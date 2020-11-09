Пашиняна, похоже, свергли, спикера парламента Армении Мирзояна отбуцкали протестующие, захватившие здания правительства и парламента

09:05 10.11.2020

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян госпитализирован после избиения протестующими в Ереване. В ночь на вторник после сообщений о подписании соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе в столице Армении начались протесты, демонстранты захватили здания правительства и парламента.



"Арарат Мирзоян госпитализирован. Имеет травмы. К счастью, угрозы жизни нет",- сообщил руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян (цитата по "Интерфаксу"). По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, господина Мирзояна оперируют, его жизни ничего не угрожает.



9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Россия направит в регион 1960 миротворцев, первые шесть российских самолетов вылетели в Карабах сегодня утром. Президент Армении сообщил, что узнал о соглашении из СМИ.