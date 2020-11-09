Додон проиграет, даже выиграв президентские выборы Молдовы, - С.Гамова

07:15 10.11.2020 Второй тур голосования в Молдавии может закончиться массовыми протестами



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

9.11.2020



Майя Санду уверена, что граждане уже в ближайшее воскресенье доверят ей страну.

В Молдавии в воскресенье состоится второй тур президентских выборов. В нем будут участвовать действующий президент Игорь Додон, считающийся пророссийским, и Майя Санду, лидер проевропейской партии PAS. Додон проиграет при любом исходе голосования, сказал "НГ" лидер Социал-демократической партии Молдавии Виктор Шелин: он может победить с наименьшим перевесом, но цена победы будет высокой – в стране начнутся массовые протесты.

За шесть дней до выборов в Республике Молдова (РМ) пять министров из Демократической партии заявили об отставке, в их числе глава МИДа. Союзники Партии социалистов, поддерживающей Игоря Додона, предпочли выйти из коалиционного правительства, разрушив таким образом и правящий альянс в целом. Эксперты в Кишиневе расценили шаг, предпринятый демократами, как показатель смены лидера в стране, а также внешнеполитического курса. Восточный вектор меняется на западный, считает лидер молдавских социал-демократов Виктор Шелин.



"Важно понять, что рейтинг Игоря Додона в 32% (в первом туре. – "НГ") – это лишь 15% доверия от численности граждан РМ. Суммарно в первом туре Додон потерял 35% голосов избирателей, которые проголосовали за него в 2016 году. В первом туре (1 ноября. – "НГ") в нынешнем году это был выбор народа между стабильностью и переменами. Додон представлял стабильность, которая ассоциируется в обществе с процессами стабильной контрабанды и стабильного расхищения бюджетных средств. Майя Санду много не обещала, но создавала ожидания перемен. В рамках предвыборной кампании был отмечен феномен, когда русскоязычные граждане, сторонники евразийской интеграции, призывали голосовать против Додона, только чтобы российское руководство перезагрузило свои отношения с молдавским народом, работая без посредничества действующего президента", – заметил "НГ" Виктор Шелин.



"Не считаю уместным задаваться вопросом, что будет 15 ноября во время второго тура голосования, но считаю, что пришло время перемен. Безусловно, что как для российского руководства, так и для пророссийски настроенных граждан РМ перед вторым туром выборов встал вопрос: какую тактику применить для сохранения взвешенной и многополярной внешней политики РМ? Главный вопрос для РФ: может ли Санду проводить взвешенную политику РМ или следует помочь Додону сохранить власть? Напрашиваются другие вопросы: знает ли руководство РФ, что Россия уже в 2021 году потеряет право на поставку газа в РМ, а в 2022-м не сможет поставлять в РМ электроэнергию, вырабатываемую Молдавской ГРЭС в Приднестровье (у ГРЭС – российский собственник. – "НГ")? Соответствующие решения были приняты в период руководства президента Игоря Додона. Если учесть это, то получается, что для РФ риски одинаковы – как в случае победы Санду, так и Додона", – уверен молдавский политик. Он считает, что Додон проиграет президентские выборы: "Безусловно, можно поломать ситуацию, и он выиграет с минимальным перевесом, но цена этой победы будет очень высокой – в Молдове начнется оранжевая революция".



Виктор Шелин делает вывод: "Для РФ не важно, кто станет президентом в РМ, важно выстроить с Молдовой взаимовыгодные экономические и политические отношения до момента, когда народ окончательно обидится на РФ".



Шелин прав в том, что ситуация в Молдавии изменилась по сравнению с 2016 годом, когда Додона выбрали во многом благодаря тому, что его показали по телеканалам на встрече с Владимиром Путиным. Но низкая явка избирателей в нынешнем году продемонстрировала, что Додону уже и Путин не помогает. В стране по-прежнему не хватает рабочих мест, и граждане РМ уезжают на заработки в РФ, чтобы там остаться. В бытность Санду министром образования она отменила в молдавских школах русский язык, а количество русских школ значительно сократила. Додон об этом говорил, но не изменил ситуацию. В результате многие русскоязычные избиратели отказались голосовать: Додону перестали доверять, а Санду с ее ставкой на отношения с Румынией и Украиной никогда и не верили. Но во втором туре эта категория избирателей может активизироваться, желая не допустить румынизации Молдавии. Тогда Додон может получить небольшой перевес голосов.



За Додона может сыграть и то, что на открытый Минфином спецсчет поступило почти 60 млн леев (примерно 350 млн долл.) безвозмездной помощи от РФ.



Санду между тем надеется на то, что во втором туре за нее проголосует еще больше граждан.



В пресс-релизе партия PAS приветствовала решение "Нашей партии" Ренато Усатого "призвать своих избирателей голосовать против Додона". В PAS приняли к сведению решение Демпартии об отставке министров-демократов и высказались по этому поводу: "Никто и ничто не может остановить волю людей к переменам".



Если все же выиграет Додон, Санду выведет на улицы своих сторонников и будет отстаивать право на победу, как это сделали белорусы. Додон, в отличие от Лукашенко, карабин в руки не возьмет. Источник - ng.ru

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