Очередной "гарвардский мальчик" (М.Юсупов) залез в кресло вице-министра Казэкономики

15:53 10.11.2020

Назначен вице-министр национальной экономики

Им стал Меиржан Юсупов.



Меиржан Юсупов назначен вице-министром национальной экономики Казахстана, сообщает zakon.kz.



Меиржан Юсупов ранее занимал должность главного директора по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром".



Он родился 4 октября 1979 года.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (2001)



Специальность "Экономика и управление"



· Лондонская школа экономики и политических наук (2007)



Магистратура по управлению экономическим развитием



· Гарвардский университет (2015)



Магистр Государственного управления



Трудовой стаж:



· Заместитель директора департамента АО "Группа Компаний Туркуаз";



· Сотрудник АО "Демир Казахстан Банк", Фонде АО "Самрук-Казына";



· Заместитель директора Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК;



· Директор по экономике и финансам, Департамента корпоративных финансов и казначейства АО "НАК "Казатомпром" (09.2010-11.2015);



· Главный директор по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром" (с 11.2015)