У Путина появился новый фаворит - нефтяник Новак

15:47 10.11.2020 У Путина появился новый фаворит

Новак идет на взлет



Михаил Мишустин начал избавляться от кадрового наследия Дмитрия Медведева: по предложению главы кабмина, в отставку отправлены министры транспорта, экологии и строительства, проработавшие на своих постах чуть более двух лет. При этом "старожил" Новак, пошел на повышение - как минимум он получит должность вице-премьера и куратора ТЭКа, как максимум станет первым замом Мишустина. В Кремле подчеркнули, что сроков пребывания министров в должности не существует, а все перестановки, инициированные главой кабмина, являются "обычной ротацией".



Для всех, кто хоть мало-мальски интересуется политикой, изменения в составе правительства не стали сюрпризом. По сложившейся за последний год традиции первые публикации об отставках министров транспорта, экологии и строительства появились в телеграм-каналах еще пару недель назад. А накануне инсайдеры уже знали, что новые кандидатуры будут внесены Михаилом Мишустиным в Госдуму в понедельник в районе 12.00.



Относительно свежей оказалась разве что информация об Александре Новаке. Глава кабмина предложил повысить его до зампреда правительства, но, скорее всего, на этом карьерный взлет экс-министра энергетики не остановится. Как подозревает большинство экспертов, именно для Новака Владимир Путин восстановил упраздненный в начале 2020 года пост первого вице-премьера. (Напомним, что в правительстве Медведева эту должность занимал министр финансов Антон Силуанов)



"Новак - доверенный переговорщик Путина на внешних рынках. Эту свою роль он будет выполнять и дальше, но в более высоком статусе", - считает политолог Евгений Минченко. Особым доверием к Новаку Владимир Путин проникся после сделки ОПЕК+, благодаря которой цены на нефть начали понемногу расти. В критический момент министру удалось договориться со всеми крупными игроками, включая таких капризных и непредсказуемых, как Дональд Трамп и Саудовская Аравия. Чиновники в шутку даже заговорили о том, что на смену прежнему фавориту в лице Максима Орешкина пришел новый "принц"...



В новые министры энергетики СМИ и соцсети активно прочили еще одну креатуру Владимира Путина - сына его близкого друга Юрия Ковальчука - Бориса. Но эти прогнозы не оправдались: министерский портфель совершенно неожиданно получил Николай Шульгинов, которого только в сентябре переназначили на пост главы РусГидро. По всей видимости, с выбором определились буквально в последние часы, когда у Ковальчуков что-то не сложилось с согласованием.



Примечательно, что на момент внесения кандидатуры Шульгинова в Госдуму, его новая должность формально была еще занята. Дело в том, что Владимир Путин почему-то подписал только три кадровых указа - по министру транспорта Евгению Дитриху, министру строительства Владимиру Якушеву и главе Минприроды Дмитрию Кобылкину. Александр Новак и министр Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов даже к подписанию номера официально в отставку отправлены не были. Но это, по всей видимости, издержки дистанционного формата.



Дмитрий Песков сообщил журналистам, что инициатива перестановок исходила от Михаила Мишустина, который "конфигурирует кабинет министров таким образом, чтобы он отвечал задачам стоящим на повестке дня". Однако свои замечания и предложения премьер обсуждал с Владимиром Путиным. Почему в повестку перестали вписываться Дитрих с Кобылкиным, а министр строительства Владимир Якушев переведен в полпреды президента по Уральскому федеральному округу Песков не пояснил, а разговоры о преждевременности отставок счел не корректными. "Никаких сроков пребывания министров в должности не существует", - напомнил он, подчеркнув, что все отставки и назначения - это обычная ротация.



Бывшему главе Минтранса Евгению Дитриху политтусовка активно прочит пост губернатора Белгородской области, освободившийся после того, как под давлением Москвы в отставку подал возглавлявший регион 27 лет Евгений Савченко. Сейчас областью руководит первый зам Савченко Буцаев, но это скорее всего кандидатура временная, и на Белгородчине уже заждались "креатуру Кремля". Новым министром транспорта вместо Дитриха станет гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев - это укрепление правительства кадрами из наиболее пострадавшей (и продолжающей страдать) от коронакризиса авиационной отрасли.



Что касается Дмитрия Кобылкина, его перспективы более туманны: ожидается, что экс-министр вернется в бизнес или будет продвигаться по партийной линии. Вместо Кобылкина Министерство природных ресурсов и экологии возглавит Александр Козлов, а на его место в Минвостокразвития придет генеральный директор Фонда по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов. Оба чиновника являются креатурой "дальневосточного" вице-премьера Юрия Трутнева, что позволяет говорить об усилении позиций последнего. Впрочем, Трутнев давно уже пользуется особым расположением и поддержкой Владимира Путина.



Госдума утвердит кандидатуры новых министров 10 ноября



Отправленного полпредом в УФО Владимира Якушева сменит его первый заместитель Ирек Файзуллин. В этом назначении отчетливо прослеживается рука вице-премьера по стройке Марата Хуснуллина, который на федеральном уровне продолжает проводить ту же кадровую политику, что и ранее на московском, приглашая на работу своих бывших сослуживцев. В связке с Файзуллиным Хуснуллин работал в 2002-2010 гг в Татарстане. А после перевода в Москву оставил ему должность министра строительства и архитектуры республики. В Минстрой Файзуллин перебрался в январе 2020 года - сразу после того, как сам Хуснуллин стал вице-премьером.



Михаил Мишустин, представляя членам правительства, кандидатуры новых министров, подчеркнул, что "все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях и хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы"



Авторы: ЕЛЕНА ЕГОРОВА Источник - МК

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