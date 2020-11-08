Все им параллельно и перпендикулярно. Трамп и Байден правят, не замечая друг друга, - "Къ"

00:30 10.11.2020

Все им параллельно и перпендикулярно

Дональд Трамп и Джо Байден правят, не замечая друг друга



Раскол по партийному признаку в американской политике продолжает углубляться. Пока демократы планируют первые шаги у власти, республиканцы не теряют надежды на судебный реванш. "Ъ" изучил обе реальности и пытался свести их воедино.



"Избранный президент, муж, гордый отец и дед. Готов строить крепкую опору для всех американцев" - так выглядит описание страницы Джо Байдена в Twitter. Пока демократ готовится к инаугурации, до которой еще более двух месяцев, его команда разрабатывает методы, которыми эта крепкая опора будет возводиться. Предусмотрена работа по четырем ключевым направлениям: борьба с пандемией коронавируса, восстановление экономики, расовое равенство и изменение климата.



Планы переходного правительства по борьбе с пандемией были опубликованы в понедельник на сайте buildbackbetter.com под заголовком: "Семь пунктов плана Джо Байдена и Камалы Харрис по борьбе с COVID-19 и возвращению страны на правильный путь". Джо Байден планирует прибегнуть к федеральному управлению ситуацией, а не полагаться на стратегию Дональда Трампа, который полностью передал борьбу с коронавирусом в ведение штатов.



Ранее демократ уже обещал, что в первый же день переходного периода запустит план по преодолению эпидемиологического кризиса. Уже выбран и человек, под руководством которого это будет осуществляться. Им оказался бывший главный санитарный врач страны Вивек Мурти. Всего в его группу войдут 13 человек.



На сайте говорится, что количество пунктов тестирования на коронавирус по всей стране будет увеличено вдвое. За ситуацией с тестированием населения будет следить специальная коллегия, а также будет мобилизовано более 100 тыс. человек для работы в области здравоохранения.



Господин Байден рассчитывает, что сможет обеспечить Америке средства индивидуальной защиты собственного производства, чтобы не нуждаться в поставках из-за рубежа. А маски, которые многие американцы игнорировали во время предвыборных протестов, станут обязательными во всех общественных местах.



Помимо этого, будущий президент планирует восстановить некоторые органы здравоохранения, созданные администрацией президента Обамы и упраздненные Дональдом Трампом. В частности, это касается директората Совета национальной безопасности по глобальным вопросам здравоохранения и биозащиты. Кроме того, $25 млрд будет инвестировано в производство вакцины от коронавируса и США откажутся от планов по выходу из Всемирной организации здравоохранения.



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Джо Байден намеревается также изменить подход к глобальной проблеме с помощью контрмер: он пообещал, что, как только вступит в должность президента 20 января, сразу же направит в ООН сообщение о повторном присоединении США к Парижскому соглашению. К тому же Джо Байден намерен вложить средства в разработку и поддержание механизмов устойчивого создания рабочих мест, что особенно актуально в связи с кризисом рынка труда из-за коронавируса.



Что касается вопросов миграции, господин Байден пообещал, что отменит запрет на въезд граждан из семи преимущественно мусульманских стран, который вызвал возмущение и массовые протесты во время президентства Дональда Трампа. Вместо продолжения политики предшественника, Джо Байден пообещал предоставить законный статус мигрантам без документов, которые были нелегально ввезены в США еще детьми.



Наконец, предусмотрена и программа по устранению расового неравенства в стране, которая последние полгода не могла выбраться из накрывшей ее волны протестов на расовой почве. "Байден уничтожит экономические барьеры",- обещается в его программе по достижению расовой справедливости.



По плану "Байден-Харрис", все меньшинства должны получить равный доступ к жилью, образованию, медицине и работе на руководящих должностях.



Республиканцы тем временем с партийной позицией по поводу победы Джо Байдена на выборах пока не определились. Демократа поздравили некоторые видные партийцы, в частности сенатор от штата Юта Митт Ромни. Самым высокопоставленным республиканцем, направившим поздравления демократам, стал бывший президент США Джордж Буш-младший.



"Я направил господину Байдену теплые поздравления и поблагодарил его за патриотичную речь, произнесенную им прошлым вечером",- говорится в заявлении политика. Он также отметил, что поговорил и с Камалой Харрис. "У нас есть политические разногласия, но я знаю, что Джо Байден - хороший человек, и сейчас он выиграл возможность вести нашу страну вперед и объединять ее",- подытожил господин Буш.



Джордж Буш-младший, однако, отметил, что у президента Трампа есть право оспаривать результаты и просить пересчета голосов, но подчеркнул, что выборы были честными и их результаты ясны.



Между тем молчание сохраняет один из самых влиятельных республиканцев страны - лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. Именно он, вероятнее всего, останется руководителем Сената при президенте Байдене и будет отстаивать партийные позиции во взаимодействии с ним.



Союзники президента вообще настроены по-боевому: как сообщает The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме, Дональда Трампа брифингуют на тему возможных юридических методов борьбы. Вдохновителем этой "партии войны" называют личного адвоката президента Рудольфа Джулиани, легендарного бывшего прокурора и экс-мэра Нью-Йорка. При этом, как отмечает газета, другие соратники республиканца в личных беседах признаются, что понимают: шансов на изменение результата выборов практически нет.



Некоторые республиканцы поддержали президента публично. В частности, губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноум в интервью телеканалу ABC заявила: доказательством мошенничества на выборах могут служить ошибки в компьютерных системах и "голосование мертвецов".



Если вы сломаете процесс, с помощью которого мы выбираем наших лидеров, вы навсегда сломаете Америку",- заявила губернатор Ноум.



Сенатор от штата Миссури Рой Блант, ответственный за организацию инаугурации, также назвал Джо Байдена вице-президентом, а не избранным президентом и сказал, что подготовка идет к инаугурации человека, который победит на выборах.



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Тем не менее из рядов республиканцев слышны призывы к разуму. Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи заявил телеканалу ABC: его однопартийцы не спешат признавать итоги выборов из-за позиции президента. "Если вы не признаете результаты выборов из-за мошенничества - покажите его. Покажите. Потому что если вы ничего не показываете, мы ничего не можем сделать. Мы не можем слепо следовать за вами без всяких доказательств",- по словам господина Кристи, именно это он сказал президенту и призвал однопартийцев разделить эту позицию.



Алексей Наумов, Анастасия Домбицкая