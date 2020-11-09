 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 10.11.2020
12:46  Гестапо толерантности. Как людей превращают в удобную для манипулирования невежественную толпу, - С.Князев
12:33  Есть ли раскол в Казвласти? Ак Орда, Библиотека и "Нур Отан" в контексте нынешней электоральной кампании, - Д.Ашимбаев
11:54  Выборы в США – это апокалипсис демократии, - Вл.Овчинский
11:52  Кошмар Байдена: русские пушки и китайское масло…, - К.Душенов
10:56  На штыках в Белый Дом. Президентские выборы в США пробили днище демократии, - Юрий Нерсесов
10:29  Меркель вовлечена в аферу с пропавшими миллиардами. Бундестаг ищет виновных в банкротстве Wirecard, - "НГ"
10:10  Неоценимый Джо. Вся Азия от Индии до Японии делает ставку на избранного президента США, - С.Строкань

09:05  Пашиняна, похоже, свергли, спикера парламента Армении Мирзояна отбуцкали протестующие, захватившие здания правительства и парламента
07:42  Президенту Перу Вискарра объявлен импичмент
07:15  Додон проиграет, даже выиграв президентские выборы Молдовы, - С.Гамова
01:55  Заявление о конце войны в Карабахе. Пашинян договорился с Алиевым и Путиным
01:34  Виды на нового Казпремьера, - Д.Ашимбаев
00:49  14-я пятилетка. Китай меняет экономическую модель, - В.Пироженко
00:47  Распад Югославии и исламизация Балкан, - В.Гулевич
00:41  США вырастили глобального монстра политической цензуры, - А.Филиппов
00:30  Все им параллельно и перпендикулярно. Трамп и Байден правят, не замечая друг друга, - "Къ"
00:08  Арбалетчиком, убившим московского "колбасного короля", оказался экс-казахстанец Мавриди
00:02  Трамп может напоследок отыграться на Пекине. Обвинив его в геноциде, - В.Скосырев
Понедельник, 09.11.2020
23:01  АрмАрмия оставила Шушу, а отступать некуда...
20:39  Азербайджан сбил российский Ми-24 над территорией Армении
20:31  Энергетическое измерение войны в Нагорном Карабахе, - О.Никифоров
19:08  Один звук - одна буква. В Казахстане Токаеву презентовали новый вариант казахской "латиницы"
16:19  Садыр Жапаров признал Джо Байдена президентом США
16:18  Brent подорожала более чем на 9% на новостях о вакцине
16:11  Шушу удерживают армяне, - свидетельствуют росвоенкоры
16:01  Г.Илеуова: Казахстанский Центр теряет управление регионами
15:57  Альянс молочного чая: новый формат протестного движения в Азии, - Л.Савин
15:55  США по итогам выборов: расколотая страна и разделенная Церковь, - С.Стремидловский
15:53  БРИКС задохнулся от коронавируса, - А.Иванов
15:52  Финансовые пирамиды обманули казахстанцев на 21 млрд тенге
15:47  Казахстанка Аиша Каипова стала вице-чемпионкой мира по бодибилдингу
15:46  На какое государство работают государственные СМИ в России?
15:42  Кто и зачем громит Центральное Алматинское кладбище? - "Э-К"
15:41  Чего ждать от Байдена, который не любит Путина? - А.Сивцова
15:37  В честь В.Жириновского "переименовали" мусорный бак в Алма-Ате
15:03  Скончалась экс-секретарь президиума Верховного Совета КазССР Бижамал Рамазанова
14:43  Наследником японского престола объявлен брат императора - усач, битломан и орнитолог Фумихито
14:02  Совет директоров "Казтрангаза" возглавил многоопытный Адильбек Джаксыбеков, правление - К.Шарипбаев (сожитель Дариги Нурсултановны)
14:01  На "строгий карантин" закрывают и Западно-Казахстанскую область
13:21  Держава и красота. Китай сумел использовать очередной мировой кризис себе во благо, - Д.Косырев
12:04  На Камчатке два медведя проникли на атомную подводную лодку. Бахнем! Обязательно бахнем!
11:01  Кыргызстан ожидает замедление экономической активности и рост безработицы, - "ВБ"
10:27  Путин переформатировал Росправительство. Минэнерго стал мутно известный в ЦА экс-глава "РусГидро" Шульгинов
09:11  Пахнет жареным. Трамп специально спровоцировал демократов на фальсификации,- Михаил Хазин
09:06  Казахстанская вакцина от коронавируса получила название - NARUVAX C-19
08:52  В Узбекистане могут ввести изучение китайского языка с детского сада, - министр Шин
07:01  Госпереворот в США: деменционный демократ Байден объявил себя избранным президентом, - А.Иванов
01:14  Армения категорически опровергает падение Шуши. Бои продолжаются
00:50  Почему Сталин отдал Восточный Туркестан Китаю?
00:17  Соединенные Штаты берут под крыло уйгурских боевиков. Госдепартамент разыгрывает исламскую карту против Китая, - В.Скосырев
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Пашиняна, похоже, свергли, спикера парламента Армении Мирзояна отбуцкали протестующие, захватившие здания правительства и парламента
09:05 10.11.2020

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян госпитализирован после избиения протестующими в Ереване. В ночь на вторник после сообщений о подписании соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе в столице Армении начались протесты, демонстранты захватили здания правительства и парламента.

"Арарат Мирзоян госпитализирован. Имеет травмы. К счастью, угрозы жизни нет",- сообщил руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян (цитата по "Интерфаксу"). По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, господина Мирзояна оперируют, его жизни ничего не угрожает.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Россия направит в регион 1960 миротворцев, первые шесть российских самолетов вылетели в Карабах сегодня утром. Президент Армении сообщил, что узнал о соглашении из СМИ.

Источник - kommersant.ru
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