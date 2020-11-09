Капитан сборной Казахстана по футболу Исламхан попался на допинге

15:49 10.11.2020

Капитан сборной Казахстана по футболу попался на допинге

Игрок временно отстранен от официальных игр.



Целый ряд ведущих игроков национальной команды не сможет принять участие в ближайших матчах, сообщает zakon.kz со ссылкой на КФФ.



Из-за травм в лагере сборной отсутствуют полузащитники Бактиер Зайнутдинов, Серикжан Мужиков, Думан Нарзилдаев, а также игрок обороны Сергей Малый.



Проблемы со здоровьем могут вызвать пропуск запланированных игр защитником Темирланом Ерлановым и опорным хавбеком Асхатом Тагыбергеном.



Не сумеет помочь команде капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан. После сдачи допинг-пробы в рамках розыгрыша Лиги азиатских чемпионов в его организме обнаружился запрещенный препарат. Игрок временно отстранен от официальных игр.



Полузащитник белорусского "Руха" Владислав Васильев тоже не прибыл в сборную Казахстана. Причиной отсутствия футболиста является положительный тест на Covid-19.



В качестве замены из резервного списка вызваны игроки средней линии Аслан Дарабаев и Юрий Перцух. Наряду с ними приглашен нападающий Тохтар Жангылышбай.