Кошмар Байдена: русские пушки и китайское масло…, - К.Душенов

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Константин Душенов

10.11.2020



На нового президента США, кто бы им не стал, вскоре обрушится огромный вал военно-политических, военно-технических и военно-стратегических проблем. Все военные эксперты согласны в том, что одной из главных таких проблем для слабеющего Вашингтона станет крепнущий день ото дня союз Москвы и Пекина. В этом году высшие руководители наших стран впервые, уже не стесняясь, заговорили о такой возможности.



Так, в конце октября 2020 г. президент Путин публично заявил, что Россия, в случае необходимости, готова к созданию военного альянса с Китаем. Отвечая на вопрос о русско-китайском сотрудничестве, заданный ему на Валдайском форуме политологов, президент России, в частности, сказал: "Мы всегда исходили из того, что наши отношения с Китаем достигли такой высокой степени взаимодействия и доверия, что мы в этом не нуждаемся. Но теоретически вполне можно себе такое представить. Мы регулярно проводим совместные военные мероприятия, военные учения и на море, и на земле. Мы обмениваемся лучшими практиками в сфере военного строительства. Мы достигли высокого уровня взаимодействия в сфере военно‑технического сотрудничества. Главное, что речь не только об обмене продукцией или купле‑продаже военной продукции, а об обмене технологиями. Наше сотрудничество с Китаем, без всяких сомнений, повышает обороноспособность Китайской народной армии. И Россия заинтересована в этом так же, как и Китай. А как все будет развиваться дальше – жизнь покажет".



Итак, военный союз Пекина и Москвы, в принципе, возможен. Возникает вопрос: случае создания такого союза – каков будет вклад в него каждого союзника? Что именно внесет в общую оборонную копилку Россия, а что – Китай? Короче всего баланс наших интересов в этой области можно описать формулой "русские военные технологии и сырье в обмен на китайские рынки, финансы и экономическую интеграцию". Впрочем, у Пекина тоже есть некоторые очень важные и чувствительные технологии, крайне интересные для нашего военно-промышленного комплекса.



Большинство военных аналитиков полагает, что наиболее вероятная повестка нашего альянса в области военных технологий – противоракетная оборона и военно-морские силы. Что касается систем ПРО, то в 2019 году, выступая перед экспертами на том же Валдайском форуме, Путин заявил: "Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китая. Потому что сейчас такую систему имеют только две страны: США и Россия".



Что касается военно-морской тематики, то Китай уже пару лет назад вышел на первое место в мире по объемам судостроения, а по числу боевых кораблей китайский военный флот в 2020 году даже превзошел военно-морские силы США. Для Пекина это вопрос принципиальный, т.к. Вашингтон, по сути дела, создал в Тихом и Индийском океанах мощную инфраструктуру морской блокады Китая. Главными опорными точками этой инфраструктуры являются огромные передовые военно-морские базы США, на которых базируются не только авианосцы с кораблями охранения, но и атомные подводные лодки, и стратегические бомбардировщики.



В Тихом океане такая передовая американская база расположена на о. Гуам, в индийском – на о. Диего-Гарсия. Опираясь на мощь этих военных объектов, где помимо самих кораблей и самолетов, расположены оружейные арсеналы и ремонтные заводы, Пентагон сумел развернуть мощную группировку сил у средств под самым носом у Китая, создав у его берегов разветвленную сеть из десятков пунктов базирования и материально-технического обеспечения своего флота на Японских островах и в Южной Корее.



Кроме того, американцы пока сохраняют значительное превосходство над Пекином по суммарному водоизмещению своих кораблей и подводных лодок, по их техническому оснащению, качеству вооружения и количеству военных моряков. А если учесть арсеналы военных союзников США в регионе, - той же Японии, Австралии, Кореи и (самое важное, пожалуй!) все более активно сотрудничающей с Вашингтоном Индии – то их совокупная военно-морская мощь окажется многократно больше китайской.



Уменьшить это преимущество США, и даже вовсе уничтожить его можно, если сложить военно-морской потенциал Пекина и Москвы. Хотя наш Тихоокеанский флот вдвое уступает китайскому и по численности военнослужащих, и по общему числу боевых кораблей, он существенно превосходит его по ударному потенциалу за счет мощных ракетных комплексов и новейшего гиперзвукового оружия.



У США в противостоянии с Китаем и Россией одновременно, просто нет шансов. Для примера достаточно сказать, что совместная группировка российских и китайских подводных лодок на Тихом океане насчитывает до 100 ед. атомных и неатомных субмарин, противопоставить которым Пентагон может не более трех десятков своих подводных атомоходов. Плюс Россия может, в случае необходимости, дополнительно перебросить туда по Северному морскому пути подкрепления с наших военных баз на Кольском полуострове.



В пользу русско-китайского военного союза говорит еще и тот факт, что геополитические интересы Москвы и Пекина практически нигде не пересекаются. Мы стоим, образно говоря, "спина к спине", и оба извлекаем из взаимной поддержки немалую пользу и выгоду.



Так, интересы русской безопасности находятся в Восточной Европе и Черноморско-Средиземноморском регионе, на Кавказе и в Средней Азии. Короче, в районах традиционного доминирования Российской Империи и Советского Союза в XIX-м и XX-м веках. А главное направление китайской экспансии – прибрежная акватория Тихого океана, Юго-Восточная Азия, стратегический Малаккский пролив и далее в долговременной перспективе – северная часть Индийского океана вплоть до африканского побережья. Так что по всему периметру русско-китайского взаимодействия, от Балтики и Черного моря до Тайланда и Индийского океана, у нас нет непреодолимых противоречий, несмотря на возможные расхождения позиций в отношении таких стран как Вьетнам или Индия.



А вот общий враг у нас точно есть. И враг этот – американский гегемонизм, толкающий дряхлеющего и глупеющего Дядю Сэма на опасные авантюры, наподобие попытки разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе новое поколение своих ракет средней дальности. Впрочем, этим – пока даже не существующим – новым американским ракетам точно будет далеко до "приземленных" версий наших "Калибров" и "Цирконов", модернизированных "Искандеров" и неотразимых "Кинжалов".



Мы русские. С нами Бог! Господи, благослови! Источник - zavtra.ru

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