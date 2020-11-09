 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
Скончался таджикский писатель Бахманер
15:51 10.11.2020

В Душанбе сегодня скончался писатель Бахманер, а в Хатлоне похоронили профессора Хасана Муродиена

Автор: Мусо Бобоходжиев, Сайрахмон Назриев, Asia-Plus

Сегодня, 10 ноября, в своей квартире в Душанбе скончался известный таджикский писатель Бахманер. Об этом "Азия-Плюс" сообщили в Союзе писателей Таджикистана.

По словам родных, тело покойного, которому было 66 лет, будет предано земле в городе Пенджикент во второй половине дня сегодня.

Бахманер (Амини Бахманяр Арабзода) родился 15 июля 1954 года в Пенджикенте. После окончания школы поступил на факультет востоковедения Таджикского государственного университета. С 1977 года работал в гостелекомитете, затем, с 1981 года, в газете "Культура Таджикистана". В 1983-1985 годах служил в Ливии в качестве военного переводчика. Вернувшись на родину, работал в ряде литературных газет и журналов Таджикистана.

Является автором сборников рассказов "Любовь охотника" (1984), "Водяной конь" (1988), "Дым скорби" (1994), "Сармаддех", романа "Шахиншах" (2010) и др.

Его рассказы переведены на многие языки мира и опубликованы в разных страных. Например, в 2015 году его книга "Сармаддех" была издана на персидском языке в Лондоне.

Межу тем, накануне в Вахшском районе Хатлона похоронили доктора филологических наук, профессора Бохтарского госуниверситета Хасана Муродиена. Он скончался ночью 8 ноября в инфекционной больнице Душанбе.

По словам близких профессора, неделю назад он был госпитализирован в эту клинику с диагнозом "двухсторонняя пневмония".

Хасан Муродиен был одним из известных не только в регионе, но и в республике, исследователей таджикского языка и литературы.

Он является автором 35 книг, как учебников, так и исследовательских работ. Под его руководством кандидатские диссертации защищали и проводили исследования десятки молодых ученых.

Хасан Муродиен родился 20 сентября 1958 года в Вахшском районе. Он является выпускником факультета таджикской филологии Кулябского Госуниверситета (ныне Бохтарский). Трудовую деятельность начал с должности преподавателя в школе, а в последние годы работал в должности советника ректора Бохтарского университета.

Хасан Муродиен являлся также членом Союз журналистов Таджикистана.

Источник - ASIA-Plus
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605012660
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