 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Армянского Давида уничтожают, - Андреас Рюш
00:11 11.11.2020

Андреас Рюш | Neue Zurcher Zeitung
Армянского Давида уничтожают

"Не признанному международным сообществом государству карабахских армян в скором времени предстоит крах. Грозят массовые гонения и кровавая месть со стороны агрессивных азербайджанцев. Крупные державы предпринимают слишком мало для того, чтобы предотвратить худшее", - считает журналист швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung Андреас Рюш.

"В ночь на вторник премьер-министр Армении, "матери" непризнанной международным сообществом "республики Арцах" (Карабах), был вынужден согласиться на мирное решение с масштабными территориальными потерями".

"То, что падение Шуши привело к столь драматичному повороту, обусловлено тремя причинами. Во-первых, город расположен непосредственно на артерии Нагорного Карабаха. Отсюда в Армению ведет единственная хорошо проложенная дорога; теперь она отрезана, что препятствует и переброске подкреплений для защитников Карабаха, среди которых много добровольцев из Армении", - поясняет издание.

"Во-вторых, Шуши расположен на стратегически важной возвышенности. (...) Неудивительно, что "президент" самопровозглашенной республики несколько дней назад высказал следующее предупреждение: "Кто владеет Шуши, тот владеет Карабахом", - отмечает автор статьи.

"С взятием этого города связан и третий вывод: изначальное предположение о том, что азербайджанские войска могут захватить территории только в низменности, а в горах они застрянут в результате контратаки опытных карабахских бойцов, оказалось иллюзией. На этот раз армянский Давид, которому четверть века назад удалось побороть азербайджанского Голиафа, оказался однозначно слабее. Голиаф не только восстановился после тогдашнего унижения, но и сильно вооружился и заручился поддержкой - со стороны Турции и протурецких наемников из Сирии", - указывает издание.

"Теперь армянам противостоит не явно растерянный противник, как тогда, а хладнокровный враг. Режим в Баку открыл для себя новые технологии в ведении войны и использует большое число оснащенных оружием, смертоносных беспилотников. К тому же азербайджанцы и их турецкие союзники точно рассчитали, что эта осень является идеальным моментом для нанесения удара: для того, чтобы предпринять нечто большее, чем вялые призывы к отказу от насилия, США были слишком заняты предвыборной кампанией, Европа - пандемией коронавируса, а Россия - белорусским кризисом и внутренними проблемами", - говорится в статье.

"(...) Азербайджан пытается оправдать свою агрессию тем, что он якобы лишь возвращает то, что некогда являлось частью Азербайджанской ССР, признанной международным правом. Однако правовое притязание Баку на территорию Нагорного Карабаха, которую традиционно населяют по большей части армяне, в высшей степени спорно. К тому же цинично поступает тот, кто, приводя в качестве аргумента международное право, одновременно день за днем преступает его, нарушая соглашение о режиме прекращения огня, обстреливая жилые районы и используя такое запрещенное оружие, как осколочные бомбы".

"Подвергнув неоправданной в военном смысле бомбардировке город Гянджа, армянская сторона, очевидно, тоже совершила военное преступление - это нельзя не упомянуть. Однако развязала эту войну азербайджанская сторона. Поэтому будет постыдным, если мир просто будет наблюдать за тем, как эта нефтяная диктатура, отростки которой протянулись вплоть до заправочных станций Socar в Швейцарии, теперь будет обращать в бегство десятки тысяч армян, проводить продолжительные "этнические чистки" в Карабахе и уничтожать любую самобытность в этой небольшой республике. Международная инициатива высокого уровня, целью которой будет поиск справедливого решения, необходима, как никогда раньше", - заключает Neue Zurcher Zeitung.

Источник: Neue Zurcher Zeitung

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1605042660
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