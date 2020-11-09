Захар Прилепин: Надпись "Россия или смерть" надо вывесить над армянским правительством

15:30 10.11.2020

Захар Прилепин: Надпись "Россия или смерть" надо вывесить над армянским правительством

Писатель о сбитом вертолете и участии России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе



Иван Андреев

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Захар Прилепин



Прошлым вечером ожесточились военные действия в Нагорном Карабахе, армия Азербайджана подошла к Шуши и к концу дня взяла город. Около 20:00 по московскому времени стало известно, что в небе над Арменией был сбит российский вертолет, двое пилотов погибли.



МИД Азербайджана оперативно отреагировал на сбитие российского вертолета, признав, что именно ВС страны уничтожили российский Ми-24 в небе над Арменией.



Президент Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту, который получил тяжелейшие травмы.



И уже после этого, глубоко за полночь стало известно, что Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение, которое:



- предусматривает ввод российских миротворцев и передачу части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуши, Азербайджану;



- на территорию Нагорного Карабаха вводится корпус миротворческих сил России, всего будет задействовано 1.960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники;



- Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года;



- производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших;



- разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.



Мы взяли оперативный комментарий по этой ситуации у писателя, председателя партии "За Правду" Захара Прилепина.



"СП": - Как вы считаете, связано ли вчерашнее урегулирование ситуации в Карабахе со сбитым российским вертолетом над Арменией?



- Военные совещания у президента уже шли, все двигалось к вводу миротворцев (на самом деле, они уже начали заезжать раньше), но трагедия с вертолетом ускорила процесс.



"СП": - Много голосов вчера звучало о том, что Россия должно ответить жестко - какой ответ вы посчитали бы правильным и что сказали бы тем, кто предлагал России в своем ответе "пойти до конца"?



- Кто хочет "пойти до конца", пусть встает и идет.



"СП": - Что будет с Арменией и прежде всего с ее политическим будущим? Пашинян удержит власть?



- Многовекторность - зло. У Армении может быть только один вектор: Россия. Надпись "Россия или смерть" надо вывесить над армянским правительством. Выбить в камне и оставить навсегда.



"СП": - Какие выводы Россия для себя может вынести из произошедшего в Карабахе?



- Что некоторыми бывшими республиками СССР управляют последовательные идиоты.



"СП": - Не проявляет ли Россия излишнего дружелюбия по отношению к Азербайджану и излишнего миролюбия к Турции?



- Только бизнес, ничего личного.



"СП": - И это политическое решение - победа кого? России или Азербайджана/Турции?



- История на сегодня не закончилась, но азербайджанская диаспора может пошуметь.