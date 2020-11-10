Выборы в США стали ловушкой для Эрдогана, - И.Субботин

00:09 11.11.2020 10.11.2020



В Турции гадают о причинах отставки зятя президента

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Отставка министра финансов и казначейства Турции Берата Албайрака породила множество версий по поводу того, что происходит в высших эшелонах власти на фоне ожидающейся смены администрации президента США. Интригу создало то, что ушедший министр приходился зятем Реджепу Тайипу Эрдогану, то есть был человеком, близким к процессу принятия госрешений. В турецкой прессе прогнозируют, что кабинет министров в ближайшее время могут ожидать более широкие кадровые перестановки.

Новым главой Минфина Турции стал Лютфи Эльван, который с 2013 по 2015 год работал на должности министра транспорта, мореходства и связи. Албайрак еще в минувшие выходные написал в Instagram: "Я принял решение после пяти лет работы не продолжать деятельность в качестве министра в связи с причинами, связанными со здоровьем". С 2015 по 2018 год он занимал пост министра природных ресурсов и энергетики, а в 2018-м пришел в руководство турецкого Министерства финансов и казначейства.



Интересно, что его решению предшествовало решение Эрдогана снять Мурата Уйсала с должности главы Центробанка. Турецкие СМИ утверждают, что это произошло без ведома Албайрака.



Большую неопределенность в ситуацию внесло то, что президентский дворец не комментировал отставку Албайрака почти сутки. Первым, кто решился на публичный комментарий, стал официальный представитель президентской Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, который заметил, что тема отставки – дело главы государства. Удивительно, что молчанием на уход Албайрака ответили и крупнейшие турецкие государственные СМИ. Лишь на следующий день канцелярия Эрдогана сообщила о готовности президента принять отставку министра "после проведенного анализа".



Турецкая версия Independent со ссылкой на источники утверждает, что кабмин могут коснуться более масштабные изменения.



По поводу громкой отставки есть несколько версий. Одна из них касается турецкого госбанка Halkbank, который в США обвиняют в нарушении американских санкций против Ирана, мошенничестве и отмывании средств. "Отставки и главы Центробанка, и главы Минфина могут быть связаны с результатами выборов в США, – рассказал об этой версии "НГ" проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. – Предыдущий глава Центробанка работал в Halkbank, расследование вокруг которого может выйти в активную фазу при новой администрации". Аналитик не исключает, что и Албайрак может быть связан с "делом Halkbank".



Напомним, что в январе 2018-го суд в Нью-Йорке признал заместителя председателя Halkbank Хакана Атиллу виновным в том, что он оказывал посреднические услуги в переводе средств, полученных иранским руководством от продажи нефти и газа. Позиция администрации Трампа по отношению к Halkbank была сочувственной. Эрдоган, выступая перед журналистами пару лет назад, сообщил, что американский коллега обещал воздействовать на подчиненных с целью прекращения уголовного преследования банковской структуры. Тем не менее в декабре 2019-го федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство Halkbank о том, чтобы на время прекратить рассмотрение обвинений.



"В США было заметное недовольство тем, что Анкара якобы пытается свои правила внутриполитической игры распространить на американскую систему и что якобы было давление на суд со стороны Трампа, – напомнил Ахметов. – Для демократов Halkbank может превратиться в способ устроить Эрдогану публичную порку или как минимум в орудие давления".



Тем более что в 2019 году на фоне наступательной операции Турции на северо-восточные районы Сирии группа сенаторов уже предлагала законопроект с санкциями против Анкары. Одним из поводов для ограничительных мер было указано "дело Halkbank".



По другой версии, отставка министра может быть связана с конфигурацией сил внутри парламента. "Уход Албайрака также связывают с попытками Эрдогана привлечь в ряды провластного Народного альянса партию центристов-националистов Мераль Акшенер ("Хорошая партия". – "НГ"), из рядов которой доносилась критика политики Албайрака, – обратил внимание аналитик. – Возможно, Эрдоган хочет таким образом увеличить шансы на победу накануне объявления о досрочных выборах весной 2021-го. Да и в целом Албайрак многим не нравился именно из-за проблем в экономике". В связи с этим уход политика перед возможным объявлением досрочных выборов в Турции может быть продуманным ходом, полагает эксперт.



Еще одна версия сводится к личной ссоре между президентом и его зятем.



Тем не менее Ахметов утверждает, что Албайрак по всем параметрам был скорее грузом для госсистемы. "Зарубежные инвесторы нервничали на его презентациях: было много красивых терминов, графиков, но все понимали, что последнее слово остается за Эрдоганом, – отмечает эксперт. – С коронакризисом проблем стало больше. Все винили Албайрака, хотя тут причина не в нем, а в функционировании президентской системы, созданной Эрдоганом. Этот пункт – самый яркий в критике оппозиции". Источник - ng.ru

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