Экономика Турции близка к краху, - Джаван Суз

00:12 11.11.2020 Что заставило зятя президента Эрдогана покинуть пост министра финансов и казначейства, задается вопросом автор. Турецкий экономист уверен, что Албайрак подал в отставку из-за серьезных разногласий внутри правящих кругов, в том числе из-за грядущего экономического кризиса. Что ждет Турцию в ближайшем будущем?



Турецкий экономист: экономику Турции ждут тяжелые дни (Al Arabiya, ОАЭ)



Джаван Суз (جوان سوز)



Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак, зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ушел в отставку. На следующий день турецкий лидер объявил о назначении бывшего заместителя премьер-министра Лютфи Эльвана на пост министра финансов и казначейства страны. Но теперь возникает закономерный вопрос: помогут ли эти шаги спасти турецкую экономику от краха?



В понедельник, 9 ноября, Центральный комитет правящей Партии справедливости и развития провел заседание под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил осведомленный источник, близкий к правительству.



По этой информации, заседание состоялось после того, как президент Турции принял отставку министра финансов и казначейства республики Берата Албайрака, который приходится ему зятем. Напомним, что он занимал должность министра финансов и казначейства более двух лет.



Источник сообщил, что на заседании обсуждались кандидаты на пост министра финансов и казначейства республики после отставки Албайрака. В воскресенье Берат Албайрак заявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья, разместив в Instagram и Twitter заявление об отставке. На следующий день было объявлено о назначении на пост министра финансов и казначейства Турции бывшего премьер-министра страны Лютфи Эльвана.



Лютфи Эльван занимал должность министра развития Турции, а после исполнял обязанности председателя комиссии по планированию бюджета в парламенте Турции.



Годы разногласий



"Албайрак подал в отставку из-за назначения на пост главы Центробанка Наджи Айбала, с которым он много лет находился в напряженных отношениях. Это означает, что правящая партия переживает кризис и имеет глубокие внутренние проблемы", - заявил турецкий экономист Фарук Бильдерджи.



По словам Бильдерджи, правительственные СМИ встретили молчанием новости об отставке Албайрака, который разместил соответствующее сообщение в Instagram, что указывает на отсутствие координации между президентским дворцом и правительственными СМИ.



"Отставка зятя президента свидетельствует о приближении тяжелых дней для турецкой экономики. Албайрак сбежал от ответственности после обострения экономического кризиса в стране", - добавил он.



В понедельник, 9 ноября, было объявлено, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял отставку Албайрака. Ранее он распространил сообщение в соцсетях о своем прошении об отставке, написав, что "принял решение не продолжать деятельность в качестве министра в связи с причинами, связанными со здоровьем". Албайрак также сказал, что намерен посвятить больше времени семье.



Турецкую экономику ждут тяжелые дни



Албайрак занимал должность министра финансов и казначейства республики более двух лет. Он решил покинуть свой пост после того, как курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня по отношению к иностранным валютам. Напомним, что в текущем году курс турецкой лиры к доллару рухнул на 30%.



Основная оппозиционная "Народно-республиканская партия" (НРП) Турции заявила, что "Эрдоган управляет государством как семейным бизнесом". Председатель НРП Кемаль Кылычдароглу также прокомментировал отставку Албайрака и назначение нового главы Центробанка страны.



Турецкий лидер сообщил, что Нихат Зейбекчи, бывший министр экономики и кандидат в мэры Измира от правящей партии "Справедливость и развитие", был включен в комитет по экономической политике.



Али Бабаджан, в прошлом близкий соратник Эрдогана, а ныне глава оппозиционной партии "Демократия и прогресс" заявил, что отсутствие публикаций об отставке зятя президента в государственных и оппозиционных СМИ - "грустное явление", которое еще раз подтверждает, что "пресса получает заказы от социальных сетей".



Критика оппозиционных партий в адрес турецкого лидера не прекращается до сих пор. Член прокурдской "Народно-демократической партии" сказал, что Албайрак не спас положение, уйдя в отставку, поскольку это произошло "слишком поздно". Он имел в виду экономический кризис, который усугубился на фоне пандемии коронавирусной инфекции.



В Турции распространение коронавируса сопровождается ростом уровня безработицы и резким падением курса турецкой лиры по отношению к доллару. Сначала курс турецкой лиры установил антирекорд по отношению к доллару - 8,52 лир за американскую валюту, а затем рухнул до 8,24 после отставки Албайрака. Источник - ИноСМИ

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