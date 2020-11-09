Самвел Бабаян отказался от звания "Герой Арцаха" и ушел с поста секретаря Совбеза Карабаха

15:42 10.11.2020

Секретарь Совбеза Нагорного Карабаха, бывший командующий Армией обороны Самвел Бабаян выразил протест против вчерашних договоренностей по Карабаху.



ЕРЕВАН, 10 ноя – Sputnik. Секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха, экс-командующий Армией обороны Самвел Бабаян отказался от звания "Герой Арцаха" в знак протеста против договоренностей по Карабаху.



В заявлении Бабаяна, опубликованном на его странице в Facebook, говорится, что Карабах – это центр армянской государственности, символ армянства, и все были обязаны защищать честь и достоинство армянского народа.



"Сегодня, когда лидеры Армении и Арцаха своим вероломным и единоличным решением, одним росчерком пера поставили под сомнение существование армянства, вместо нас решили вопрос нашего существования и потом делают оголтелые заявления о существующих реалиях, возникает вопрос – кто уполномочил вас сдать нас без согласия народа, без согласия избранных им органов власти?" - говорится в заявлении.



В знак протеста против этих "преступных действий" Бабаян отказывается от звания "Герой Арцаха" и прекращает свои полномочия секретаря Совбеза.



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00.



"Я принял трудное, чрезвычайно трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа", - заявил Пашинян.



Граждане Армении в считанные минуты отреагировали на заявление премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе и сдаче территорий. Акция протеста прошла у правительства, митингующие ворвались в здание, разгромили кабинет Пашиняна и забрали госсимволы. Затем они двинулись в парламент, где избили спикера Национального Собрания Арарата Мирзояна.