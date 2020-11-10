Соцсети негодуют из-за высказывания чиновника о "безбедной жизни" в Узбекистане

15:26 10.11.2020 Счастливые нищие. пользователи соцсетей негодуют из-за высказывания чиновника о "безбедной жизни" в Узбекистане



Вторник, 10 Ноября 2020



Директор Центра экономических исследований и реформ Узбекистана (ЦЭИиР) Обид Хакимов публично прокомментировал собственное скандальное высказывание, вызвавшее целый шквал негативных публикаций и комментариев в соцсетях и СМИ.



В ходе интервью 4 ноября для узбекского издания "Kun.uz" Хакимов заявил, что "семья из 5 человек, получающих на каждого по 5600 сумов в день ($0,54 - ред.), не считается бедной".



5600 сумов в день - это 168 тысяч сумов в месяц, или 12 долларов. Каким же образом 5600 сумов, которые он упомянул в своей речи, могли превратиться в 3,2 доллара?



По мнению главы ЦЭИиР, данная цифра означает глобальный показатель [уровня] бедности, устанавливаемый Всемирным банком в соответствии с его мандатом (есть еще понятие национальной черты бедности, над разработкой которой в поте лица трудятся специалисты Центра). Согласно паритету платежеспособности, если, дескать, мы покупаем буханку хлеба за 2 доллара в Америке, то в Узбекистане она стоит всего 20 центов (мол, в десять раз дешевле). Данная сумма (то есть, 3,2 доллара = 5.600 сумов; однако при конвертации этой суммы по официальному курсу это были бы 39-40 тысяч сумов) будто бы вышла по результатам расчетов 2020 года (расчеты по паритету платежеспособности Центр якобы ведет вместе с Всемирным банком с 2011 года).



"В 2018 году стоимость 1 доллара США для Узбекистана, исходя из покупательской способности населения, была установлена на уровне 1784 сумов. По расчетам 2020 года, человек, зарабатывающий 3,2 доллара, или 5600 сумов, не будет считаться бедным в Узбекистане. Исходя из этого показателя, уровень бедности в Узбекистане составляет 9-10 процентов", - пояснил Хакимов, игнорируя то обстоятельство, что обменный курс доллара в Узбекистане, несмотря на заверения правительства, удерживается искусственно.



"То, что я сказал вчера, не означает, что это [происходит] в Узбекистане. Эта сумма была озвучена, как крайняя мера бедности. Так было в странах со средним и низким уровнем доходов", - поспешил оправдаться незадачливый руководитель ЦЭИиР.



Слова чиновника возмутили многих узбекистанцев и стали поводом для мемов и насмешек в Сети.



"Интересно, сколько он сам зарабатывает в день, и хватило бы ему этой суммы, и сколько лет надо копить, чтобы купить что-нибудь?";



"Может быть, вместо "национальной черты бедности" надо рассчитывать "потребительскую корзину"?";



"Из-за таких бардак в стране"; "Теперь он будет обвинять всех, что его не так поняли. Гнать надо его поганой метлой. Вот из-за таких "директоров" в стране и проблемы", - посыпались со всех сторон упреки.



Так и получилось: позже на специально созванной пресс-конференции Хакимов обвинил журналистов и блогеров в популизме, отметив, что "большинство представителей этих сфер не досмотрели его интервью до конца". Также глава Центра особо подчеркнул, что "планирует проводить работы по повышению научных знаний блогеров и журналистов".



На что оппоненты тут же забросали его контрдоводами:



"Международно-признанный показатель нищеты в мире составляет 1,90 доллара США в день на одного человека. На наши деньги это где-то около 20 тыс. сумов. Округленно. О каких 5600 [сумов] он говорит? И кто здесь популист? Он хотя бы Википедию прочитал для начала";



"Это убожество и его родителей надо посадить на цепь и кормить этими 5600 сумов в день, за деньги народа должностное лицо может унижать кормящую руку только в Узбекистане. Спасибо Мирзиееву за такие кадры, которых приводит к власти, видимо, порядочных и честных уже никогда больше не будет, увы, одно разочарование!";



"Стыдно, что такие некомпетентные сотрудники возглавляют казенные учреждения, призванные двигать вперед экономическую мысль в стране. (…) Ведь не надо заканчивать вузы, чтобы понимать, что 5600 сумов - это даже не бедность, это меньше, чем паек заключенного в 99% стран мира"…



Один из самых подробных комментариев по этому поводу написал в Фейсбуке исламовед Ислам Капарзо (Ислам Каримбаев):



"Вчера я выявил для себя Человека Года в Узбекистане по моему личному рейтингу. Он так хайпанул, что соцсети взорвались возмущениями и мемами на него.



Итак, "если человек зарабатывает в день более 5 600 сумов, он не нищий", - это заявил директор Центра экономических исследований и реформ Узбекистана.



У меня вчера все встало на свои места, и я понял, почему мы живем вот так.



У нас проводятся в жизнь, а точнее пытаются провести изменения по классическому западному образцу, без учета особенностей и специфики Узбекистана. Поэтому реформы несут порой незаконченный характер и доходят до реализации в искаженной форме.



Напоминаю, это директор, не зам, не сотрудник, а глава Центра экономических исследований и - внимание! - реформ Узбекистана.



Я в очередной раз убедился, что эти люди - из параллельной Вселенной, жаль, что не Марвел, я думаю, от их слов пользы народу было бы больше. Допустим, вы оговорились и имели в виду 5600 сумов в час, что в месяц выходит около 1200000, тогда еще хуже получается статистика. Тогда у нас половина страны нищая, если судить по зарплатам.



У нас в стране кадровый голод. Но не до такой же степени! Вы понимаете, как далеко от жизни народа они живут?



Складывается ощущение, что они не бывают на базарах, в магазинах, не стоят в очередях, чтобы заплатить за отключенный свет и т. д. Как будто им все приносят домой, и все бесплатно (во многих случаях так оно и есть - ред.).



Такое впечатление, что они достигли коммунизма, где для тех, кто не знает, не ходят в обороте деньги, и все бесплатно.



Ваш частный коммунизм - это оттого, как вы говорите, что свыше 168000 сумов (5600 сумов х 30 дней - ред.) не представляют человека нищим, и ваш персональный коммунизм за счет вот таких людей.



Вот вам реальность: это 2 кг мяса, 6 бутылок масла и т. д. Вот если бы вы были в курсе, думаю, такие изречения не выходили бы из вас. (…)



Хорошо, а по каким критериям вы оценивали 6 млн. официально бедных в Узбекистане? (…) Если вы работаете на рейтинг страны, чтобы получать зарубежные кредиты, то хотя бы не озвучивайте это вот так, прилюдно. Вы оскорбляете жизнь, а точнее, существование, а еще точнее, выживание многих людей. Я вас очень прошу, и тех, кто вас, таких "специалистов", назначает.



Выходите в народ, хотя вы сейчас слишком популярным стали за один день. Хорошо, наденьте маску, кепку и очки. Сходите на Куйлюк, Чорсу, посмотрите на зажиточных узбекистанцев, чей заработок свыше 168000 сумов. Этими цифрами вы озвучили результат своей деятельности. За 3 года как можно было не понять и не знать, как живет собственный народ?! (…)".



Отметим, что заискивание и угодливость стали неотъемлемой чертой узбекистанских чиновников любого уровня еще во времена Ислама Каримова. Поэтому таких, как Обид Хакимов, "знатоков" простонародной жизни в стране немало.



Напомним, ровно год назад, интернет-сообщество так же бурно отреагировало на категоричные заявления главы Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбека Иноятова. 10 ноября, в ходе обсуждения прожиточного минимума на ток-шоу "Демократические дебаты", он заявил, что "глава семьи, получающий зарплату в размере 2,5 млн сумов в месяц в Ташкенте, может прокормить семью из 5 человек".



"Я по-прежнему остаюсь при своем мнении, что 2,5 миллионов сумов в месяц достаточно, чтобы покрыть расходы на продукты питания для семьи, состоящей из 5 человек", - упорно настаивал Иноятов и неделю спустя, 18 ноября, в международном пресс-центре ЦИК.



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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