарь президиума Верховного Совета КазССР Бижамал Рамазанова
14:43 Наследником японского престола объявлен брат императора - усач, битломан и орнитолог Фумихито
14:02 Совет директоров "Казтрангаза" возглавил многоопытный Адильбек Джаксыбеков, правление - К.Шарипбаев (сожитель Дариги Нурсултановны)
14:01 На "строгий карантин" закрывают и Западно-Казахстанскую область
13:21 Держава и красота. Китай сумел использовать очередной мировой кризис себе во благо, - Д.Косырев
12:04 На Камчатке два медведя проникли на атомную подводную лодку. Бахнем! Обязательно бахнем!
11:01 Кыргызстан ожидает замедление экономической активности и рост безработицы, - "ВБ"
10:27 Путин переформатировал Росправительство. Минэнерго стал мутно известный в ЦА экс-глава "РусГидро" Шульгинов
09:11 Пахнет жареным. Трамп специально спровоцировал демократов на фальсификации,- Михаил Хазин
09:06 Казахстанская вакцина от коронавируса получила название - NARUVAX C-19
08:52 В Узбекистане могут ввести изучение китайского языка с детского сада, - министр Шин
07:01 Госпереворот в США: деменционный демократ Байден объявил себя избранным президентом, - А.Иванов
01:14 Армения категорически опровергает падение Шуши. Бои продолжаются
00:50 Почему Сталин отдал Восточный Туркестан Китаю?
00:17 Соединенные Штаты берут под крыло уйгурских боевиков. Госдепартамент разыгрывает исламскую карту против Китая, - В.Скосырев
00:05 Единственная Ордынская берестяная грамота. О чем она?
|Арбалетчиком, убившим московского "колбасного короля", оказался экс-казахстанец Мавриди
00:08 10.11.2020
Выходец из Казахстана задержан по подозрению в убийстве "колбасного короля" России
В Московской области оперативники задержали и арестовали одного из подозреваемых в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова, сообщает "Комсомольская правда".
По данным издания, им оказался уроженец Казахстана 1971 года рождения. Мужчину зовут Александр Мавриди. Ему 49 лет. Он грек по национальности, уже много лет живет в Москве. В настоящее время правоохранители выясняют, кто был соучастником подозреваемого.
Мавриди - знакомый бывшей супруги убитого, Татьяны Маруговой. Подозреваемый отказался от дачи показаний.
54-летний владелец заводов "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимир Маругов был убит ночью 2 ноября в Подмосковье. Преступники проникли в баню на территории частного дома, связали находившихся там бизнесмена и его жену Сабину Газиеву и стали требовать у них деньги. Женщине удалось убежать и вызвать полицию. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что Маругова застрелили из арбалета.
По факту убийства бизнесмена возбуждено уголовное дело. Рассматриваются все версии произошедшего - от ограбления до заказного убийства.
Известно, что у "колбасного короля" были большие долги перед кредиторами, а также немало конфликтов, в том числе с бывшей женой из-за раздела имущества при разводе.
Летом 2019 года трагически погиб 23-летний сын бизнесмена Александр. Выпускник МГИМО попал в аварию на Фрунзенской набережной в Москве. Ехавший на спортивном мотоцикле Александр столкнулся с машиной такси, за рулем которого находился водитель из Кыргызстана. Маругова-младшего доставили в больницу, но спасти не смогли.