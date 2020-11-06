14-я пятилетка. Китай меняет экономическую модель, - В.Пироженко

00:49 10.11.2020 В Пекине утвердили предложения к 14-му пятилетнему плану

Виктор Пироженко

06.11.2020



В КНР в конце октября произошло примечательное событие, последствия которого уже со следующего года будут в значительной степени определять состояние мировой экономики.



На 19-м пленуме ЦК КПК 26-29 октября в Пекине обсуждались предложения по 14-му пятилетнему плану (на 2021-2025 гг.) социально-экономического развития Китая. На их основе впоследствии будет разработан для утверждения всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) соответствующий проект плана 14-й пятилетки.



Китайские пятилетки творчески развивают советскую практику планирования социально-экономического развития, но в отличие от нее не имеют директивного характера. Сейчас пятилетний план в КНР избавлен от мелочного регулирования конкретной номенклатуры и объемов продукции для каждого субъекта хозяйствования. Он устанавливает интервальные значения по широкому набору макроэкономических показателей, и по-прежнему имеет не прогнозный, а именно операциональный характер. Государство остается главным субъектом экономики и устанавливает на рынке такие условия хозяйствования, которые наилучшим образом способствуют достижению общегосударственных целей, отраженных в пятилетних планах.



Западные СМИ поспешили объявить состоявшийся пленум, как жест Пекина, призванный "показать мускулы" США в условиях нынешнего нарастания напряженности и конкуренции между двумя странами. А новый пятилетний план был расценен в США и ЕС, как план противостояния КНР с США.



Западным экспертам, выросшим в совершенно иной политико-экономической реальности, трудно понять – да они особо и не пытаются – логику китайской общественно-политической модели, которая во многом развивает советскую модель.



Пленарные заседания ЦК КПК проходят ежегодно, как традиционная практика правящей в КНР партии, и задача этого года – рассмотреть следующий пятилетний план. Он является очередным пятилетним общенациональным планом, ориентированным на внутреннее стратегическое развитие Китая и отнюдь не направлен против США, хотя, разумеется, учитывает соперничество с ними.



Замдекана Школы управления при Китайской академии общественных наук Чжоу Шаолай подчеркивает нацеленность пятилеток на долгосрочное развитие КНР, отмечая, что "пятилетний план развития Китая всегда имел институциональную и политическую согласованность с каждым предыдущим пятилетним планом", продолжая достижения предшествующих этапов развития.



В целом можно без преувеличения сказать, что система и методика пятилетнего планирования в КНР периода реформ и открытости – это одно из основных слагаемых мощного и поступательного социально-экономического развития Китая.



Перед рассмотрением предложений к 14-му пятилетнему плану пленум ЦК КПК обсудил итоги выполнения 13-го пятилетнего плана. К концу 2020 г. – последнего года 13-й пятилетки – КНР должна была достичь ряда важнейших целевых показателей в области экономического и социального развития: удвоить ВВП Китая за десять лет (с 2010 г.) и полностью ликвидировать крайнюю бедность. Непредвиденные обстоятельства в виде коронавирусной пандемии, видимо, незначительно сдвинут вправо достижение некоторых цифровых показателей, но в целом, по словам председателя КНР Си Цзиньпина, ключевые стратегические задачи 13-й пятилетки были выполнены.



Так, общий ВВП Китая к концу 2020 г. приблизился к 100 трлн юаней (15 трлн дол.); ВВП на душу населения превысил отметку в 10 000 долларов, и по этому показателю КНР достигла уровня среднеразвитой страны (построено "умеренно процветающее общество"), практически полностью искоренена крайняя бедность. К 2022 году Китай, как ожидается, войдет в число стран с высоким уровнем дохода по классификации Всемирного банка.



В течение первых четырех лет 13-й Пятилетки (2016-20 гг.) Китай поддерживал рост ВВП на уровне 6,6%, что было выше целевого показателя в 6,5%. А в 2020 г. КНР стала единственной крупной экономикой, которая показала положительный рост, несмотря на пандемию. За первые три квартала ее ВВП увеличился на 0,7 % в годовом исчислении.



За период 13-й пятилетки в Китае реализованы множество крупных проектов во многих областях. По общему мнению китайских и зарубежных экспертов, он добился больших успехов в области сетевых технологий следующего поколения (5G), и вошел в число лидеров. Было завершено создание навигационной системы BeiDou, которая стала третьей, после российской ГЛОНАСС и американской GPS спутниковой системой глобальной навигации. Началось производство первого китайского пассажирского самолета C919.



Высокие темпы экономического роста за период 13-й Пятилетки (2016-2020 годы) позволили вывести из бедности 55,75 миллиона сельских жителей КНР – такую официальную статистику приводит Чжан Цзюньбяо, профессор Хуачжунского сельскохозяйственного университета



Последние данные, опубликованные 15 февраля 2019 года Национальным бюро статистики Китая, показывают, что на начало 2019 г. за официальной чертой бедности находились порядка 16 млн чел. (Всего за годы реформ Китай вывел из нищеты и бедности более 700 миллионов человек, что больше, чем все население Европы). К концу 2019 года эта цифра должна была составить около 6 миллионов и достичь нуля к концу 2020 года. Карантинные ограничения в экономике незначительно притормозили решение этой задачи, но, судя по скорости восстановления китайской экономики, не принципиально.



Согласно целям правительства Китая, сокращение масштабов бедности предполагает соблюдение таких стандартов, как доступ к продовольствию, одежде, обязательному образованию для детей, базовому медицинскому обслуживанию и здоровым условиям жизни. Границей бедности в КНР принят доход в 1 долл. на человека в день (порядка 6,9-7,2 юаней) или 214-223 юаня в месяц. Именно обладание такой суммой позволяет в КНР по минимуму обеспечивать все названные стандарты.



Основная часть из 16 млн бедных в КНР приходится на автономии этнических меньшинств – уйгурский Синцзян и Тибет, где бедность зачастую вызвана проблемами с их встраиванием в современное китайское общество.



Новый пятилетний план подтвердил две стратегические цели КНР: в наступающем десятилетии стать крупнейшей экономикой мира и обществом с высоким уровнем дохода.



Определяющей экономической стратегией 14-й пятилетки становится стратегия "двойного обращения". Ее суть в том, чтобы при сохранении и расширении экспорта (т.е., внешнего обращения) добиться опережающего роста товарного-денежного обращения на внутреннем потребительском рынке.



Предполагается взаимоувязать внешние (экспортные) и внутренние товарно-денежные потоки при ведущей роли последних. За этим сдвигом в стратегии стоит фундаментальная трансформация в собственной экономической структуре Китая, а также то, что официальные лица в КНР и эксперты называют "серьезнейшими изменениями, невиданными за столетие".



Новый план на следующую пятилетку предполагает переход от экспортно-инвестиционной модели роста к модели роста за счет расширения внутреннего потребительского рынка.



Это позволит Китаю обеспечить даже в условиях сокращения мировой экономики долгосрочное устойчивое социально-экономическое развитие, свободное от внешних рисков, включая COVID-19, торговые "войны" и пр.



Во время почти всего периода реформ экономика Китая, в значительной степени, опиралась на доходы от экспорта, основанные на его огромном производственном секторе. Например, до 2006 года экспорт составлял более 35 % ВВП Китая. По мере роста объемов китайской экономики и доходов населения ситуация постепенно стала меняться и уже в 2019 году эта доля упала до порядка 17%. Соответственно, доля внутреннего оборота в ВВП КНР достигла 83 %.



Расчет властей КНР на внутренний массовый платежеспособный рынок, как будущий двигатель экономического роста подкрепляется следующими цифрами. ВВП Китая на душу населения в 2019 г. превысил отметку в 10 000 долларов, уровень урбанизации достиг 60 %, а численность населения со средним доходом превысила 400 млн чел. В 2019 г. китайские покупатели потратили на потребительские товары около 41,2 трлн юаней (6,14 трлн.дол.), что составило почти 58% роста ВВП Китая в этом году.



Что касается макроэкономических показателей в ближайшей и среднесрочной перспективе, то потенциал экономического роста КНР оценен на пленуме в 8-9 % в 2021 году (скажется явление "отскока" от экономического падения 2020 г. из-за карантинных ограничений для экономики), в 4-6% в течение 14-й пятилетки и в последующие десять лет – до 2035 года. Прогнозируется удвоение ВВП Китая со 100 трлн юаней (15 трлн долл.) в 2020 году до 30 трлн долл. к 2035 году. Соответственно, общий объем внешней торговли страны, как ожидается, удвоится с нынешних 4,5 трлн долл. до 6-7 трлн долл.



В предложениях к 14-й пятилетке и к будущей стратегии развития КНР в целом, представленных на пленуме, особый упор сделан на "решительную опору на внутренние инвестиции в инфраструктуру и технологии. Особо указывается, что стратегия "двойного обращения", подкрепленная государственными расходами на инфраструктуру и более широкими расходами домашних хозяйств, делает экономическое развитие более устойчивым. За последние пять лет Китай сохранил повышенные инвестиции в высокоскоростные железные дороги (их общая протяженность составляет 38 тыс. км) и телекоммуникационные объекты 4G и 5G. Высокоскоростная широкополосная связь 4G и 5G позволила Китаю сформировать крупнейший в мире онлайн-рынок и породила множество интеллектуальных мобильных технологических инноваций, включая высокоразвитую экосистему безналичных платежей по QR-коду.



Ставка на развитие внутреннего платежеспособного спроса диктует необходимость ускорить урбанизацию.



Эксперты, причастные к выработке плана 14-й пятилетки видят выход в поощрении массовой миграции сельского населения в города и приобщении новых горожан к более высоким по качеству и количеству потребительским запросам.



Это, в свою очередь, диктует реформу системы прописки ("хукоу") – аналога советской прописки – в сторону послабления. Снятие соответствующих ограничений может превратить в горожан почти 270 млн рабочих –мигрантов из сел. А это быстро, практически одномоментно, увеличивает рынок труда и развивает потенциал потребления.



Продолжение масштабных инфраструктурных проектов и опережающее наращивание высокотехнологической обрабатывающей промышленности, в особенности, таких новых отраслей, как "зеленая" энергетика, связь 5G, интернет вещей и связанных с ними услуг создает на рынке труда необходимый спрос на новую рабочую силу.



Названные задачи предопределяют серьезные структурные и институциональные изменения в китайской экономике. Поэтому, китайские эксперты сходятся на том, что в последующие пять лет будет уделяться меньше внимания темпам роста ВВП, которые, вероятно, незначительно снизятся по сравнению с 13-й пятилеткой. На первый план выйдет качество роста за счет увеличения доли в экономике высокотехнологичных и наукоемких производств.



Из этого логично вытекает решение такой, ключевой для экономической устойчивости КНР, задачи, как технологическая независимость Китая. Это особенно актуально на фоне усиления технологической конкуренции КНР с США.



Об этом свидетельствует, например, стратегия США по сдерживанию Китая в производстве полупроводниковых микросхем, которая окончательно оформилась в 2020 году. Полупроводниковая отрасль составляет ядро всей микроэлектронной промышленности и лежит в основе без преувеличения всех высокотехнологичных процессов в современной промышленности в целом.



В конце сентября власти США предприняли новые санкции против очередной крупной китайской компании. Экспортные ограничения введены на поставки американской технологической продукции крупнейшему китайскому производителю полупроводниковых микросхем SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). В качестве предлога Минторг США использовал опасения по поводу наличия "неприемлемого риска", связанного с тем, что поставляемое SMIC оборудование может быть использовано в военных целях. Отныне американские компании обязаны запрашивать у властей специальные лицензии на поставку определенных видов продукции китайскому производителю.



А потому в центре внимания 14-й пятилетки будет достижение независимости в ключевых областях науки и технологий, включая полупроводниковые микросхемы, новые материалы, квантовые вычисления и новые энергетические транспортные средства. Предполагается, что в рамках стратегии "двойного обращения" технологические инновации будут стимулировать обрабатывающую промышленность Китая и подталкивать ее вверх по глобальной цепочке создания стоимости.



Несмотря на переход Китая к массовому внутреннему рынку, расширение внешнего рынка, в частности, через инициативу "Пояс и путь" будет оставаться в центре усилий властей КНР в следующие пять лет. Эксперты считают, что КНР продолжит оставаться ведущим двигателем роста мировой экономики.



Однако ориентированная на внутренний рынок модель развития Китая, которая, вероятно, станет планом для развития китайской экономики на среднесрочную перспективу, может создать в мире новую ситуацию.



Повышение роли высокотехнологичного производства и высокие темпы экономического роста КНР изменят структуру мирового рыночного спроса, что обеспечит огромные возможности для экономического развития торговых партнеров Китая и, прежде всего, соседних стран. Что это дает России?



Политика реформ и открытости Китая в 14-й пятилетке будет продолжать развитие государственно-капиталистической модели экономики, которая была впервые разработана и реализована в России в виде НЭПа в советский период своей истории в 20-х гг. XX века. Тогда в СССР, а сейчас в КНР эта модель доказывает свою высокую результативность и преимущества перед либерально-рыночным фундаментализмом. Для России – это вдохновляющий пример, который поддерживает усилия государственников в финансово-экономическом блоке Правительства, экспертной среде и в структурах ЕАЭС.



Именно сейчас, впервые за послесоветское время их усилиями сложились предпосылки для последовательного перехода России к модели государственного капитализма, которая, как показывает опыт КНР, при правильной реализации может обеспечить ускоренный экономический рост, т.е. рост темпами, выше среднемировых.



Это объективно является определяющей стратегической целью для России; такую задачу поставил перед правительством и президент России В.В.Путин.



Обнадеживающими признаками здесь является переход государства в России от общего регулирования экономических условий к осуществлению прямой предпринимательской деятельности посредством крупных государственных и государственно-частных компаний, контроль государства над крупным частным предпринимательством, более жесткое регулирование экономики.



Как это происходит, видно на примере финансирования реальной экономики. В октябре впервые в современной России была реализована идея ограниченной эмиссии через обмен госбанками минфиновских ОФЗ на напечатанные ЦБ рубли через аукционы РЕПО. Вице-премьер А.Р. Белоусов, который курирует инфраструктурные проекты, действуя в экономической парадигме госкапитализма предлагает разные пути насыщения экономики рублевой массой, которая бы обеспечивалась не долларом, а товарным оборотом внутри страны.



Еще одним инструментом финансирования реальной экономики в области дорожно-транспортной и портовой инфраструктуры стал выпуск госкомпанией "РЖД" специальных облигаций в форме вечных бондов – ценных бумаг с неустановленным сроком погашения, но с обязательными регулярными купонными выплатами. По сути, такой вид ценных бумаг становится разновидностью валюты, которая поддержит экономику, но не будет обращаться в потребительском секторе и, потому не разгонит инфляцию. К выпуску бессрочных облигаций готовится Газпром, а за ним, видимо, последуют и иные госкомпании.



Эксперт Константин Двинский обращает внимание, что на недавно завершившемся форуме "Россия зовет" помощник президента РФ М.С. Орешкин озвучил идею фактического подчинения (или как минимум детального согласования шагов) Центробанка Правительству России, прямо сославшись на опыт Китая: "Развитые государства все больше обращаются к опыту Китая. Пекин на протяжении 20 лет проводит совместное управление денежно-кредитной (Народный Банк) и бюджетной (правительство) политикой на основе обеспечения необходимого уровня и структуры спроса". И хотя глава ЦБ Э.С. Набиуллина выступила резко против, важен сам факт начала обсуждения подобных идей на высшем уровне.



Аналогичные инструменты госкапитализма, особенно выпуск госкомпаниями и региональными властями обязательств под целевые инфраструктурные проекты в экономике, создающие фактически альтернативную валюту (отвязанную от доллара) специально для финансирования производства, как и сращивание денежно-кредитной и бюджетной политики успешно используются в КНР на протяжении десятилетий реформ.



Качественный экономический рост КНР, запланированный на 14-ю пятилетку важен в плане увеличения доходов от транзита китайских грузов в ЕС и обратно, а также – в плане доступа российской продукции на китайский рынок.



Здесь КНР будет отдавать предпочтение, при прочих равных условиях, торгово-экономическим отношениям с соседями вдоль "пояса и пути" и, в первую очередь, с Россией, о чем заявляют близкие к правительству китайские эксперты.



Емкий китайский рынок способен поглотить в определенных отраслях значительные объемы импорта, особенно высокотехнологичного. Для нас же главное, чтобы Россия могла производить в необходимых количествах высокотехнологичную продукцию, столь востребованную и внутри страны. Источник - stoletie.ru

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