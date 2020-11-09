 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.11.2020
12:46  Гестапо толерантности. Как людей превращают в удобную для манипулирования невежественную толпу, - С.Князев
12:33  Есть ли раскол в Казвласти? Ак Орда, Библиотека и "Нур Отан" в контексте нынешней электоральной кампании, - Д.Ашимбаев
11:54  Выборы в США – это апокалипсис демократии, - Вл.Овчинский
11:52  Кошмар Байдена: русские пушки и китайское масло…, - К.Душенов
10:56  На штыках в Белый Дом. Президентские выборы в США пробили днище демократии, - Юрий Нерсесов
10:29  Меркель вовлечена в аферу с пропавшими миллиардами. Бундестаг ищет виновных в банкротстве Wirecard, - "НГ"
10:10  Неоценимый Джо. Вся Азия от Индии до Японии делает ставку на избранного президента США, - С.Строкань

09:05  Пашиняна, похоже, свергли, спикера парламента Армении Мирзояна отбуцкали протестующие, захватившие здания правительства и парламента
07:42  Президенту Перу Вискарра объявлен импичмент
07:15  Додон проиграет, даже выиграв президентские выборы Молдовы, - С.Гамова
01:55  Заявление о конце войны в Карабахе. Пашинян договорился с Алиевым и Путиным
01:34  Виды на нового Казпремьера, - Д.Ашимбаев
00:49  14-я пятилетка. Китай меняет экономическую модель, - В.Пироженко
00:47  Распад Югославии и исламизация Балкан, - В.Гулевич
00:41  США вырастили глобального монстра политической цензуры, - А.Филиппов
00:30  Все им параллельно и перпендикулярно. Трамп и Байден правят, не замечая друг друга, - "Къ"
00:08  Арбалетчиком, убившим московского "колбасного короля", оказался экс-казахстанец Мавриди
00:02  Трамп может напоследок отыграться на Пекине. Обвинив его в геноциде, - В.Скосырев
Понедельник, 09.11.2020
23:01  АрмАрмия оставила Шушу, а отступать некуда...
20:39  Азербайджан сбил российский Ми-24 над территорией Армении
20:31  Энергетическое измерение войны в Нагорном Карабахе, - О.Никифоров
19:08  Один звук - одна буква. В Казахстане Токаеву презентовали новый вариант казахской "латиницы"
16:19  Садыр Жапаров признал Джо Байдена президентом США
16:18  Brent подорожала более чем на 9% на новостях о вакцине
16:11  Шушу удерживают армяне, - свидетельствуют росвоенкоры
16:01  Г.Илеуова: Казахстанский Центр теряет управление регионами
15:57  Альянс молочного чая: новый формат протестного движения в Азии, - Л.Савин
15:55  США по итогам выборов: расколотая страна и разделенная Церковь, - С.Стремидловский
15:53  БРИКС задохнулся от коронавируса, - А.Иванов
15:52  Финансовые пирамиды обманули казахстанцев на 21 млрд тенге
15:47  Казахстанка Аиша Каипова стала вице-чемпионкой мира по бодибилдингу
15:46  На какое государство работают государственные СМИ в России?
15:42  Кто и зачем громит Центральное Алматинское кладбище? - "Э-К"
15:41  Чего ждать от Байдена, который не любит Путина? - А.Сивцова
15:37  В честь В.Жириновского "переименовали" мусорный бак в Алма-Ате
15:03  Скончалась экс-секретарь президиума Верховного Совета КазССР Бижамал Рамазанова
14:43  Наследником японского престола объявлен брат императора - усач, битломан и орнитолог Фумихито
14:02  Совет директоров "Казтрангаза" возглавил многоопытный Адильбек Джаксыбеков, правление - К.Шарипбаев (сожитель Дариги Нурсултановны)
14:01  На "строгий карантин" закрывают и Западно-Казахстанскую область
13:21  Держава и красота. Китай сумел использовать очередной мировой кризис себе во благо, - Д.Косырев
12:04  На Камчатке два медведя проникли на атомную подводную лодку. Бахнем! Обязательно бахнем!
11:01  Кыргызстан ожидает замедление экономической активности и рост безработицы, - "ВБ"
10:27  Путин переформатировал Росправительство. Минэнерго стал мутно известный в ЦА экс-глава "РусГидро" Шульгинов
09:11  Пахнет жареным. Трамп специально спровоцировал демократов на фальсификации,- Михаил Хазин
09:06  Казахстанская вакцина от коронавируса получила название - NARUVAX C-19
08:52  В Узбекистане могут ввести изучение китайского языка с детского сада, - министр Шин
07:01  Госпереворот в США: деменционный демократ Байден объявил себя избранным президентом, - А.Иванов
01:14  Армения категорически опровергает падение Шуши. Бои продолжаются
00:50  Почему Сталин отдал Восточный Туркестан Китаю?
00:17  Соединенные Штаты берут под крыло уйгурских боевиков. Госдепартамент разыгрывает исламскую карту против Китая, - В.Скосырев
00:05  Единственная Ордынская берестяная грамота. О чем она?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Меркель вовлечена в аферу с пропавшими миллиардами. Бундестаг ищет виновных в банкротстве Wirecard, - "НГ"
10:29 10.11.2020

Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

Ангеле Меркель предстоит далеко не самый приятный визит в Бундестаг 19 ноября.
19 ноября перед подкомитетом Бундестага по расследованию крупнейшей финансовой аферы в истории ФРГ должна предстать федеральный канцлер Ангела Меркель. Предполагается, что она лоббировала сделки обанкротившейся компании Wirecard AG, руководители которой арестованы. Более того, выяснилось, что член правления компании Ян Марсалек является агентом австрийских спецслужб.

По состоянию на 2017 год компания была зарегистрирована на Франкфуртской фондовой бирже и входила в фондовый индекс DAX. Компания Wirecard AG, которая предлагала электронные услуги платежных транзакций, выдачу и обслуживание физических и виртуальных карт, оказалась в центре международного финансового скандала. Обвинения в злоупотреблениях в бухгалтерском учете преследовали ее с первых дней регистрации, достигнув пика в 2019 году после того, как Financial Times опубликовала серию расследований.

В апреле 2020 года аудитор обнаружил сомнительные методы бухгалтерского учета. По данным аудиторской фирмы Ernst & Young, доверенное лицо Wirecard попыталось "обмануть аудитора", в результате чего оказалось невозможным опубликовать результаты по акциям за прошлый год.

В июне выяснилось, что 1,9 млрд евро "пропали без вести". В результате стоимость акций Wirecard упала более чем на 72%, а ее генеральный директор Маркус Браун ушел в отставку. Несколькими днями позже правление заявило, что указанная сумма, вероятно, не существует. Два банка на Филиппинах, которые предположительно держали деньги, сообщили, что у них никогда не было этой суммы. С 19 июня кредитный рейтинг компании по версии Moody’s был несколько раз понижен с первоначального B3 вплоть до полного удаления.

Уголовное расследование началось 22 июня, Браун был арестован. 25 июня Wirecard подала заявление о банкротстве со ссылкой на "чрезмерную задолженность" (см. "НГ" от 14.07.20 и 21.07.20).

Ключевой фигурой скандала является находящийся в бегах член правления компании гражданин Австрии Ян Марсалек. Предполагается, что исчезнувшая сумма находится в его распоряжении, и ему даже приписывалась связь с военной разведкой РФ, как и то, что миллиарды евро уже давно находятся в России. Этот вопрос представляется немаловажным с точки зрения предъявления исков обманутых вкладчиков.

Однако последние данные, опубликованные газетой Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на федеральную прокуратуру Германии, свидетельствуют, что Марсалек являлся агентом австрийских спецслужб, а именно Ведомства по охране Конституции и борьбы с терроризмом (BVT). Предполагается, что он мог проводить на территории Германии по поручению этой службы деятельность, направленную против ФРГ. Хотя немецкая прокуратура пока не нашла подтверждения этим подозрениям.

Как бы то ни было, газета не исключает, что это обстоятельство может явиться причиной возможного дипломатического скандала между Берлином и Веной. Дело в том, что МВД Австрии, которому подчиняются австрийские спецслужбы, упорно игнорирует все запросы немецкой прокуратуры. С точки зрения Sueddeutsche Zeitung, скандальным является уже сам факт, что агент иностранных спецслужб занимал один из руководящих постов в компании, которая входила в 30 ведущих фирм, котирующихся на немецкой бирже. Как считает депутат фракции Левой партии в Бундестаге Де Мази, Меркель должна была немедленно позвонить австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и поинтересоваться, какие цели преследует Вена в отношении Берлина.

Предполагается, что сама Меркель могла быть вовлечена в аферу в связи с предполагаемым переходом под контроль Wirecard китайской платежной системы. Во время поездки в Пекин в прошлом году канцлер должна была сыграть в этом плане роль лоббиста. За поглощение китайской платежной системы отвечал в Wirecard член правления по финансам Буркхард Лей, который был в свое время арестован в Мюнхене. И сейчас по решению мюнхенской прокуратуры Лей должен быть освобожден. Правда, окончательное решение по этому поводу должен принять суд. Прокуратура объясняет свою инициативу тем, что Лей якобы не участвовал в похищении денег, в чем обвиняют Марсалека. Действия прокуратуры вызвали оживленные комментарии в прессе. Но что на самом деле за этим стоит и как это связано с лоббистской деятельностью канцлера, пока остается неизвестным.
9.11.20

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604993340
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание МВК по COVID-19
- Сенаторы работают над поправками в Налоговый кодекс
- Виды на премьера
- Есть ли раскол во власти?
- Г. Илеуова: Казахстанский Центр теряет управление регионами
- Кадровые перестановки
- О текущем счете платежного баланса
- Коммунисты, шаг вперед!
- Самопровозглашенный президент США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  