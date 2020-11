США вырастили глобального монстра политической цензуры, - А.Филиппов

9 ноября 2020, Артем Филиппов

Масштабная политическая цензура и "чистка" среди несогласных с "линией партии" – все это прямо сейчас на наших глазах происходит в США. Главными инструментами корректировки информационного поля стали соцсети: Facebook, Twitter и им подобные. Гигантское политическое влияние внезапно получили люди, никогда и никем не избранные и не подконтрольные никому. Как такое произошло?



Президентские выборы в США показали, что социальные сети предоставляют не только великолепные возможности для мобилизации электората, но и являются инструментом политически мотивированной цензуры. Цензура, осуществляемая большими технологическими компаниями (Big Tech) в лице Google, Facebook, Twitter, выходит далеко за рамки обычной предвзятости. Перед нами – новый уровень оруэлловских манипуляций и социального контроля.



Основные представители Big Tech усилили свои агрессивные операции по цензуре в период до американских президентских выборов, во время дня голосования и после в попытке контролировать публичные политические дискуссии и дебаты. Если в 2016 году компрометирующие файлы на ноутбуке Энтони Винера (видного представителя Демпартии, супруга советницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин) помогли поражению Клинтон на президентских выборах, то аналогичная ситуация вокруг скандала с ноутбуком сына Джо Байдена Хантера накануне президентских выборов–2020 была подвергнута цензуре со стороны соцсетей и основных СМИ. Материал New York Post о том, что Джо Байден на посту вице-президента направлял внешнюю политику страны в соответствии с бизнес-интересами сына, был подвергнут блокированию в соцсетях. Cоцсети стали новыми самозваными вершителями судеб неудобных фактов и точек зрения.



Только за последние дни цензуре со стороны Facebook и Twitter был подвергнут как сам Дональд Трамп (а значит, более 100 млн человек и представителей СМИ, следящих за президентом США в соцсетях), так и ряд его сторонников и просто персон, имеющих свой взгляд на происходящие за океаном события. Были заморожены аккаунты в Twitter консервативного республиканского политика Мэтта Макковиака, двукратной обладательницы премии "Эмми", ведущей Fox Business Марии Бартиромо. Все эти люди отмечали странность подсчета голосов избирателей в Мичигане и Висконсине, где десятки тысяч голосов были поданы практически одновременно за Джо Байдена.



Помимо этого, Twitter подверг цензуре материалы изданий Federalist и Daily Wire, посвященные теме избирательных нарушений в пользу демократов. Был заблокирован аккаунт и. о. главы таможенного и пограничного ведомства США Марка Моргана, считающего, что строительство пограничной стены на юге страны поможет укреплению национальной безопасности.



Facebook закрыл группу Stop the Steal численностью 300 тыс. человек, организующую митинги против "украденных" выборов президента США. Соцсеть подвергла цензуре сотни постов в группах, объединяющих российско-американских евреев – сторонников Трампа, в ответ модераторы групп назвали этот шаг дискриминационным и нарушающим свободу слова.



За китами онлайн-платформ не отстают и другие социальные сервисы, оказывающие услуги в глобальной Сети. Набирающий огромную мировую популярность TikTok удалил видео группы под названием Republican Hype House, в котором якобы фигурировало "ложное утверждение" о нарушениях при подсчете голосов в Мичигане. Популярный интернет-форум Reddit закрыл чат r/The_Donald, собирающий многочисленных сторонников республиканцев, но при этом не подверг цензуре разделы с призывами к насилию в отношении полицейских или со словами аятоллы Ирана Хаменеи, утверждающего о необходимости покончить с Израилем. Тем временем платформа Mailchimp, используемая многими предпринимателями и политиками для массовой рассылки электронных писем клиентам, сторонникам и СМИ, заявила, что отныне по собственному усмотрению будет проверять факты, изложенные в электронных письмах, на предмет "ложных, неточных или вводящих в заблуждение" сведений.



Нужно ли лишний раз упоминать, что соцсети не подвергают какой-либо цензуре Джо Байдена, его напарницу Камалу Харрис, адвоката демократического кандидата в президенты Боба Бауэра, их многочисленных сторонников в мейнстримовых СМИ. Их твиты не помечаются в качестве "вводящих в заблуждение", "недостоверных" и т. п., несмотря на то, что демократы, как и республиканцы, объявляют о своей победе еще до завершения подсчета голосов.



Вишенкой на торте буйства демократической цензуры стало решение MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC остановить прямую трансляцию выступления действующего американского президента, в котором он рассказывал об имеющих место нарушениях в подсчете голосов избирателей.



По сути, ведущие американские телеканалы присоединились к коллегам из Big Tech, наплевав на Первую поправку конституции США, гарантирующую в том числе свободу слова, и взявшись самостоятельно определять – где правда, а где нет.



"Кто ты такой, Twitter, чтобы решать за американцев, что они должны услышать?" – адресовал свой вопрос генеральному директору онлайн-платформы Джеку Дорси сенатор-республиканец Тед Круз. Обладатель трех "Оскаров", режиссер Оливер Стоун, которого трудно заподозрить в симпатиях к республиканцам, на днях заявил, что устал от "иррациональной цензуры" демократов. Консервативный активист Кэндис Оуэнс объявила о планах подать в суд на сторонних партнеров Facebook по проверке фактов в лице USA Today и Lead Stories Fact Checker, обвинив их в предвзятости и цензуре.



Представители Big Tech утверждают, что за последние несколько лет потратили миллиарды долларов на инфраструктуру и создание алгоритмов по маркировке "вводящего в заблуждение контента", хотя изначально соцсети не были приспособлены к редакторским функциям и, судя по всему, плохо справляются с ними и поныне. Twitter, Facebook и YouTube перестают быть классной доской, когда берут в руки мел и пытаются самостоятельно определить – что хорошо, а что нет.



Почему протестующие, требующие пересмотра итогов президентских выборов в Белоруссии, пользуются их поддержкой, а сторонники Трампа, желающие выйти на митинг в защиту прозрачности голосования, нет?



В защиту своих действий по поводу цензуры сюжета New York Post о коррупции в семье Байденов Twitter выпустил официальное заявление со ссылкой на политику в отношении "взломанных материалов"", которая "запрещает использование нашего сервиса для распространения контента, полученного без разрешения". Но любой человек, знакомый с основами журналистики, понимает, что это оправдание выглядит сомнительным. Если бы СМИ последовательно поддерживали данное суждение, то многие из всемирно известных журналистских расследований на основании утечек WikiLeaks и данных Эдварда Сноудена о коррупции в Пентагоне и преступлениях американских военных были бы запрещены. Важнейшая функция прессы – проверять и воспроизводить просочившиеся материалы в интересах общественности, и политическая коррупция, безусловно, подпадает под эту категорию.



Гиганты Big Tech продвигают глобалистскую повестку не только в США, но и в Европе. В конце января 2020 года испанская консервативная партия Vox – третья по величине в стране и все чаще рассматриваемая как единственная четкая альтернатива левым в правительстве – обнаружила, что ее аккаунт в Twitter с более чем 420 тыс. подписчиков был заблокирован. Причина в том, что ее лидер Сантьяго Абаскаль сравнил включение сексуального образования в учебные программы начальной школы в Испании с "пропагандой педофилии". Также жертвой блокировки оказался Twitter-аккаунт кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.



В 2017 году Facebook ввел механизм так называемого фактчекинга ("проверки фактов"), проверяющего пользовательский контент. Зачастую эта операция отдана на подряд сторонним организациям, чья деятельность иногда носит откровенно подрывной характер. Например, в российском сегменте соцсети достаточно вспомнить скандалы с блокировкой постов и фотографий, посвященных празднованию Дня Победы. Несмотря на копеечные по мировым меркам штрафы в несколько миллионов рублей за отказ от локализации хранения данных россиян в установленные сроки, Twitter и Facebook не торопятся исполнять решение российских судов об их погашении. А одновременно с этим они размещают в инфополе явно спорный антироссийский контент, модерируемый из Прибалтики и Грузии. Все это, без сомнения, ставит вопрос о необходимости усиления государственного контроля за деятельностью иностранных соцсетей на территории России.



Классический либеральный подход заключается в том, что Twitter и Facebook должны иметь право регулировать свои платформы по своему усмотрению, так как они управляются частными компаниями. Это было бы так, не осуществляй они откровенную цензуру, превратившись в явных монополистов, когда в силу отсутствия альтернатив у пользователей просто не остается выбора. Приобретение Facebook Instagram (и WhatsApp) является прекрасным примером. Если бы Instagram оставался независимым конкурентом, Facebook пришлось бы более осмотрительно применять свои алгоритмы фактчекинга, опасаясь оттока пользователей, но вместо здоровой конкуренции Facebook просто купил другую платформу.



Закон о гражданских правах (1964), принятый федеральным правительством США, подразумевал, что места общественного пользования не могут дискриминировать людей по признаку расы, пола, вероисповедания, страны национального происхождения и т. п. Технологические гиганты и предоставляемые ими сервисы также стали местами общественного пользования, но не для сна, еды или покупок.



Соцсети превратились в новую общественную площадку для высказывания мнений и диалога, но сегодня все выглядит так, как будто технические тираны скупили всю собственность вокруг общественной площадки, а затем объявили, что никто не может попасть на нее, не пройдя через их цензуру.



Ни одно физическое или юридическое лицо не должно иметь такого полного контроля над конституционным правом голоса в свободном обществе. Именно поэтому Трамп и республиканцы настойчиво призывают к отмене раздела 230 американского "Закона о телекоммуникациях" (1996), на основании которого зиждется большая часть экосистемы современного интернета. Раздел 230 предоставляет интерактивным компьютерным сервисам под американской юрисдикцией иммунитет от ответственности за пользовательский контент. При этом соцсети не несут ответственности за удаление контента, который они считают нежелательным. Разрешение удалять нежелательный контент по своему усмотрению позволяет соцсетям управлять веб-сайтами, не принимая на себя традиционные для СМИ риски.



Раздел 230 создал ситуацию, в которой традиционные газеты должны были конкурировать с онлайн-платформами, которые не несли ответственности за содержание своего контента, даже если они получали доходы от рекламы. Ни Facebook, ни Twitter не несут ответственности за ваши сообщения или твиты, но по-прежнему собирают доход от рекламы, при этом допуская регулярные утечки данных пользователей. Между тем традиционные редакции используют несколько слоев редакционного надзора при просмотре контента, созданного их журналистами, и всем этим людям необходимо платить зарплату. Неудивительно, что в период с 2008 по 2020 год только в США редакции сократили половину своих сотрудников.



Суровая реальность такова, что генеральные директора Twitter и Facebook Джек Дорси и Марк Цукерберг, два никем не избранных миллиардера левого толка, а также их сотрудники, осуществляют глобальную цензуру, ежечасно вмешиваясь в жизнь сотен миллионов людей по всему миру. Но ответом на вызовы все более раскалывающегося мира не должны быть более строгие ограничения на свободу слова. К сожалению, сегодня нельзя доверять компаниям, работающим в социальных сетях, которые не соблюдают свои же правила. Будь то алгоритмы или отдельные модераторы, соцсети демонстрируют предвзятость, которая становится все более очевидной.



Проблемы, связанные со свободой слова, не новы для нашего века, но феномен власти, данной гигантам социальных сетей, действительно новое явление. На наших глазах вырос глобальный монстр, управляют которым в своих интересах вполне конкретные и не подконтрольные его пользователям люди. Источник - vz.ru

