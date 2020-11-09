Меркель вовлечена в аферу с пропавшими миллиардами. Бундестаг ищет виновных в банкротстве Wirecard, - "НГ"

10:29 10.11.2020 Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



Ангеле Меркель предстоит далеко не самый приятный визит в Бундестаг 19 ноября.

19 ноября перед подкомитетом Бундестага по расследованию крупнейшей финансовой аферы в истории ФРГ должна предстать федеральный канцлер Ангела Меркель. Предполагается, что она лоббировала сделки обанкротившейся компании Wirecard AG, руководители которой арестованы. Более того, выяснилось, что член правления компании Ян Марсалек является агентом австрийских спецслужб.



По состоянию на 2017 год компания была зарегистрирована на Франкфуртской фондовой бирже и входила в фондовый индекс DAX. Компания Wirecard AG, которая предлагала электронные услуги платежных транзакций, выдачу и обслуживание физических и виртуальных карт, оказалась в центре международного финансового скандала. Обвинения в злоупотреблениях в бухгалтерском учете преследовали ее с первых дней регистрации, достигнув пика в 2019 году после того, как Financial Times опубликовала серию расследований.



В апреле 2020 года аудитор обнаружил сомнительные методы бухгалтерского учета. По данным аудиторской фирмы Ernst & Young, доверенное лицо Wirecard попыталось "обмануть аудитора", в результате чего оказалось невозможным опубликовать результаты по акциям за прошлый год.



В июне выяснилось, что 1,9 млрд евро "пропали без вести". В результате стоимость акций Wirecard упала более чем на 72%, а ее генеральный директор Маркус Браун ушел в отставку. Несколькими днями позже правление заявило, что указанная сумма, вероятно, не существует. Два банка на Филиппинах, которые предположительно держали деньги, сообщили, что у них никогда не было этой суммы. С 19 июня кредитный рейтинг компании по версии Moody’s был несколько раз понижен с первоначального B3 вплоть до полного удаления.



Уголовное расследование началось 22 июня, Браун был арестован. 25 июня Wirecard подала заявление о банкротстве со ссылкой на "чрезмерную задолженность" (см. "НГ" от 14.07.20 и 21.07.20).



Ключевой фигурой скандала является находящийся в бегах член правления компании гражданин Австрии Ян Марсалек. Предполагается, что исчезнувшая сумма находится в его распоряжении, и ему даже приписывалась связь с военной разведкой РФ, как и то, что миллиарды евро уже давно находятся в России. Этот вопрос представляется немаловажным с точки зрения предъявления исков обманутых вкладчиков.



Однако последние данные, опубликованные газетой Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на федеральную прокуратуру Германии, свидетельствуют, что Марсалек являлся агентом австрийских спецслужб, а именно Ведомства по охране Конституции и борьбы с терроризмом (BVT). Предполагается, что он мог проводить на территории Германии по поручению этой службы деятельность, направленную против ФРГ. Хотя немецкая прокуратура пока не нашла подтверждения этим подозрениям.



Как бы то ни было, газета не исключает, что это обстоятельство может явиться причиной возможного дипломатического скандала между Берлином и Веной. Дело в том, что МВД Австрии, которому подчиняются австрийские спецслужбы, упорно игнорирует все запросы немецкой прокуратуры. С точки зрения Sueddeutsche Zeitung, скандальным является уже сам факт, что агент иностранных спецслужб занимал один из руководящих постов в компании, которая входила в 30 ведущих фирм, котирующихся на немецкой бирже. Как считает депутат фракции Левой партии в Бундестаге Де Мази, Меркель должна была немедленно позвонить австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и поинтересоваться, какие цели преследует Вена в отношении Берлина.



Предполагается, что сама Меркель могла быть вовлечена в аферу в связи с предполагаемым переходом под контроль Wirecard китайской платежной системы. Во время поездки в Пекин в прошлом году канцлер должна была сыграть в этом плане роль лоббиста. За поглощение китайской платежной системы отвечал в Wirecard член правления по финансам Буркхард Лей, который был в свое время арестован в Мюнхене. И сейчас по решению мюнхенской прокуратуры Лей должен быть освобожден. Правда, окончательное решение по этому поводу должен принять суд. Прокуратура объясняет свою инициативу тем, что Лей якобы не участвовал в похищении денег, в чем обвиняют Марсалека. Действия прокуратуры вызвали оживленные комментарии в прессе. Но что на самом деле за этим стоит и как это связано с лоббистской деятельностью канцлера, пока остается неизвестным.

9.11.20 Источник - ng.ru

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