Кремль опубликовал полный текст заявления по Карабаху

15:41 10.11.2020

Текст заявления по Карабаху, подписанный главами России, Армении и Азербайджана, опубликован на сайте Кремля.



ЕРЕВАН, 10 ноя - Sputnik. Текст заявления о прекращении военных действий в Карабахе опубликован на официальном сайте Кремля. В тексте документа говорится:



"Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:



1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.



2. Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года.



3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.



"Армия говорила, что нужно остановиться" - Пашинян прокомментировал соглашение по Карабаху>>



4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.



5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.



6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации.



По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.



Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.



7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.



Война будет приостановлена: Пашинян сообщил о трудном для него решении>>



8. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.



9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.



По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00.



"Я принял трудное, чрезвычайно трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа", - заявил Пашинян.



Граждане Армении в считанные минуты отреагировали на заявление премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе и сдаче территорий. Акция протеста прошла у правительства, митингующие ворвались в здание, разгромили кабинет Пашиняна и забрали госсимволы. Затем они двинулись в парламент, где избили спикера Национального Собрания Арарата Мирзояна.