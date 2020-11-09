|Захар Прилепин: Надпись "Россия или смерть" надо вывесить над армянским правительством
15:30 10.11.2020
Захар Прилепин: Надпись "Россия или смерть" надо вывесить над армянским правительством
Писатель о сбитом вертолете и участии России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе
Иван Андреев
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Захар Прилепин
Прошлым вечером ожесточились военные действия в Нагорном Карабахе, армия Азербайджана подошла к Шуши и к концу дня взяла город. Около 20:00 по московскому времени стало известно, что в небе над Арменией был сбит российский вертолет, двое пилотов погибли.
МИД Азербайджана оперативно отреагировал на сбитие российского вертолета, признав, что именно ВС страны уничтожили российский Ми-24 в небе над Арменией.
Президент Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту, который получил тяжелейшие травмы.
И уже после этого, глубоко за полночь стало известно, что Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение, которое:
- предусматривает ввод российских миротворцев и передачу части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуши, Азербайджану;
- на территорию Нагорного Карабаха вводится корпус миротворческих сил России, всего будет задействовано 1.960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники;
- Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года;
- производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших;
- разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.
Мы взяли оперативный комментарий по этой ситуации у писателя, председателя партии "За Правду" Захара Прилепина.
"СП": - Как вы считаете, связано ли вчерашнее урегулирование ситуации в Карабахе со сбитым российским вертолетом над Арменией?
- Военные совещания у президента уже шли, все двигалось к вводу миротворцев (на самом деле, они уже начали заезжать раньше), но трагедия с вертолетом ускорила процесс.
"СП": - Много голосов вчера звучало о том, что Россия должно ответить жестко - какой ответ вы посчитали бы правильным и что сказали бы тем, кто предлагал России в своем ответе "пойти до конца"?
- Кто хочет "пойти до конца", пусть встает и идет.
"СП": - Что будет с Арменией и прежде всего с ее политическим будущим? Пашинян удержит власть?
- Многовекторность - зло. У Армении может быть только один вектор: Россия. Надпись "Россия или смерть" надо вывесить над армянским правительством. Выбить в камне и оставить навсегда.
"СП": - Какие выводы Россия для себя может вынести из произошедшего в Карабахе?
- Что некоторыми бывшими республиками СССР управляют последовательные идиоты.
"СП": - Не проявляет ли Россия излишнего дружелюбия по отношению к Азербайджану и излишнего миролюбия к Турции?
- Только бизнес, ничего личного.
"СП": - И это политическое решение - победа кого? России или Азербайджана/Турции?
- История на сегодня не закончилась, но азербайджанская диаспора может пошуметь.