Распад Югославии и исламизация Балкан, - В.Гулевич

00:47 10.11.2020

ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ | 09.11.2020 |



Расчленение государства южных славян и натовские бомбы сняли все препоны к распространению агрессивного исламизма на Балканах



Расстрел прохожих в австрийской столице 2 ноября вновь обнажил проблему радикализации Балкан. Исполнителем теракта стал 20-летний албанец Куйтим Фейзулла.



Фейзулла в 2019 году приговаривался к 22 месяцам заключения за попытку присоединиться к исламистам в Сирии, но менее чем через год был амнистирован и успешно прошел процедуру так называемой дерадикализации, разработанную в Австрии для распропагандирования исламистов. Всего в Сирию пытались выехать около сотни австрийских мусульман.



Начало массовой радикализации албанского населения на Балканах положила агрессия США и НАТО против Югославии в 1990-е годы. Первые ростки исламизма возникли здесь в 1980-х на фоне сдвигов биполярной системы мироустройства и ослабления позиций СССР и его союзников по социалистическому лагерю в пользу монополии Соединенных Штатов, всемерно использовавших радикальный ислам для продвижения своих геополитических интересов.



Увеличивалось количество мечетей и численность югославских мусульман в зарубежных медресе. Уже тогда будущий лидер боснийских мусульман Алия Изетбегович, поддержанный в 1990-е американцами, заявлял о невозможности мирного сосуществования ислама с неисламским обществом. Во время югославских войн местные исламисты вышли из подполья и получили доступ к власти. Здесь также осели и получили боснийское гражданство сотни арабских моджахедов, воевавших на стороне боснийцев.



После расчленения некогда единой Югославии на ее месте существуют в настоящее время семь государств (Сербия, Хорватия, Словения, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Косово). Когда в качестве главной дестабилизирующей силы международных отношений было выдвинуто запрещенное в России "Исламское государство" (ИГ*), эта семерка вместе с Албанией превратилась в крупнейшего в Европе поставщика боевиков. В подавляющем большинстве это албанцы из Северной Македонии, Косово и Албании и славяне-мусульмане из Боснии и Герцеговины (БиГ).



БиГ занимает пятое место в мире и второе на Балканах по поголовью пушечного мяса, поставленного в ряды ИГ в Сирии и Ираке. Выше показатели только у Косово – 125 боевиков ИГ на каждый миллион косовского населения, из них 40% – в прошлом уголовники. Вместе на БиГ и Косово приходится две трети всех балканских боевиков. Третье место прочно удерживает Албания.



67% из них – мужчины, 15% женщины и 18% дети. В Косово большинство уехавших – мужчины, в БиГ – женщины и дети. Домой вернулись 485 балканских исламистов, как минимум 260 убиты, 500 все еще находятся в Сирии. Сколько их в Ираке – неизвестно. В составе запрещенной в России террористической группировки "Хайят-Тахрир аль-Шам" до сих пор воюет албанское подразделение из граждан Косово и Северной Македонии под командованием некоего Абу Катада аль-Албани.



Больше всего боевиков вернулись в Косово – 134 человека на 1 млн. жителей. Для сравнения: в Германии, Франции и Великобритании, откуда на Ближний Восток выехало гораздо больше людей, чем из Косово, доля вернувшихся составляет всего 4-6 человек на 1 млн. жителей. При этом в Западной Европе большинство джихадистов к суду не привлекаются. Так, в Великобритании судили только каждого десятого моджахеда, вернувшегося из Сирии, остальным позволяют разгуливать на свободе.



Это превращает Балканы в регион с самой высокой концентрацией исламистов с опытом ведения боевых действий, что не мешает властям БиГ и Косово выносить им мягкие приговоры. В БиГ средний срок заключения для боевиков ИГ менее 2 лет, в Косово – 3,5 года (для сравнения: в ЕС – семь лет). В Косово 40% таких осужденных уже через пару лет выходят по амнистии. Некоторых носителей террористической идеологии косовское правосудие приговорило просто к домашнему аресту или общественным работам!



Страны ЕС подталкивают "своих" террористов к переезду на Балканы. В 2018 г. немецкий суд аннулировал паспорт родившегося в Германии косовского албанца с двойным, немецким и косовским, гражданством, заставив косовские власти забрать этого террориста себе. И это не единственный случай.



Внедряемые в европейских странах программы дерадикализации исламистов не работают. Куйтим Фейзулла родился и вырос в пригороде Вены в семье мигрантов из Северной Македонии, там же, в Вене, набрался агрессивности.



В Австрии законом предписано читать молитвы в мечетях только на немецком, но это не гарантирует интеграции мусульман в австрийское общество. Так, среди пятнадцати сообщников Фейзуллы четверо уже отбывали наказание по террористическим статьям, двое были судимы за убийство и двое – за преступления насильственного характера.



Балканские государства находятся в безвыходном положении. Самостоятельно победить терроризм они не могут, а некоторые и не хотят. Соседние страны (Турция, ЕС) одной рукой борются с исламистами, другой – используют их в своих целях, предоставляя им убежище. Ждать помощи балканским государствам неоткуда.



В 2019 г. в ЕС были зафиксированы 119 терактов, не считая преступлений террористической направленности (пропаганда исламизма в соцсетях, попытки выезда на Ближний Восток и т.п.). Из Франции по состоянию на 2018 г. к исламистам в Ираке и Сирии присоединились 1309 граждан. Более 19,7 тыс. человек полиция считает активными радикалами, из них 4 тыс. особо опасными. В Великобритании на учете полиции состоят 23 тыс. исламистов (в отношении 3 тыс. из них ведется уголовное расследование). Это в 27 раз больше, чем численность британских граждан, воюющих в рядах ИГ.



Расчленение государства южных славян, а затем натовские бомбы сняли все препоны на пути распространения исламизма на Балканах. Теперь европейцам приходится расплачиваться за это своими жизнями на улицах городов, где они живут.