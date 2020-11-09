|16:03 Узбекистан - лидер ЦентрАзии или нет? - Б.Эргашев
16:02 "Кто эти люди в Парламенте?" – почему казахстанцы не верят в выборы, - Г.Илеуова
15:59 Новый президент – новый курс США: планы Байдена на Центральную Азию, - Д.Борисов
15:53 Очередной "гарвардский мальчик" (М.Юсупов) залез в кресло вице-министра Казэкономики
15:51 Скончался таджикский писатель Бахманер
15:50 Бабушка Дарига (Назарбаева) нашла себя в роли "председателя Совета Конгресса молодежи Казахстана"
15:49 Капитан сборной Казахстана по футболу Исламхан попался на допинге
15:47 У Путина появился новый фаворит - нефтяник Новак
15:44 Украинская повседневность обрастает "новыми сказками", - М.Сидорив
15:43 Радистка Кэт проглотила коды... Службу протокола президента США, как выяснилось, возглавляет казашка Асель Толенова
15:42 Самвел Бабаян отказался от звания "Герой Арцаха" и ушел с поста секретаря Совбеза Карабаха
15:41 Кремль опубликовал полный текст заявления по Карабаху
15:37 Россия оперативно 11-ю "Илами" засунула в Карабах миротворцев
15:36 Конституционная реформа Садыра Жапарова. Привлечения инвестиций нет и не будет
15:34 С начала года торговля Кыргызстана и Казахстана сократилась на треть
15:32 Раскол Эфиопии. Север против Юга, - А.Веселов
15:30 Захар Прилепин: Надпись "Россия или смерть" надо вывесить над армянским правительством
15:28 Карабахский „эндшпиль" великолепной шахматной партии сыгранной Россией, Азербайджаном и Турцией, - В.Шурыгин
15:26 Соцсети негодуют из-за высказывания чиновника о "безбедной жизни" в Узбекистане
12:46 Гестапо толерантности. Как людей превращают в удобную для манипулирования невежественную толпу, - С.Князев
12:33 Есть ли раскол в Казвласти? Ак Орда, Библиотека и "Нур Отан" в контексте нынешней электоральной кампании, - Д.Ашимбаев
11:54 Выборы в США – это апокалипсис демократии, - Вл.Овчинский
11:52 Кошмар Байдена: русские пушки и китайское масло…, - К.Душенов
10:56 На штыках в Белый Дом. Президентские выборы в США пробили днище демократии, - Юрий Нерсесов
10:29 Меркель вовлечена в аферу с пропавшими миллиардами. Бундестаг ищет виновных в банкротстве Wirecard, - "НГ"
10:10 Неоценимый Джо. Вся Азия от Индии до Японии делает ставку на избранного президента США, - С.Строкань
09:05 Пашиняна, похоже, свергли, спикера парламента Армении Мирзояна отбуцкали протестующие, захватившие здания правительства и парламента
07:42 Президенту Перу Вискарра объявлен импичмент
07:15 Додон проиграет, даже выиграв президентские выборы Молдовы, - С.Гамова
01:55 Заявление о конце войны в Карабахе. Пашинян договорился с Алиевым и Путиным
01:34 Виды на нового Казпремьера, - Д.Ашимбаев
00:49 14-я пятилетка. Китай меняет экономическую модель, - В.Пироженко
00:47 Распад Югославии и исламизация Балкан, - В.Гулевич
00:41 США вырастили глобального монстра политической цензуры, - А.Филиппов
00:30 Все им параллельно и перпендикулярно. Трамп и Байден правят, не замечая друг друга, - "Къ"
00:08 Арбалетчиком, убившим московского "колбасного короля", оказался экс-казахстанец Мавриди
00:02 Трамп может напоследок отыграться на Пекине. Обвинив его в геноциде, - В.Скосырев
|Очередной "гарвардский мальчик" (М.Юсупов) залез в кресло вице-министра Казэкономики
15:53 10.11.2020
Назначен вице-министр национальной экономики
Им стал Меиржан Юсупов.
Меиржан Юсупов назначен вице-министром национальной экономики Казахстана, сообщает zakon.kz.
Меиржан Юсупов ранее занимал должность главного директора по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром".
Он родился 4 октября 1979 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (2001)
Специальность "Экономика и управление"
· Лондонская школа экономики и политических наук (2007)
Магистратура по управлению экономическим развитием
· Гарвардский университет (2015)
Магистр Государственного управления
Трудовой стаж:
· Заместитель директора департамента АО "Группа Компаний Туркуаз";
· Сотрудник АО "Демир Казахстан Банк", Фонде АО "Самрук-Казына";
· Заместитель директора Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК;
· Директор по экономике и финансам, Департамента корпоративных финансов и казначейства АО "НАК "Казатомпром" (09.2010-11.2015);
· Главный директор по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром" (с 11.2015)