Россия оперативно 11-ю "Илами" засунула в Карабах миротворцев

15:37 10.11.2020

Как происходит управление и развертывание миротворцев в Карабахе



Из России в Армению прибыло уже 11 бортов Ил-76 с военнослужащими и военной техникой. Они будут размещены в НКР.



Министерство обороны России опубликовало видео работы Национального центра управления обороной по координации процесса перелета и развертывания российских миротворцев в Карабахе.



Руководитель Национального центра, генерал-полковник Михаил Мизинцев отмечает, что заявленные страны (Казахстан, Иран – ред.) подтвердили открытие воздушного пространства для пролета самолетов военно-траснпортной авиации России с миротворческим контингентом.



К настоящему моменту в Армению прибыли 11 бортов Ил-76, которые перевезли военнослужащих и технику для последующей переправки в Карабах.



Как уже отмечалось, миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерт будет развернуто командование российских миротворческих сил.



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00.



