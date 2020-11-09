 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На выборах в США голосовали мертвые души? - Кристоф фон Маршалл
00:07 11.11.2020

Кристоф фон Маршалл | Tagesspiegel
На выборах в США голосовали мертвые души?

"Зять Трампа и его личный адвокат подают иски в суды, чтобы оспорить результаты выборов. Каковы их шансы на успех?", - задается вопросом немецкое издание Der Tagesspiegel.

"На выборах голосовали мертвые души, утверждает Дональд Трамп. Он намерен представить доказательства смерти американских граждан, которые, по его мнению, якобы голосовали на выборах. Или же от их имени голосовали неизвестные лица. Для него это является неопровержимым доказательством масштабной фальсификации результатов голосования", - пишет журналист Кристоф фон Маршалл.

"Однако, согласно решению судей по завершенным на данный момент судебным процессам, республиканцы не представили доказательств своего утверждения о масштабной фальсификации в том объеме, который имел бы значение для общего результата голосования. Они ссылались на домыслы, слухи и молву. К тому же это касается лишь локальных нарушений, которых - даже если бы они были правдой - недостаточно для того, чтобы изменить предварительные результаты в отдельных штатах. Признаки систематической фальсификации пока отсутствуют полностью. В общем и целом подсчет голосов ведется надлежащим образом", - указывает издание.

"В Белом доме юридическая борьба за исход выборов лежит на плечах зятя Трампа Джареда Кушнера и его личного адвоката Руди Джулиани. Как пишут СМИ, Кушнер не особенно уверен в успехе. Говорят, уже на выходных он пытался убедить Трампа в том, что выборы проиграны и ему лучше признать свое поражение, нежели вести бесперспективные споры. С этой целью на президента якобы пыталась повлиять и супруга Мелания. От Трампа отворачиваются некоторые республиканцы", - говорится в статье.

При этом Джулиани считает, что Трамп должен бороться и поражение можно предотвратить. "Центром борьбы Джулиани считает Пенсильванию. Без 20 голосов ее выборщиков при текущем подсчете голосов Байден не набрал бы в других штатах 270 голосов выборщиков, необходимых для того, чтобы попасть в Белый дом".

В группу, которая призвана управлять судебными делами, также входят руководитель избирательной кампании Билл Степиен, адвокат Джастин Кларк, советники Джейсон Миллер и Дэвид Босси и другие. "Но Трамп делает ставку не только на юристов, но и параллельно и даже в большей степени на свою команду по коммуникациям. Под руководством Тима Мертоу она должна беспрестанно распространять сообщения о неправомерно отданных голосах и таким образом усиливать среди сторонников Трампа впечатление о масштабной фальсификации итогов голосования", - отмечает издание.

"Граждане США (и журналисты), входящие в список рассылок Трампа, получают электронные письма от "группы по защите выборов" с темой "ТОЛЬКО для патриотов". Они заканчиваются просьбой о пожертвованиях для финансирования судебных процедур".

"В каждом из штатов, за которые ведется борьба, наготове стоит отдельная команда, - пишет издание. - В Пенсильвании оспариванием результатов руководит адвокат Рон Хикс из юридической компании Porter Wright. На прошлой неделе команда Трампа преследовала там две цели: конверты с голосами, поступившие после дня выборов, не должны учитываться; и, чтобы обеспечить это, их нужно заранее отделить от бюллетеней, поступивших до конца дня голосования".

"Верховный суд решил, что вопросом о том, действительны ли бюллетени, поступившие после дня выборов, как это предусматривает региональное избирательное право Пенсильвании, или нет, он может заняться позднее. Требование Трампа об отделении одних бюллетеней от других увенчалось успехом".

"Во-вторых, команда Трампа утверждала, что республиканские наблюдатели за выборами не были допущены к подсчету голосов. (...) Однако на суде адвокату Трампа пришлось признать, что среди наблюдателей есть и республиканцы".

"В других штатах с небольшой разницей в итогах голосования юридические шансы на успех пока также не выглядят лучше, - указывает автор статьи. - (...)В Неваде сторонники Трампа утверждают, что в Лас-Вегасе и окрестностях неправомерно были отданы несколько тысяч голосов. (...) Но, по данным издания The Washington Post, вместо нескольких тысяч случаев команда Трампа смогла привести пример лишь одного человека, бюллетень которого попал не в те руки и был заполнен кем-то другим".

"В целом речь идет о двойной стратегии, совмещающей в себе юридические претензии и массовую пропаганду. В отличие от 2000 года во Флориде, когда Джордж Буш в итоге одержал верх над Альбертом Гором, у команды Трампа недостаточно доказательств неправильного подсчета голосов. На основе нескольких случаев она хочет создать впечатление, что речь идет о массовом явлении", - резюмирует Der Tagesspiegel.

Источник: Tagesspiegel

Источник - Инопресса
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