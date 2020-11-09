ДУМ России запретило браки мусульман с немусульманками

00:14 11.11.2020

Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманками



В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ вынесли богословское заключение №519, согласно которому мусульманам не следует жениться на представительницах других религий. Об этом сообщила пресс-служба религиозной организации.



"Совет улемов... ДУМ РФ в ходе очередного расширенного заседания [...] постановил: межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания (христиане, иудеи – ред.) на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая", – говорится в документе.



"Также недопустим брак мусульманки с тем, кто не относит себя к мусульманскому сообществу, вне зависимости от того, каких взглядов и убеждений он придерживается", - указывается в богословском заключении.



По мнению богословов ДУМ РФ, в брак с мусульманином может вступить та немусульманка, которая, например, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, наряду с Мухаммадом, признавая существование одного единого Бога, и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана.



Авторы документа отмечают, что для двух столь близких людей как муж и жена для прочности их союза и совместной счастливой жизни важно наличие общих жизненных ценностей.



Между тем исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев обратил внимание на то, что в суннитском исламе существует четыре правовых школы, три из них запрещают вступление в брак с немусульманками, а одна, самая распространенная в России – ханафитская, разрешала.



"Получается, что богословское заключение ДУМ РФ противоречит школе, к которой принадлежат почти все их верующие. К тому же оно претендует на то, чтобы носить некий общеисламский характер, а это так же ненормально, как если бы Православная церковь стала делать заявления от имени всех христиан", – заметил он.



По его словам, тема браков с иноверцами действительно один из серьезных вопросов, поскольку многие мусульмане в России вступали в брак с христианками. "Тот же покойный [заместитель муфтия Татарстана] Валиулла Якупов имел жену-христианку, и целый ряд мусульманских деятелей имеют жен, которые не сменили религию. Подобное решение ДУМ РФ способно создать проблемы", – считает Силантьев.



По материалам сайта ДУМ, "Интерфакса", НТВ.