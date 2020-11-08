 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.11.2020
00:49  14-я пятилетка. Китай меняет экономическую модель, - В.Пироженко
00:47  Распад Югославии и исламизация Балкан, - В.Гулевич
00:41  США вырастили глобального монстра политической цензуры, - А.Филиппов
00:30  Все им параллельно и перпендикулярно. Трамп и Байден правят, не замечая друг друга, - "Къ"
00:08  Арбалетчиком, убившим московского "колбасного короля", оказался экс-казахстанец Мавриди
00:02  Трамп может напоследок отыграться на Пекине. Обвинив его в геноциде, - В.Скосырев
Понедельник, 09.11.2020
23:01  АрмАрмия оставила Шушу, а отступать некуда...

20:39  Азербайджан сбил российский Ми-24 над территорией Армении
20:31  Энергетическое измерение войны в Нагорном Карабахе, - О.Никифоров
19:08  Один звук - одна буква. В Казахстане Токаеву презентовали новый вариант казахской "латиницы"
16:19  Садыр Жапаров признал Джо Байдена президентом США
16:18  Brent подорожала более чем на 9% на новостях о вакцине
16:11  Шушу удерживают армяне, - свидетельствуют росвоенкоры
16:01  Г.Илеуова: Казахстанский Центр теряет управление регионами
15:57  Альянс молочного чая: новый формат протестного движения в Азии, - Л.Савин
15:55  США по итогам выборов: расколотая страна и разделенная Церковь, - С.Стремидловский
15:53  БРИКС задохнулся от коронавируса, - А.Иванов
15:52  Финансовые пирамиды обманули казахстанцев на 21 млрд тенге
15:47  Казахстанка Аиша Каипова стала вице-чемпионкой мира по бодибилдингу
15:46  На какое государство работают государственные СМИ в России?
15:42  Кто и зачем громит Центральное Алматинское кладбище? - "Э-К"
15:41  Чего ждать от Байдена, который не любит Путина? - А.Сивцова
15:37  В честь В.Жириновского "переименовали" мусорный бак в Алма-Ате
15:03  Скончалась экс-секретарь президиума Верховного Совета КазССР Бижамал Рамазанова
14:43  Наследником японского престола объявлен брат императора - усач, битломан и орнитолог Фумихито
14:02  Совет директоров "Казтрангаза" возглавил многоопытный Адильбек Джаксыбеков, правление - К.Шарипбаев (сожитель Дариги Нурсултановны)
14:01  На "строгий карантин" закрывают и Западно-Казахстанскую область
13:21  Держава и красота. Китай сумел использовать очередной мировой кризис себе во благо, - Д.Косырев
12:04  На Камчатке два медведя проникли на атомную подводную лодку. Бахнем! Обязательно бахнем!
11:01  Кыргызстан ожидает замедление экономической активности и рост безработицы, - "ВБ"
10:27  Путин переформатировал Росправительство. Минэнерго стал мутно известный в ЦА экс-глава "РусГидро" Шульгинов
09:11  Пахнет жареным. Трамп специально спровоцировал демократов на фальсификации,- Михаил Хазин
09:06  Казахстанская вакцина от коронавируса получила название - NARUVAX C-19
08:52  В Узбекистане могут ввести изучение китайского языка с детского сада, - министр Шин
07:01  Госпереворот в США: деменционный демократ Байден объявил себя избранным президентом, - А.Иванов
01:14  Армения категорически опровергает падение Шуши. Бои продолжаются
00:50  Почему Сталин отдал Восточный Туркестан Китаю?
00:17  Соединенные Штаты берут под крыло уйгурских боевиков. Госдепартамент разыгрывает исламскую карту против Китая, - В.Скосырев
00:05  Единственная Ордынская берестяная грамота. О чем она?
Воскресенье, 08.11.2020
23:39  Хаос в Грузии. Оппозиция штурмует здание Центризбиркома, их гонят водометами
23:31  Горит Орто-Сайский рынок Бишкека (видео)
23:14  Подал в отставку Министр финансов Турции Албайрак (старший зять Эрдогана)
21:15  Тегеран ожидает возвращения Белого дома к ядерной сделке, - "НГ"
18:47  Эрдоган уволил главу ТуркЦентробанка. За обвал лиры
15:16  Ханкенди покидают последние остававшиеся там армяне (видео)
13:56  "С древних времен кыргызы были цивилизованным народом", - обращение Жапарова
13:52  Сидящий в каталажке вождь кыргызского племени саяков Мотуев тоже будет баллотироваться в Президенты
13:37  Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: Ты свободна, родная Шуша!
12:36  Хоким Андижанской области предложил провести обязательный медосмотр населения - вши? глисты? паразиты?
10:03  В боях на Донбассфронте погиб комбат армии ДНР Андрей Панькин
09:23  Неизвестность на выборах в США продлится до 14 декабря, и их исход неминуемо расколет страну, - Дм.Минин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Арбалетчиком, убившим московского "колбасного короля", оказался экс-казахстанец Мавриди
00:08 10.11.2020

Выходец из Казахстана задержан по подозрению в убийстве "колбасного короля" России

В Московской области оперативники задержали и арестовали одного из подозреваемых в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова, сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, им оказался уроженец Казахстана 1971 года рождения. Мужчину зовут Александр Мавриди. Ему 49 лет. Он грек по национальности, уже много лет живет в Москве. В настоящее время правоохранители выясняют, кто был соучастником подозреваемого.

Мавриди - знакомый бывшей супруги убитого, Татьяны Маруговой. Подозреваемый отказался от дачи показаний.

54-летний владелец заводов "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимир Маругов был убит ночью 2 ноября в Подмосковье. Преступники проникли в баню на территории частного дома, связали находившихся там бизнесмена и его жену Сабину Газиеву и стали требовать у них деньги. Женщине удалось убежать и вызвать полицию. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что Маругова застрелили из арбалета.

По факту убийства бизнесмена возбуждено уголовное дело. Рассматриваются все версии произошедшего - от ограбления до заказного убийства.

Известно, что у "колбасного короля" были большие долги перед кредиторами, а также немало конфликтов, в том числе с бывшей женой из-за раздела имущества при разводе.

Летом 2019 года трагически погиб 23-летний сын бизнесмена Александр. Выпускник МГИМО попал в аварию на Фрунзенской набережной в Москве. Ехавший на спортивном мотоцикле Александр столкнулся с машиной такси, за рулем которого находился водитель из Кыргызстана. Маругова-младшего доставили в больницу, но спасти не смогли.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604956080
Новости Казахстана
- Рабочий график первого президента
- Необходима эффективная реализация Стратегии экономического развития СНГ – А. Мамин
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в Мангистауской области
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил стабилизировать ситуацию с COVID-19 в Восточно-Казахстанской области
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2020 года №717
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №721
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №727
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2020 года №733
- Сенат обсудил вызовы и проблемы водной безопасности Казахстана
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  