Радистка Кэт проглотила коды... Службу протокола президента США, как выяснилось, возглавляет казашка Асель Толенова

15:43 10.11.2020

Уроженка Казахстана работает замначальника протокола в Белом доме в Вашингтоне

Эту должность она занимает на протяжении шести лет, с 2014 года, то есть начала работать еще при Бараке Обаме



АЛМАТЫ, 9 ноя - Sputnik



Уроженка Казахстана Асель Толенова работает заместителем начальника протокола президента США. Об этом Sputnik Казахстан сообщил источник в дипломатических кругах.

Информация о том, что Толенова работает в США, опубликовали пользователи соцсетей. Пользователь Facebook Санжар Дуйсенали выложил пост, где заявил, что девушка там работает уже более 10 лет.

"Говорят, что замначальника протокола президента США - казашка. Зовут ее Асель Толенова. Никакой официальной информации нет, но новость активно рассылается в интернете. Родом из Жамбылской области девушка, уже больше десяти лет работает в протоколе, начиная с Обамы. Фейк?" - поинтересовался он.

На фотографии, приложенной к посту, сообщается, что Асель Толенова родилась в Алматинской области в 1976 году. В 1993 году она поступила в Джоржтаунский университет на факультет дипломатических отношений, а спустя пять лет - на службу в департамент протокола президента США. В 2014 году она получила должность заместителя начальника департамента.

Корреспонденту Sputnik Казахстан источник в дипломатических кругах сообщил, что информация верная, Асель Толенова действительно работает заместителем начальника протокола президента США.

На сайте Белого дома сообщается, что теперь бывшую казахстанку зовут Асель Робертс, а в США переехала уже будучи подростком и заканчивала среднюю школу в Америке. Затем были университет, стажировка в Белом доме и работа там же, причем в материале указывается, что она уже директор службы протокола. По мнению миссис Робертс, только в Америке "есть возможность следовать нашим мечтам, будь то получение работы, поступление в университет, путешествия или что-то еще, что мы можем придумать", подчеркивается в статье.

Девушку узнала телеведущая и сценарист из Алматы Маргарита Ленская. Асель оказалась ее одноклассницей.