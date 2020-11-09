Неоценимый Джо. Вся Азия от Индии до Японии делает ставку на избранного президента США, - С.Строкань

10:10 10.11.2020 Газета "Коммерсантъ" №205 от 10.11.2020, стр. 6

Победа демократического кандидата Джо Байдена на выборах президента США вызвала резкий всплеск энтузиазма в Индо-Тихоокеанском регионе. В своих поздравлениях избранному президенту США лидеры ведущих азиатских держав, имеющих союзные или партнерские отношения с США, заявляют о решимости укрепить альянс с Вашингтоном, подвергшийся в период правления Дональда Трампа серьезным испытаниям. Главную интригу составляет вопрос о том, как далеко будет готова зайти новая демократическая администрация в Белом доме в противостоянии с Китаем и должны ли будут американские союзники, стремящиеся к прагматичным отношениям с КНР, следовать американской политике "сдерживания" Пекина.



В гонке за право первым поздравить демократического кандидата на пост президента США Джо Байдена с победой на выборах 3 ноября, развернувшейся в Индо-Тихоокеанском регионе, традиционных союзников США опередил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его поздравление, направленное в Вашингтон вскоре после того, как Джо Байден преодолел отметку в 270 выборщиков и стал недосягаемым для Дональда Трампа, опередило послания из Токио и Сеула и при этом стало самым развернутым и эмоционально окрашенным.



"Поздравления Джозефу Байдену с яркой победой! В качестве вице-президента ваш вклад в укрепление отношений между Индией и США был решающим и бесценным. Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать, чтобы поднять отношения между Индией и США на более высокий уровень",- написал в Twitter Нарендра Моди.



В своем послании он также счел необходимым напомнить об индийском происхождении будущего вице-президента Камалы Харрис, выразив надежду, что это послужит дополнительным стимулом к сближению США и Индии после предстоящей в январе будущего года смены власти в Вашингтоне.

"От всей души поздравляю Камалу Харрис! Ваш успех является новаторским и предметом огромной гордости не только для ваших читти (родные, близкие.- "Ъ"), но и для всех американцев индийского происхождения. Я уверен, что энергичные отношения между Индией и США станут еще крепче при вашей поддержке и руководстве",- отметил Нарендра Моди, упомянув слово "читти", которое в тамильском языке используется для выражения нежности. По сообщениям из южноиндийского штата Тамилнад, в ночь на воскресенье в деревне Туласендрапурам, откуда происходят предки Камалы Харрис, даже прошла религиозная церемония в честь ее победы на выборах, а утром местные жители и старейшины посетили индуистский храм, молясь и скандируя "Поздравляем Камалу Харрис" и "Приветствуем Америку".



В то время как в Индии рассчитывают разыграть "тамильскую карту" происхождения будущего второго лица в администрации США, во враждебном Индии соседнем Пакистане не теряют надежды на перезагрузку отношений с Вашингтоном, достигших исторически низшей точки при Дональде Трампе.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. С нетерпением ждем глобального саммита по демократии и совместной работы с избранным президентом Байденом, чтобы положить конец незаконным налоговым махинациям и сокрытию национального богатства коррумпированными лидерами. Мы также продолжим работать с США во имя мира в Афганистане и в регионе",- написал в Twitter премьер-министр Пакистана Имран Хан. Напомним, что в период правления Дональда Трампа Вашингтон предъявил длинный список претензий Исламабаду, включая финансирование терроризма, разворовывание многомиллиардной американской помощи и тайную поддержку талибов, борющихся с официальной афганской властью в Кабуле.



Как Дональд Трамп и Джо Байден правят, не замечая друг друга

Надежды на новый старт в отношениях с США возлагают и ключевые американские союзники на Дальнем Востоке - Южная Корея и Япония.



"Власти Южной Кореи намерены приступить к всестороннему диалогу с Байденом, чтобы исключить возможность возникновения вакуума в военно-политическом союзе двух стран и продвижении мирного процесса на Корейском полуострове",- заявил в понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который в воскресенье поздравил Джо Байдена в Twitter.



Напомним, что четыре года правления Дональда Трампа стали нелегким испытанием для отношений Сеула и Вашингтона, учитывая требования американского президента многократно повысить южнокорейские выплаты за пребывание в стране контингента США, а также упорное нежелание действующего президента США позволить Сеулу играть самостоятельную роль в мирных переговорах с Северной Кореей.



Еще одним раздражителем стало стремление Вашингтона добиться сворачивания отношений Южной Кореи с Китаем, в то время как президент страны Мун Чжэ Ин всячески пытался уйти от конфронтации и выстроить прагматичные отношения с Пекином.

Отношения двух стран испортились еще больше в связи с появившимися в СМИ утечками, согласно которым Дональд Трамп нелестно высказывался о Южной Корее, заявляя о том, что она и Китай "рвут Америку на части".



"Желаю, чтобы новое руководство США из экономического и военного союзника Южной Кореи стало еще и союзником в мирном процессе. Я надеюсь, что Джо Байден в скором времени посетит Южную Корею и проведет переговоры с президентом РК Мун Чжэ Ином",- заявил представитель правящей Объединенной демократической партии Южной Кореи Хо Ен.



Как изменится политика США на Ближнем Востоке после прихода в Белый дом Джо Байдена

Учитывая устойчивую репутацию Дональда Трампа как американского президента, который "не любит Южную Корею", победа Джо Байдена была с воодушевлением встречена не только партией власти в Сеуле, но и ведущими оппозиционными силами страны. "Я уверена, что избрание Джо Байдена станет поводом для дальнейшего укрепления и развития американо-южнокорейского альянса. Жители США выбрали изменения. Теперь в Южной Корее также усилятся голоса, требующие изменений",- заявила представитель оппозиционной партии "Гражданская сила" Ким Ын Хе.



О решимости работать над укреплением альянса с Вашингтоном после предстоящей смены власти в Белом доме заявил в понедельник премьер-министр Японии Есихидэ Суга, который до этого успел поздравить избранного президента США в Twitter.

Главной целью премьер Суга назвал "обеспечение мира в Индо-Тихоокеанском регионе". Еще одно примечательное заявление японский премьер сделал в конце прошлой недели, выступая в парламентском комитете по бюджету. Говоря о будущих отношениях с США, глава японского правительства выразил надежду на окончание конфронтации между Вашингтоном и Пекином. "С учетом результатов президентских выборов в США установление стабильных двусторонних отношений США и Китая служит не только национальным интересам Японии, но важно с точки зрения мира и стабильности мирового сообщества",- заявил премьер Суга.



В этой ситуации главную интригу составляет вопрос о том, как далеко будет готова зайти новая демократическая администрация в Белом доме в противостоянии с Китаем и должны ли будут американские союзники в Индо-Тихоокеанском регионе, стремящиеся к прагматичным отношениям с КНР, оставаться американским "поясом сдерживания" Пекина.



В то время как высшее китайское руководство не спешит делать громкие заявления, поздравляя Джо Байдена с победой, китайские эксперты и СМИ уже активно обсуждают то, сохранится ли прежний уровень американо-китайской конфронтации после смены администрации в Белом доме.

"Ряд китайских экспертов считают, что исход выборов в США даст некоторую передышку для напряженных китайско-американских отношений. Ожидается, что приход к власти Джо Байдена обеспечит возможность для новых прорывов в возобновлении контактов на высоком уровне, а также для восстановления взаимного стратегического доверия между двумя крупнейшими странами",- отмечает англоязычная китайская газета Global Times. "Можно ожидать, что работа застопорившихся механизмов коммуникации и диалог возобновятся. Однако потребуется время, чтобы восстановить стратегическое доверие",- считает заместитель директора Центра изучения США университета Фудань Синь Цян.



Что ждать России от внешнеполитической команды будущего президента США

"В Китае известие о победе на президентских выборах Джо Байдена было воспринято со сдержанным оптимизмом. Мимо внимания китайского руководства и интеллектуальной элиты не прошли те положения предвыборной платформы Демократической партии США, где говорилось о будущей китайской стратегии демократической администрации: "Демократы будут следовать этой стратегии, не прибегая к саморазрушительным односторонним тарифным войнам и не попадая в ловушку новой холодной войны. Эти ошибки послужили бы лишь преувеличению веса Китая, чрезмерной милитаризации политики и нанесли бы ущерб американским рабочим"",- пояснил "Ъ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.



"Впрочем, в том же документе, а также в публичных заявлениях самого Джо Байдена и видных представителей Демократической партии было немало сказано о недопустимости действий КНР в Южно-Китайском море, которые препятствуют свободе судоходства. Кроме того, остаются такие раздражители, как вопрос о нарушении прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также новые антикитайские санкции в соответствии с Актом о демократии и правах человека в Гонконге и Актом о политике в области прав человека в отношении уйгуров. Но, видимо, Пекин будет готов со всем этим смириться на условиях восстановления нормальных американо-китайских торгово-экономических связей и нормального двустороннего политического диалога - всего того, чего Китай был лишен при Дональде Трампе",- резюмирует эксперт.



Сергей Строкань Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604992200

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание МВК по COVID-19

- Сенаторы работают над поправками в Налоговый кодекс

- Виды на премьера

- Есть ли раскол во власти?

- Г. Илеуова: Казахстанский Центр теряет управление регионами

- Кадровые перестановки

- О текущем счете платежного баланса

- Коммунисты, шаг вперед!

- Самопровозглашенный президент США

