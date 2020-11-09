 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президенту Перу Вискарра объявлен импичмент
07:42 10.11.2020

Президент Перу Мартин Вискарра заявил в понедельник вечером, что намерен подчиниться решению парламента страны, проголосовавшего за его отстранение от власти. Выступление Вискарры транслировалось в Facebook администрации президента южноамериканской республики.

"Будучи убежденным демократом, сообщаю, что, несмотря на несогласие с вынесенным сегодня Конгрессом решением, [...> сегодня я покину дворец правительства и вернусь домой", - сказал политик, выступая перед прессой во дворе официальной резиденции.

Вискарра, за спиной которого выстроились члены кабинета министров, также заверил, что не намерен обжаловать решение конгрессменов в суде. "Не хочу, чтобы мое призвание народному служению в какой-либо мере было интерпретировано как единственное желание сохранить власть", - подчеркнул перуанский лидер. По его мнению, данное решение продиктовано политическими интересами. В соответствии с законодательством страны полномочия главы исполнительной власти должен принять спикер парламента Мануэль Мерино де Лама.

В понедельник вечером парламент Перу проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента страны. Данное решение поддержали 105 из 130 депутатов. Для объявления импичмента главе государства необходимо согласие 87 парламентариев. 19 членов Конгресса высказались против, четверо воздержались.

Политика признали "морально недееспособным", поскольку ему вменяется в вину коррупция во время пребывания на посту губернатора департамента Мокегуа (2011-2014 гг.). В частности, его обвиняют в получении взятки в размере 2,3 млн новых перуанских солей (свыше $630 тыс.) при заключении контрактов на строительство местной больницы и еще одного объекта инфраструктуры. Вискарра категорически отвергает обвинения, основанные на показаниях сотрудничающих со следствием предпринимателей.

Вискарра, с 2016 года занимавший пост первого вице-президента, принял полномочия главы государства после отставки Педро Кучински, в отношении которого также был запущен процесс импичмента в марте 2018 года.

Источник - tass.ru
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