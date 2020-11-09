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На штыках в Белый Дом. Президентские выборы в США пробили днище демократии, - Юрий Нерсесов
10:56 10.11.2020

Первым лицом Соединенных Штатов неоднократно становился кандидат, набравший меньше голосов, чем соперник. Иногда с помощью армии

Президент США от Республиканской партии Дональд Трамп обвиняет команду своего соперника Джозефа Байдена в массовом вбросе бюллетеней и считает, что судьбу выборов должен решить Верховный Суд. Теоретически может сработать. У республиканцев там 6 мест против 3 у выдвиженцев президентов от Демократической партии, а реши судьи назначить новые выборы, отменить их вердикт будет почти невозможно. Для этого требуется решение не только Конгресса США, но и законодательных органов ¾ штатов. Обеспечить такое большинство демократы заведомо не могут, однако далеко не факт, что Верховный Суд рискнет отменить выборы. В рядах республиканцев у Трампа тоже хватает противников, а среди финансово-промышленной элиты тем более.

Помимо прочего, избирательный скандал может изрядно поднять тиражи писательницы из Техаса Катарины Макги. В ее альтернативной реальности ничего подобного невозможно, потому что страной мудро и справедливо правит монарх из династии Вашингтонов. На заре создания США такой вариант действительно имел сторонников и первый президент страны Джордж Вашингтон, пошутил, что Бог не дал ему детей, чтоб не подвергать соблазну надеть корону.

Становлению политических династий это не помешало. За два с лишним столетия в Белом Доме правили отец (1797−1801 гг.) и сын (1824 -1829) Адамсы, отец (1989−1993) и сын (2001−2009) Буши, дед (умер через месяц после избрания в 1811 году) и внук (1889−93) Гаррисоны. Избранный в 1849-ом и скончавшийся в следующем году от тифа Захария Тейлор приходится внучатым племянником благополучно правившему в 1809-1817 гг. Джеймсу Мэдисону. Теодор (1901−1909) и Франклин (1932−1945) Рузвельты, тоже родственники, хотя и отдаленные, зато двойные. Теодор не только шестиюродный дедушка Франклина, но и родной дядя его жены.

Парадоксально, но факт: окончательному превращению избрания президента в междусобойчик узкого круга политических семейств иногда препятствует отсутствие прямых выборов главы государства. Жена правившего в 1993-2001 гг. Билла Клинтона получила почти на 2,9 млн голосов больше, чем Трамп, но судьбу президента решают выборщики от штатов. А они везде, кроме Мэна и Небраски, голосуют не пропорционально мнению избирателей, а за кандидата набравшего больше. Теоретически могут как угодно - самое суровое наказание в таких случаях небольшой штраф, да и то, лишь в 30 штатах из 51. Все же, как правило, традиция соблюдается и потому, получив в Калифорнии 65,1% голосов, Байден заручился поддержкой всех 55 выборщиков, а не 36.

Отсекая проигравшее меньшинство в 49 штатах, американская избирательная система дает преимущества наименее населенным из них. США изначально формировались как федерация, и предполагалось, что таким образом более слабые регионы смогут эффективнее отстаивать свою автономию. В результате голосов жителей этих штатов, часто в несколько раз весомее, чем крупных. Население Вайоминга 579 тысяч и он имеет 3 выборщиков, по 193 тысяч человек на каждого. Тогда как в Калифорнии проживает 39,5 млн или по 718 тысяч на выборщика - в четыре с лишним раза больше.

Именно голоса малонаселенных регионов с непропорционально большим представительством и помогли Трампу победить Клинтон в 2016 году. И не ему одному. Ранее официальными президентами от меньшинства становились в 2000 году Джордж Буш-младший, в 1888 году Бенджамин Гаррисон-младший и в 1876 году Раттерфорд Хейз.

Строго говоря, республиканец Хейз не мог рассчитывать и на нужное количество выборщиков. Зато его предшественник, победоносный командующий армией США в гражданскую войну 1861−1865 гг. Улисс Грант, не собирался допускать в Белый Дом демократа Сэмюэла Тилдена. Хотя тот выиграл вчистую, и соперник даже признал поражение, Грант решил иначе. Он организовал пересчет голосов, отправив войска в "неправильно" проголосовавшие Луизиану, Орегон, Флориду и Южную Каролину. Огнестрельные аргументы наблюдателей в синих мундирах оказались чрезвычайно весомыми, и у Хейза оказалось 185 выборщиков против 184 у оппонента. Проигравшим войну и поддержавшим Тилдена южным штатам компенсировали ущерб. Им разрешили ввести законы, которые под предлогами неграмотности, и отсутствия постоянного места жительства, отстраняли от выборов большинство освобожденных от рабства негров.

Демократия пробила днище и не в первый раз. На выборах 1824 года победитель индейцев, испанцев и британцев, генерал Эндрю Джексон получил 41,3% избирателей и 99 выборщиков из 261. Его главный конкурент - Джон Адамс-младший, всего 30,9% и 84 - меньше трети избирателей и выборщиков. Но поскольку абсолютного большинства не оказалось не у кого, вопрос решил Конгресс, избравший Адамса. Конгрессмены серьезно рисковали. Ранее кандидат в президенты Аарон Берр так обиделся на подобное голосование, что застрелил подложившего ему свинью экс-министра финансов Александра Гамильтона. К счастью для Джексона, нервы у него оказались покрепче. Суровый вояка стиснул зубы, дождался следующих выборов, победил и оторвался на индейцах, выселив их с цветущего юга на Дикий Запад.

Неудивительно, что схватка за голоса в проблемных штатах, где ни у республиканцев, ни у демократов нет явного большинства, идет жестокая. На выборах 1960 года один из участков техасского округа Энджелина дал кандидату от демократов Джону Кеннеди 187 голосов при 86 зарегистрированных избирателях, а в округе Фэннин у него обнаружилось 1243 ранее не зарегистрированных сторонника. Упорные слухи с вбросами от итальянской мафии, имевшей с католической семьей кандидата общий бизнес, проверять не стали. Зато Кеннеди, набравшего всего на 0,17% больше чем конкурент, застрелили, а заказчик неизвестен до сих пор.

Обычно проблемных кандидатов ликвидируют до избрания. Требовавший резко увеличить налоги с крупного капитала, популярный сенатор Хьюи Лонг, имел хорошие шансы стать на выборах 1936 года вторым, а на следующих - первым, но не повезло. Его застрелили 10 мая 1935 года, убийцу прикончила охрана, и концы надежно ушли в воду. Через несколько месяцев прогрессивный писатель Синклер Льюис выпустил роман "У нас это невозможно" с разоблачением планов покойного установить кровавую фашистскую диктатуру. Затем на основе романа поставили пьесу, которую в ходе предвыборной кампании ставили по всей стране. Продюсером стало организованное Рузвельтом-младшим Управление общественных работ. Контролируемые им безработные вместе с пайкой получили нужную идеологическую инъекцию и проголосовали как надо.

Думаю ни 74-летний Трамп, ни 78-летный Байден друг друга мочить не станут и танки на избирательные участки не пошлют. Зато от их более молодых и энергичных преемников в перспективе можно ждать много интересного. История американских выборов куда экстравагантней и романтичней чем кажется на первый взгляд.

Источник - svpressa.ru
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