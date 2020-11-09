 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украинская повседневность обрастает "новыми сказками", - М.Сидорив
15:44 10.11.2020

Украинская повседневность обрастает "новыми сказками"

Это даже не миф. Ведь в основе мифа всегда лежит исторический факт, и по греческим мифам можно по годам расписать реальную политическую историю Ахейской Греции за три поколения до Троянской войны. А то, что предлагается вниманию украинских читателей и зарубежных инвесторов, – это просто сказка. То есть, по мнению Толкиена, "рассказы о приключениях людей в Фаэри, стране фей". И никаких претензий на историчность…

МАРЬЯН СИДОРИВ, 9 ноября 2020, 19:48 - REGNUM В начале ноября украинский премьер Денис Шмыгаль представил то, что в правительстве называют первым в истории независимой Украины праймером и всесторонним аудитом украинской экономики, созданным по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Михаил Радуцкий, депутат и председатель Комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, советует: "Не поленитесь, переходите по ссылке и найдете ответы на многие вопросы".

Не поленился, открыл, нашел "Национальная экономическая стратегия 2030. Визия. Векторы. Имплементация"…И с первой страницы вопрос: как? В самом начале презентации экономической стратегии авторы приводят таблицу "места Украины в рейтингах и их влияние на валовый внутренний продукт (ВВП)" с обозначением их "возможностей роста". Команда Зеленского собирается продвинуться вверх в рейтингах конкурентоспособности экономики, верховенства права, восприятия коррупции, экономической свободы и - как результат - поднять ВВП страны (на душу населения) с 3659 до 8560 долларов.

Ребята! Да в какой же теплой ванне и с какими блондинками вы купаетесь? Очень благожелательный в отношении Украины прогноз роста ВВП на душу населения с 1994 по 2024 год предполагает его увеличение с 3881,66 до 4982,76 доллара в 2024 году. В том числе до 4 146,53 доллара в году 2021-м. Увеличение на 6,8%.

Спасибо добродушию от Statista, но действительность беспощадна: "Экономика Украины во втором квартале 2020 года сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вступив в рецессию, что соответствует предварительным оценкам. Это был самый резкий спад с апреля по июнь 2015 года из-за пандемии коронавируса. Ежеквартально с учетом сезонных колебаний ВВП упал на 9,9%, что является максимальным показателем с момента начала сопоставимых рекордов в 2010 году" (Trading Economics). К концу года этот показатель должен улучшиться (аграрии будут продавать угрожай), и отечественные специалисты из минэкономразвития ожидают в 2020 году падения ВВП на 6% с отскоком в следующем году до плюс 3,2%.

Ожидание отскока - это вещь, конечно, приятная, да и индекс деловой активности пусть понемногу, но растет (47,8 в октябре). Однако он остается ниже нейтрального значения в 50 пунктов, что свидетельствует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса. Для справки: октябрьский индекс в Германии - 58,2, в Китае - 53,6, в США - 53,4. То есть Украина после пике ковида первой волны еще не оклемалась, хотя в куда более пострадавшей Бразилии индекс 66,7.

Не вызывает особого оптимизма и внешнеторговый баланс Украины. За первые восемь месяцев этого года он "в минусе" 2 398 749 тысяч долларов. Это намного меньше, чем в прошлом году (минус 10 745 567 тысяч долларов). Но все равно "в минусе". А на негативном сальдо позитивной экономики не построишь. Если, конечно, ты не США.

Но это все не более, чем "наивные забавы калькулятора". Важно другое - соответствие формы и содержания. Конечно, очень хочется, чтобы моя страна стала "привлекательной страной экономических возможностей для инвестиций, инноваций, ведения бизнеса; лучшим местом для реализации творческого потенциала, воплощения идей и собственного развития" (так в "Векторах экономического развития 2030", страница 4). Но для этого главное, чтобы предложенные властью программные постулаты соответствовали реальным шагам этой власти. А вот с этим большая проблема.

Можно взять семь из девяти постулатов предвыборных программ президента (стр. 5) и их сущностных копипастов в программе партии "Слуга народа" (президентские жирным шрифтом, парламентские курсивом), дать краткую оценку их воплощения и посмотреть, что получается.

Семь - потому что постулат "Человек - высшая ценность" это не цель, а ритуальная поза. Для того чтобы пообещать своим избирателям "кровь, пот и слезы", надо быть Черчиллем, а не "95-м кварталом". А идея "электронной страны" - это прямой путь к "цифровому аутизму", а не социальному благоденствию (замечательная давосская лекция Андрея Курпатова на эту тему здесь). Но остальные семь касаются конкретно Украины. Итак…

- Народовластие через референдум (Национальная идентичность и гражданское согласие) - на практике такое возможно только через местные референдумы, а стремление к этноидентичности в многонациональной стране ведет только к гражданскому противостоянию.

- Справедливость и равенство всех перед законом (Очищенная, обновленная и ответственная власть. Реформа правоохранительных органов) - на практике свелась к обновлению касты "закононеприкосаемых" и конституционному кризису.

- Безопасность человека, безопасность страны (Безопасность и оборона. Украина и мир) - на практике свелось к размыванию "украинского кейса" в мире, формированию недружественного пояса соседей, цугцвангу в "нормандском формате" и возвращению лихих 90-х на улицы украинских городов.

- Состоятельный гражданин - процветающее государство (Экономическая стратегия. Лучшие условия для бизнеса) - на практике граждане Украины являются беднейшими в Европе и делят с Белоруссией 123/124 - е место в мировом рейтинге из 140 стран (1563 доллара на 2018 год). Впереди Бангладеш и Лесото, на пятки наступают Таджикистан и Замбия. А фундамент любого общества "состоятельных граждан" (= мелких и средних предпринимателей) на Украине уверенно разрушают новациями Налогового кодекса).

- Не борьба с коррупцией, а победа над ней (Уничтожение системной коррупции. Справедливый, независимый и доступный суд) - на практике кабминовские специалисты, очевидно, не знают, что "победа над коррупцией" чаще всего означает ее простую "трансформацию". А о качестве судов ярче всего свидетельствует уровень недоверия к ним со стороны общества (76% на начало года). Ниже только государственный аппарат (77%) и СМИ (82%). Годом ранее, кстати, судам не доверяло 66% (опрос "Рейтинга").

- Здоровая и образованная нация (Доступная медицина. Образование и наука) - на практике наиболее ярко проявилось в абсолютной неготовности ко второй волне ковид-эпидемии и использовании средств антиковидного фонда в целях предвыборной агитации под лозунгами "Большой Стройки" и "Дорог".

- Комфортная страна (Реформирование социальной сферы. Энергетика и тарифообразование. Инфраструктура, защита окружающей среды) - на практике публиковать подобное в условиях значительного роста коммунальных тарифов или цен на газ ("Нафтогаз Украины" повысил цену газа для бытовых клиентов в ноябре 2020 года. Как сообщается на сайте компании, по сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%! Раньше компания повысила цену на газ для населения в августе-сентябре на 9%") - это здоровый государственный цинизм чиновников, поданный под геноцидным соусом на блюде малограмотности.

Написанное выше - не банальный "скулеж на кухне" от обманутого избирателя, а эмпирическое доказательство того факта, что предложенные программы, а значит и основанная на них "экономическая стратегия" правительства, это не более чем "нечто, не предназначенное к исполнению". С моей точки зрения, это лучшее определение понятия "популизм". А популизм - это и есть основная политическая сказка современности.

Поэтому вместо резюме - из Пушкина:
"От радости в постеле
Распрыгалось дитя:
"Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?"
А мать ему: "Бай-бай! закрой свои ты глазки;
Пора уснуть уж наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки".

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605012240
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