С начала года торговля Кыргызстана и Казахстана сократилась на треть

15:34 10.11.2020

Татьяна КУДРЯВЦЕВА



За 8 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот Кыргызстана с Казахстаном составил $471,3 миллиона, сократившись на 30 процентов.



Такие данные приводит Национальный статистический комитет.



Экспорт сложился в сумме $170,5 миллиона. Это на 26,3 процента меньше, чем в прошлом году.



Импорт казахстанской продукции составил $300,8 миллиона, что на 31 процент ниже, чем в прошлом году.



Удельный вес Казахстана во внешнеторговом обороте Кыргызстана составляет 13,5 процента.